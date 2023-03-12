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أدت‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬تعرف‭ ‬الأشياء‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬ديناميات‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬الخيول‭.‬

ولكن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬كبث‭ ‬مباشر‭ ‬للواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬سيعطي‭ ‬كوكتيل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتعلم‭ ‬الآلي‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬الخلفية‭ ‬للبث‭ ‬للمشاهدين‭ ‬معلومات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬عن‭ ‬الخيول‭ ‬أثناء‭ ‬رؤيتهم‭ ‬يسيرون‭ ‬عبر‭ ‬ترويض‭ ‬المسار‭. ‬ستظهر‭ ‬بيانات‭ ‬مثل‭ ‬إحصاءات‭ ‬السباق‭ ‬واحتمالات‭ ‬المراهنة‭ ‬ومعلومات‭ ‬الفارس‭ ‬والنقاط‭ ‬البارزة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬شاشة‭ ‬المشاهد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬صور‭ ‬مثل‭ ‬المقابلات‭ ‬وخلاصات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاحتمالات‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭.‬

تم‭ ‬تطوير‭ ‬ميزة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الخيول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬الوسائط‭ ‬الرقمية‭ ‬Greenfish‭ ‬Labs‭ ‬لمنظمة‭ ‬كأس‭ ‬المربين‭. ‬وفقا‭ ‬للشركات،‭ ‬فإن‭ ‬الميزة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬ولديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬جماهير‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭.‬

حققت‭ ‬صناعة‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬تقدما‭ ‬بطيئا‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬ولكن‭ ‬تجارب‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬الرياضة‭ ‬للمشجعين‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا‭ ‬والدهاء‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬

من‭ ‬المسلم‭ ‬به‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬معرفة‭ ‬حجم‭ ‬قاعدة‭ ‬المعجبين‭ ‬عند‭ ‬مرمى‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬ماكدونالد،‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬المشاهدون‭ ‬إلى‭ ‬سماعة‭ ‬رأس‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الفيديو‭ ‬بزاوية‭ ‬360‭ ‬درجة‭.‬

تجارب‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬المقنعة،‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتوسط‭ ‬إلى‭ ‬الواسع،‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الاستهلاكية‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الأخرى‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬قد‭ ‬اكتسبت‭ ‬زخما‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬فإن‭ ‬سماعات‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خبيثة‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬المستهلك‭ ‬بسبب‭ ‬قائمتها‭ ‬الطويلة‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬والقيود‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬سباق‭ ‬الخيل؟

يستخدم‭ ‬برنامج‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ويساعدك‭ ‬على‭ ‬محاكاة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والمراهنات‭. ‬يستخدم‭ ‬خوارزميات‭ ‬متقدمة‭ ‬لتقييم‭ ‬عناصر‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬المختلفة،‭ ‬مثل‭ ‬الدورات‭ ‬والفرسان‭ ‬والخيول‭ ‬والطقس‭. ‬يمكنك‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بأحداث‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬المختلفة،‭ ‬مثل‭ ‬المطاردة،‭ ‬والتسخير،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التحمل،‭ ‬والسباقات‭ ‬المسطحة‭.‬

كيف‭ ‬يعمل‭ ‬برنامج‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬سباق‭ ‬الخيل؟

يعمل‭ ‬برنامج‭ ‬سباق‭ ‬الخيل‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬مماثلة‭ ‬للتنبؤات‭ ‬الرياضية‭ ‬الأخرى‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنه‭ ‬يقيم‭ ‬النتائج‭ ‬باستخدام‭ ‬معايير‭ ‬وعناصر‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولكن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬سليما‭ ‬لمساعدة‭ ‬المراهنين‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الخيار‭ ‬الصحيح‭.‬