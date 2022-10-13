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إنه لا أكثر مهزلة وإضحاكاً من حكاية: «الحرب الباردة» هذه، فالحرب هي الحرب سواءٌ أكانت ساخنة و«ملهْلبة» أو باردة، وإنّ المضحك أو المبكي وحقيقةً أنه لا فرق بين المضحك والمبكي، فالإضحاك المُجلجل غير المنضبط نهايته البكاء الموجع، وهذه مسألة معروفة ومجرَّبة منذ بداية البشرية وحتى الآن... وإلى يوم القيامة. والمعروف، لا بل المؤكد أن هناك عرباً يضحكون وأنّ هناك عرباً آخرين لم يتوقفوا عن البكاء والنحيب... فكلٌّ يغنّي على ليلاه رغم كل هذه الشعارات التي نسمعها في وسائل الإعلام.

وبالطبع فإنّ القوتين العظميين، أي الولايات المتحدة وروسيا التي كان اسمها: «الاتحاد السوفياتي»، الذي كان يبتلع دول أوروبا الشرقية كلها، كانتا تختبئان وراء كذبة ومناورة الحرب الباردة والحرب الساخنة للضحك على ذقون المساكين وأبناء السبيل.

وهنا وحتى تضحك الدولتان العظميان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، أي واشنطن وموسكو، على ذقون ما يسمى أهل العالم الثالث... الذي هو في حقيقة الأمر العالم الألف وأكثر... ويقيناً أن هذه هي حقائق الأمور وليست هناك أي أمور غيرها!!

والمؤكد أنّ هذه الكذبة قد اُكتشفت مبكراً من مساكين العالم الثالث، وبالطبع وفي مقدمتهم الشعب الأردني والشعب الفلسطيني، والمعروف هنا، لا بل المؤكد، أنه لا أقرب من فلسطين وأهلها من الأردنيين... لا بل إنّ هذين الشعبين في حقيقة الأمر شعب واحد، وحيث إنّ القدس بالنسبة إلى الأردنيين كما هي عمان بالنسبة للفلسطينيين.

لقد كانت هناك في ذروة صراع المعسكرات الذي لا يزال متواصلاً ومستمراً والذي من الواضح لا بل المؤكد أنه لا نهاية له لجهة الانحيازات الإقليمية والدولية... كانت هناك بالطبع الكتلة الأميركية والكتلة السوفياتية، وهما كتلتان متصارعتان وكل واحدة منهما تسعى إلى مصادرة العالم الثالث من الأخرى.

إنه لا نهاية لهذا الصراع الذي بقي محتدماً بين معسكرين دوليين متناطحين وبين قوتين دوليتين متزاحمتين، فقبل أن تكون هناك الولايات المتحدة كانت هناك بريطانيا (العظمى) وكانت هناك الدولة العثمانية وكان هناك الإسلام الذي ارتفعت رايات دولته في أقصى الغرب بمعظمه وفي أقصى الشرق كله!

وهنا ورغم أنه قد أصبحت هناك متغيرات فإنه ستبقى هناك كتلة شرقية وكتلة غربية، فالجغرافيا مهمة جداً في مثل هذه الأمور، وهذا كان سابقاً وسيكون لاحقاً وهذه هي حقائق التاريخ.

وإننا في القرن الحادي والعشرين نجد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لأن يكون إمبراطور دولة عظمى، وأن هناك صداماً حاداً على أربع مناطق أوكرانية، وأن استخدام الأسلحة النووية غير مستبعدٍ في هذه الصراعات الكونية، وأنّ الولايات المتحدة ستردُّ وبالتأكيد في حال استخدام السلاح النووي إنْ في أوكرانيا وإنْ في غيرها!

إنه لم يعد هناك شيء اسمه الاتحاد السوفياتي، فهناك روسيا العظمى والمؤكد أنّ الاتحاد السوفياتي لن يعود على الإطلاق، فشمس الاتحاد السوفياتي قد غربت وهي لن تعود أبداً، ثم إنه لا شيوعية اليوم على الإطلاق، فهذا الكون غير الكون السابق، والمؤكد أننا بانتظار كونٍ غير الكون اللاحق وأنّ هذا الكون سيتبعه وفي تسلسل مستمرٍ كون جديد... وهكذا وعليه فإنه لن يكون هناك كون ثابت على الإطلاق فكل كون له ظروفه وكل مرحلة لها متطلباتها ولها أيضاً رجالها وأحزابها وتحالفاتها الإقليمية والدولية.

البعض يتحدث الآن عن حرب باردة، لكن وعندما تكون هناك أزمة الصواريخ الكوبية وتكون هناك كل هذه الاستقطابات ولن تكون هناك حرب باردة... فالحرب هي الحرب، وغير مستبعدٍ أن يكون هناك في لحظة مفاجئة استخدام للأسلحة النووية.

والمعروف أن هناك الآن مرحلة يعتقد البعض أنها هادئة وهي في حقيقة الأمر مزعزعة ومتوترة ولها أعداؤها وأصدقاؤها، وهنا فإن من يريد أن يتأكد من هذه الحقائق عليه أن يدرك أن هناك عرباً عاربة وعرباً مستعربة، والأخطر أن هناك من يتحدث عن «عربان» لا تلتقي إلّا من خلال ممثلي الجامعة العربية وكما هو واقع الحال بين بكين وواشنطن وبين الغرب والشرق بصورة عامة، لكن ما هو مؤكدٌ وواضحٌ هو أنّ الصين والولايات المتحدة لا تنأمان إلّا ومُفجّر سلاحهما النووي تحت رأس كل واحدة منهما، وهذا يعني أنه لا صحة لأن هناك حرباً باردة على الإطلاق.

وبهذا فإنّ كل المعطيات لا تدل وفقط لا بل هي تؤكد وبكل وضوح على أنّ صراع المعسكرات لا يزال مستمراً وأنه لا توجد هناك حرب باردة على الإطلاق، فسباق التسلح لم يتوقف حتى ولا لحظة واحدة، وعالم التكتلات الكونية في هذه المرحلة قد تجاوز المراحل السابقة كلها، وإلّا ما معنى أن تقوم الولايات المتحدة بكل هذه الجهود وتعزز «معسكرها» لمواجهة معسكر روسيا الذي ورث كل معطيات الاتحاد السوفياتي عندما كان في ذروة تألقه؟!

ثم ويقيناً إنّ عمليات الاستقطاب بين المعسكرين الكبيرين في أقصى ذروتها، وأنّ حتى أوروبا التي هناك من يعتقدون ويظنون أنها باتت تشكِّل كتلتها الدولية الخاصة أنها ليست مع هؤلاء ولا مع أولئك، وحقيقةً إن هذه لعبة مكشوفة، فصراع المعسكرات لا يزال قائماً ومستمراً، لا بل إن هناك من يقول إن عمليات الانحياز قد اشتدت وأكثر كثيراً مما كانت عليه.

وفي حقيقة الأمر أنه لا يوجد هناك عالم ثالث... لا بل إن هناك عالمين كما كانت عليه الأمور عندما كان هناك الاتحاد السوفياتي وكتلته وعندما كانت هناك الولايات المتحدة ومجموعتها، وحيث إنها قد واصلت تعزيز وجودها في العالم بأسره وحتى في الدول «الشرقية» التي كلها قد دخلت الدائرة الأميركية... فإنها كلها لم «تقطع الخيط» مع روسيا التي تعد الغائب الحاضر، مما يعني أّنّ صراع المعسكرات قد بقي كما كان عليه وأنّ الاتحاد السوفياتي في الحقيقة لم يختفِ.