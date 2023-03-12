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كنت أنوي الكتابة ثانية وثالثة ورابعة عن قانون "قرقوش" الذي أطلقت عليه تسمية قانون "سانت ليغو"، فكيف للمواطن العراقي الذي يعيش في أزهى عصور الرفاهية والعدالة الاجتماعية، وبلاده على قائمة البلدان الأكثر تطوراً، أن يخالف ضميره وينتقد مجلس النواب أو أحزاب السلطة؟ لكنني وجدت أن صاحب العمود الثامن ربما تناسى أو تغافل عن حدث ثقافي مهم وأعني به "معرض أربيل الدولي للكتاب" الذي يقام هذه الأيام .

فأنا أنتمي إلى قوم لا يمكنهم تخيل عالم لم تظهر فيه الكتب، التي سطرها مجموعة من الأحرار علموا البشرية قيمة وأهمية الحياة، لكني بالأمس وأنا أتصفح مواقع الصحف ووكالات الأنباء شعرت بأنّ كاتباً مثل حالي لا يمكن له أن يترك حفلات صواريخ الكاتيوشا التي تقع على رؤوس العراقيين، ويذهب ليحدّث القرّاء عن أفلاطون الذي ظل يصر على أن تعاسة البلدان لا يمكن أن تزول ما لم يتمتع حكامها بفضيلة التعلم. "إن طلب العلم شرط لمن يتقلد زمام الحكم، والسبب هو ما يتميز به الحاكم المتعلم من حكمة وصدق".

أنظر إلى الكتب التي غصت بها قاعات معرض أربيل الدولي للكتاب، وأسرح مع العراق الذي يراد له أن يعيش في عصور الظلام، العراق الذي كان فيها مصطفى جواد يعلّم العراقيين معنى الشغف باللغة، فيما علي الوردي مصرّ على أن يواجه المجتمع بحقيقته، في الوقت الذي يسطر فيه الجواهري المعلقات في حب الوطن، ويتغنى عبد الله كوران بأطياف المجتمع العراقي .. ذلك كان عراق الكرملي وجواد علي ونازك الملائكة والزهاوي وجماعة الفن الحديث وهي تحتضن جواد سليم ومحمد غني حكمت وفائق حسن، فيما اليوم تغزونا أسراب جراد الجاهلين الذين يرون فيها خزينة ينهبونها في وضح النهار .

دائماً كنت أسأل نفسي: ترى كيف سيكون شكل العالم لو لم يكتب فيه ديكنز روايته "الآمال العظيمة"، ولم يحول فيه المتنبي الشعر إلى نصوص في الحِكَم، ولم يعلمنا عمر بن أبي ربيعة أن مديح النساء أبقى أثراً من مديح كل الحكام؟، هل يمكن أن نتخيل بريطانيا من دون سؤال هاملت الأزلي: أكون أو لا أكون؟، ماذا يبقى من انقلابات أمريكا اللاتينية غير ذكرى حكايات يوسا، وساماراغو، وإيزابيل أللندي ومعلمها ماركيز؟، ماذا يبقى من أميركا لو لم يكتب لها همنغواي "الشيخ والبحر"؟ .

أعطتنا الكتب المتعة ونورت عقولنا. وحولت لنا الأرض إلى قرية واحدة قبل أن يكتشف الأمر منظرو العولمة، كتب زودنا أصحابها بالحكمة ومؤرخون حفظوا لنا حكايات التاريخ وعبره، وشعراء صنعوا لنا أحلاماً وآمالاً وعوالم جميلة، كتب ندين لها بجمال الحياة.