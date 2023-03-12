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أدت التطورات في تكنولوجيا تعرف الأشياء إلى تجربة جديدة لمشاهدة الواقع الافتراضي يمكن أن تغير ديناميات المراهنة على الخيول.
ولكن بدلا من العمل كبث مباشر للواقع الافتراضي، سيعطي كوكتيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على الواجهة الخلفية للبث للمشاهدين معلومات في الوقت الفعلي عن الخيول أثناء رؤيتهم يسيرون عبر ترويض المسار. ستظهر بيانات مثل إحصاءات السباق واحتمالات المراهنة ومعلومات الفارس والنقاط البارزة المهنية في شاشة المشاهد، في حين يتم عرض صور مثل المقابلات وخلاصات وسائل التواصل الاجتماعي والاحتمالات المباشرة في الخلفية.
تم تطوير ميزة الكشف عن الخيول من قبل شركة الوسائط الرقمية Greenfish Labs لمنظمة كأس المربين. وفقا للشركات، فإن الميزة هي الأولى من نوعها في هذه الرياضة ولديها القدرة على التأثير بشكل كبير على جماهير سباق الخيل.
حققت صناعة سباق الخيل تقدما بطيئا في العصر الرقمي، ولكن تجارب الواقع الافتراضي مثل هذه تهدف إلى تحديث الرياضة للمشجعين الأصغر سنا والدهاء في التكنولوجيا.
من المسلم به أنه من الصعب معرفة حجم قاعدة المعجبين عند مرمى الواقع الافتراضي وسباق الخيل، ولكن كما أشار ماكدونالد، لا يحتاج المشاهدون إلى سماعة رأس الواقع الافتراضي لمشاهدة الفيديو بزاوية 360 درجة.
تجارب الواقع الافتراضي المقنعة، تلك التي يمكن أن تساعد في حمل الاستخدام المتوسط إلى الواسع، نادرة في السوق الاستهلاكية. وعلى الرغم من أن التدريب في مكان العمل والتطبيقات الأخرى القائمة على التعليم قد اكتسبت زخما في المؤسسة، فإن سماعات الواقع الافتراضي لا تزال خبيثة على جانب المستهلك بسبب قائمتها الطويلة من المشاكل والقيود.
ما هو برنامج المراهنة على سباق الخيل؟
يستخدم برنامج سباق الخيل الذكاء الاصطناعي ويساعدك على محاكاة الاستراتيجيات والمراهنات. يستخدم خوارزميات متقدمة لتقييم عناصر سباق الخيل المختلفة، مثل الدورات والفرسان والخيول والطقس. يمكنك استخدام هذا البرنامج للتنبؤ بأحداث سباق الخيل المختلفة، مثل المطاردة، والتسخير، والقدرة على التحمل، والسباقات المسطحة.
كيف يعمل برنامج المراهنة على سباق الخيل؟
يعمل برنامج سباق الخيل على مبادئ مماثلة للتنبؤات الرياضية الأخرى. ومع ذلك، فإنه يقيم النتائج باستخدام معايير وعناصر مختلفة، ولكن الهدف الأساسي لا يزال سليما لمساعدة المراهنين على اتخاذ الخيار الصحيح.
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