دون شك أن ثورة الاتصالات وتطور التقنيات التكنولوجية، ساهما في دخول أنماط جديدة، وغير مألوفة في حياتنا اليومية، البعض منها إيجابي والبعض سلبي، وهناك ما يتداخل فيه السلبي مع الإيجابي.

تطور شبكة الإنترنت، وقوتها وإمكانياتها المهولة، جعلت من عالمنا الواسع شبكة من الترابط والتلاحم والتلاقي، ونشهد تطورات متتالية تستهدف الاتصالات وسهولتها، ومن المتوقع النمو في هذا المجال، مع انخفاض التكاليف، وهذا ملاحظ في مجال التطبيقات، التي توجد فيها خاصية الاتصال المجاني، بالاعتماد على شبكة الإنترنت، وهو ما يعني أننا سنشهد في المستقبل القريب، تطورات تجعل الاتصال بأبعد نقطة من العالم، على درجة عالية من السهولة ودون تكلفة تذكر.

لعل من أهم النماذج والأمثلة الأكثر وضوحاً، في هذا المجال، والتي توضح قوة شبكة الإنترنت، وأدواتها المختلفة، ظهور ما يعرف بالعمل عن بعد، وإن أمعنا النظر في هذا الجانب، فإننا سنكتشف أنه حظي ببعض الاهتمام، عند قلة من المستثمرين، حيث وجدوا فيه فوائد عديدة، وخصالاً فريدة تساهم في نمو أعمالهم وتطورها وازدهارها.

حيث تتحدث الكثير من الدراسات، عن زيادة في الإنتاجية، للموظفين الذين يمارسون مهام عملهم من منازلهم، وقد وصف البعض هذه التجربة بأنها قللت من التشتت الذي كانوا يعانونه في بيئة العمل، بسبب زملائهم والأحاديث الجانبية. ولكن الفائدة الأكبر كانت لأرباب العمل وقادته، حيث تم توفير الكثير من المصاريف المالية، وتضاءلت الحاجة للمساحات الواسعة لمكاتب الموظفين، وبالتالي انخفضت تكاليف الإيجار، وانخفضت فواتير استهلاك الكهرباء والاتصالات، وتم الاستغناء عن المكاتب وتجهيزاتها، مثل متطلبات السلامة والمراقبة، ونحوها من المتطلبات التي تستدعي الصرف المالي عليها. كذلك ألغيت بدلات النقل، أو توفير وسائل نقل للموظفين. ولكن الأهم أنه بات بمقدور أرباب العمل والمستثمرين، انتقاء موظفين مميزين بالموهبة والإبداع والابتكار، دون تكاليف إضافية، مثل تكاليف تذاكر سفر، أو رسوم الإقامة والتأشيرة، وبدل نقل وسكن، والإجازات المدفوعة... إلخ.



أعتقد أن العمل عن بعد، ثورة في قطاع الأعمال، لم يلتفت لها بشكل دقيق الكثير من المستثمرين وقادة العمل، ولم يعطوا هذا المجال الاهتمام الكافي، ولم يطوروا المواصفات والشروط والمتطلبات، مع أنه مجال حيوي وفيه فوائد كبيرة للطرفين الموظف وجهة العمل... بل فيه فائدة حتى للمجتمع، من خلال تخفيف الزحام، وبالتالي عدم الضغط على موارد البيئة، وكثير من الفوائد الاقتصادية. نحتاج إلى الثقة والاندفاع نحو هذا المضمار.