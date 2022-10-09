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بعض الذين أكل الدهر عليهم وشرب (زنجبيل)، لا يزال فيهم الخير ويفعلون العجائب:

فهذه امرأة أميركية تبلغ من العمر 97 عاماً، حصلت في هذه الأيام على شهادة الثانوية العامة، من إحدى المدارس في ولاية (ميشيغان)، بعدما اضطرت إلى التوقف عن الدراسة 8 عقود، من أجل مساعدة عائلتها.



ولا أنسى مسناً فلسطينياً يبلغ 86 عاماً، سجل نفسه للدراسة في المرحلة الثانوية بالضفة الغربية، وهو أب لستة رجال وثلاث نساء، واضطر إلى الانقطاع قديماً لأن المدرسة في قريته لم يكن بها مستويات أعلى، ولكنه بعد أكثر من 62 عاماً، عاد ليكمل تعليمه وهو يتطلع إلى الالتحاق بالجامعة والتخرج مستقبلاً.



وأوردت (BBC) تقريراً عن السيدة الأميركية (فيليمينا روتوتدو) التي بلغت من العمر أرذله، حيث تجاوزت المائة عام، ولكنها ما زالت تعمل بسعادة في غسل الملابس وتجفيفها طوال 11 ساعة يومياً ولمدة 6 أيام أسبوعياً في نيويورك، وهي تعمل منذ 85 عاماً وقضت الـ40 عاماً الماضية في غسل الملابس، والسبب بسيط، فهي تحب هذه المهنة وتحب الحديث مع الناس والاستيقاظ مبكراً في الصباح يومياً، مما يشعرها بالسعادة.



أيضاً أثبت مُسن صيني يبلغ من العمر 93 عاماً أن النشاط لا يتوقف عند الشيخوخة، إذ قرر أن يمارس الرياضة بشكل يومي في صالة لألعاب القوى، وقد أصبح التسعيني (شين هوا) من مقاطعة جوانزو الصينية، من مشاهير الصين بعد اللياقة الرائعة التي أظهرها والقوة التي يستخدمها في بناء جسمه برفع الأثقال والتدريبات الشاقة يومياً.



كما أن بعض كبار السن لديهم دقة الملاحظة، مثل هذه العجوز، عندما شاهدت في المستشفى فتاة ترتدي زي ممرضة وتجر حفيدها المولود وعمره ثلاثة أيام بعربة متحركة، فأوقفتها وسألتها عن سبب أخذها المولود من غرفة الحاضنة، فلم تعطها جواباً مقنعاً، فشكت في أمرها، لهذا أبلغت أمن المستشفى عن هذه الممرضة، التي سرعان ما قبضوا عليها وسلموها للبوليس، واتضح أنها كانت تريد أن تسرق المولود.



غير أن هناك امرأة مختلفة عن كل تلك النماذج المشرفة التي ذكرتها، وأعتذر منكم لأنني سوف أختم بها المقال:

وهي امرأة نمساوية عمرها 85 عاماً، مزقت حوالي مليوني يورو، قبل أن تموت، لكي تحرم منها ورثتها، غير أن محاولة السيدة المسنة الانتقام من ورثتها لن تكون لها نتيجة على الأرجح، إذ إن المصرف المركزي النمساوي أكد لصحيفة (كورير) أنه مستعد لاستبدال الأموال الممزقة.

عموماً، ليس كل كبير في السن حكيماً، فهناك من هو كبير و(هبيل).