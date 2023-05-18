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في نوفمبر الفائت أصدرت شركة (Open AI) برنامجها شات جي بي تي وقد أحدث ضجة في الأوساط العلمية والأكاديمية وبدأ انتشاره الواسع من قبل المستخدمين من الطلاب حيث حاول البعض استخدام التكنولوجيا للتحايل عن المهام التعليمية.

فعلى سبيل المثال يتيح البرنامج كتابة المقالات والقصص أو حتى الأكواد البرمجية بمجرد الطلب من البرنامج ذلك مع تزويده ببعض الأوامر ويكون ذلك جاهزاً بشكل سريع، حيث يحتوي البرنامج على كميات كبيرة من البيانات المخزنة وتقنيات حسابية يتم التحكم بها عن طريق روبوتات تحتوي على كميات هائلة من المفردات والمعلومات التي تستطيع عن طريق الذكاء الاصطناعي ربط الكلمات وعمل تنبؤات لتظهر بالسياق الصحيح والفريد الذي لا يتشابه مع مقال آخر فلذلك يتم استخدامه في الأوساط التعليمية لانفراد كل مقال وعدم تشابهه مع المقالات الأخرى.

ليس ذلك فحسب فمن خلال البرنامج يمكن استخدامه لعمل ملخصات للأخبار الحديثة وكتابة القصص ولتقسيم المشكلات وإيجاد الحلول ولإنتاج مشاركات ورسائل جذابة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة التقارير والبريد الالكتروني ولتحليل مجموعات ضخمة من البيانات والحصول على المعلومات المفيدة منها، ولتوضيح الأمر للقارئ بشكل مبسط على سبيل المثال فعندما يطلب منه رسم شخص معين على طريقة بيكاسو يمكنه البرنامج ذلك من خلال البيانات الهائلة عن الرسامين وكل ذلك في ثوان معدودة.

ويعتبر شات جي بي تي منافساً شرساً لمحرك البحث جوجل حيث إن جوجل تعمل بخوارزميات متطورة باستمرار وتحتوي أيضاً على تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة به وهو مساعد جوجل.

وقد استشعرت الشركة الخطر بسبب سرعة انتشار شات جي بي تي حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل على التركيز على بناء منتجات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، ويعتبر المعلومات التي يوفرها شات جي بي تي أكثر دقة من جوجل عن طريق استخدامه نظام المحادثة الذي يجيب على الاستفسارات مثل ردود الإنسان عن طريق الذكاء الأصطناعي.

يظل الأمر في طور التجربة حالياً ولكل له إيجابياته وسلبياته ومثل أي أمر مستحدث يتم البدء في استخدامه بشكل سلبي ثم يستقر الأمر إلى إيجابي أو سلبي حسب ما يراه المستخدم.