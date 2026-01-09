جمال الكشكي



في عهدة المستقبل باتت المخاطر مؤلمة، العالم ينزلق إلى مساحات لم تشبه زمن الحربين العالميتين الأولى والثانية.

افتتح العام 2026، في يومه الثاني من شهره الأول، بحرب شاملة خاطفة، تم استخدام كل مقدرات القوى الأمريكية، في غضون ساعات قليلة، للهجوم على فنزويلا، منطلقة من وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة، التي أصدرتها الإدارة الأمريكية، في نوفمبر من العام الماضي، وطبقتها على عجل، رغم أن التخطيط كان سابقاً، واستمر لأشهر طويلة. غير أن الفكرة التي دعت إلى هذا الهجوم، وردت نصاً في صلب الوثيقة، حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يذهب لاستعادة النفط المسروق من أمريكا، والاستفادة من الغاز، والمعادن النادرة، ومنع أي قوة لا تنتمي إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية من أن تستولي عليها، وبصريح العبارة، قال إنه يؤمن بأن النصف الغربي هو أمريكي، ولا يجوز أن يأتي من خارجه من يستفيد بموارده الطبيعية.

هنا يتغير مفهوم الحرب، فلم يقل الرئيس ترامب إنه يحارب الأيديولوجيا اليسارية في فنزويلا، أو حتى يطالب بنشر الديمقراطية، كما كانت تدعو الوثائق الأمريكية السابقة، إنما قال إنه سيعود بالشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في ثروات فنزويلا، وهنا أيضاً، أكد ما ورد في صلب الوثيقة، بأن الشركات الأمريكية الكبرى ستكون جزءاً أصيلاً من الحروب القادمة.

من فنزويلا، غرينلاند، ثم كوبا والمكسيك، وكولومبيا، يؤكد ترامب أنها أهداف جديدة، ضمن وثيقته التي يجب أن تصل كرسالة إلى هذه الدول، وتمضي في رؤيته، دون تردد.

النار تشتعل في النصف الغربي من الكرة الأرضية، ويصل اللهب إلى الممرات البحرية العالمية، فالوثيقة تحمل رؤية واضحة، بأن من سيعرقل سلاسل الإمداد أو تعطيل المضايق الملاحية فإنه سيقصفه فوراً دون تردد، وبالتالي تبدو الحرب العالمية الثالثة المكتومة - كما قلنا - مشتعلة بالفعل، فالكلمات تتحول إلى أفعال، فما جرى في فنزويلا صار نموذجاً لدى روسيا، برغم أنها تحارب في أوكرانيا منذ عام 2022، وقد سبقتها حرب قصيرة في غزة عام 2021، كانت تمهيداً لما سيأتي في السابع من أكتوبر عام 2023.

تتفجر هذه الحرب على جبهات عدة شملت لبنان، سوريا، اليمن، العراق، إيران، ناهيك عن فلسطين نفسها، ولا تزال هذه الحرب تضيق وتتسع حسب الأحوال، لتدخل موسوعة الحروب الأطول في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل حرباً طويلة في تاريخها للمرة الأولى، ولا تزال تفكر في إشعال المنطقة، بدعم كامل من المفهوم نفسه.

وقد أقول إنهما قد تستفيدان من فلسفة ترامب في الصراع حول أوكرانيا، بالنسبة لروسيا، وتايوان بالنسبة للصين.

ربما تلتهب النقاط الساخنة في السودان، واليمن والصومال، وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين، ضمن سياق عالمي من دون منظمات دولية، أو مجلس أمن، أو ضابط قانوني يمنع الانقضاض على الخصوم، أو المنافسين، وقد تجد أوروبا نفسها منحازة إلى فكرة قوية حول مستعمراتها القديمة، في مناطق رخوة، وقد تنفجر الأوضاع في جنوب شرق آسيا، والمحيط الهادئ، كما يدعو ترامب تلك الدول للإنفاق على ميزانياتها العسكرية والدفاع عن نفسها في مواجهة الصين.