«الرأي العام الأمريكي يغلي، ولكن الصحافة لا ترى البخار»، إذ تتراجع شعبية بايدن بشكل كبير لدى أخلص قواعده، بحيث يبدو الرئيس الأمريكي معرّضًا لكارثة انتخابية؛ بسبب فقدان أصوات الشباب، ولكن الغريب أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية ترصد تراجع شعبيته، غير أنها تقلل من تأثير حرب غزّة على الانتخابات بشكل يبدو متعمدًا. جاء ذلك في تحليل نُشر على موقع «arabicpost».

وبشيء من التفصيل، تظهر التقارير حول أرقام استطلاعات الرأي أن الرئيس الأمريكي، جون بايدن، يواجه مشكلة غير مسبوقة، وهي تراجع شعبيته في أوساط الناخبين الشباب واليساريين والأقليات، خاصة المسلمين، وهي الفئات التي أسهمت في فوزه على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما ورد في تقرير لموقع «the Real News» الأمريكي.

وفي انتخابات عام 2020، كانت شعبية بايدن لدى الناخبين الشباب أعلى بنحو 20 نقطة من دعم ترامب؛ ولكن الآن، أصبح بايدن متساويًا فعليًا مع ترامب، فيما يتعلق بتأييد الناخبين الشباب في 5 ولايات متأرجحة رئيسية.

العناوين الرئيسية لا تبدو جيدة بالنسبة للرئيس.. وحذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن «ترامب» يتقدّم في 5 ولايات حرجة؛ حيث ينتقد الناخبون بايدن، كما ظهر استطلاع «التايمز/‏ سيينا».



وجاء في العنوان الرئيسي لمقال آخر نُشر في مجلة بوليتيكو: «حفرة بايدن كبيرة، وكيفية الخروج منها». إن الشعور بالضيق الذي يشعر به الناخبون يسبق إصدار بايدن شيكًا على بياض لحرب إسرائيل الحالية على غزة، والتي بدأت بعد الهجوم المفاجئ الذي قامت به المقاومة في السابع من أكتوبر، وتصاعدت بشكل كبير مع الحصار والغزو وحملة القصف الوحشية التي فرضتها إسرائيل لاحقًا. لكن الأمر أصبح أسوأ بكثير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدى المانحين وقادة الأحزاب.

يذكر موقع «the Real News» إن التقارير الأخيرة عن استطلاعات الرأي السيئة لبايدن في صحيفة نيويورك تايمز، وذا أتلانتك، وسي إن إن، وإيه بي سي نيوز، ومجلة نيويورك، وفايننشال تايمز، تتجاهل دور دعم بايدن لقصف غزة بالكامل.

لم يسأل من الاستطلاعات المذكورة المشاركين على وجه التحديد عن دور بايدن في قصف إسرائيل لسياسة الأرض المحروقة وحصار غزة.

من المؤكد أن هذا الانخفاض في دعم الرئيس الحالي يستحق النشر في حد ذاته، ولكن ما الذي يمكن أن يتسبب في استياء الكثير من الناخبين المحتملين من بايدن؟

تحاول الغالبية العظمى من التقارير السائدة الإجابة على هذا السؤال من خلال الإشارة إلى مؤشرات أوسع متعلقة بمخاوف الناخبين مثل نزاهة الانتخابات وحقوق التصويت، وسياسة الأسلحة، والجريمة، والهجرة، والإجهاض، وتغير المناخ، أما الأمور الغامضة للغاية في هذه التقارير، فهي السياسة الخارجية. فيما يفتقده معظم هذه التقارير نفسها هو توضيح الدور المحدد الذي يلعبه جو بايدن للمذبحة في غزة بشكل شبه مؤكد في هذا السقوط الحر في الدعم المقدَّم له من قبل الناخبين الشباب، والناخبين التقدميين، والناخبين العرب والمسلمين.

لم يسأل من الاستطلاعات المذكورة أعلاه المشاركون على وجه التحديد عن مدى تأثر شعبية بايدن لديهم في قصف إسرائيل لغزة وسياسة الأرض المحروقة وحصار القطاع. وبدلًا من ذلك، ركزوا على قضايا عامة مثل الضائقة الاقتصادية «المتأرجحة» الدائمة. وكلها أمور مؤثرة بما فيه الكفاية، لكنها قد لا تكون كافية لتفسير مدى سوء إدارة الرئيس، وخاصة بين الناخبين الشباب.

وهذا كله، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن هناك تحولات حقيقية تحدث في قاعدة الحزب الديمقراطي. فقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في شهر مارس الماضي أن تعاطف الديمقراطيين في الشرق الأوسط أصبح الآن مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، بنسبة 49% ؜ مقابل 38% ؜. ووجد استطلاعٌ منفصل أجرته منظمة «بيانات من أجل التقدم» في أكتوبر الفائت أن 80% من الديمقراطيين إما «يوافقون بشدة» أو «يوافقون إلى حد ما» على العبارة التالية: «يجب على الولايات المتحدة الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف التصعيد العنف في غزة. ويجب على الولايات المتحدة الاستفادة من علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل لمنع المزيد من العنف ووفيات المدنيين.

ومع ذلك، فإن بايدن - والأغلبية الساحقة من الديمقراطيين في الكونغرس - لا يواكبون بشكل صارخ هذه التحولات بين قاعدتهم».



وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة «In This Time» أعلن ساقيب بهاتي، المدير التنفيذي المشارك لمركز العمل المعني بالعرق والاقتصاد، بشكل لا لبس فيه: «لن أصوت لجو بايدن في عام 2024». كتب بهاتي: «هناك أشياء قليلة تجرد من الإنسانية مثلما يحدث عندما يعطي أحد السياسيين الذين صوتت لصالحهم الضوء الأخضر للإبادة الجماعية والتجويع المتعمد للأطفال الذين يمكن أن يكونوا أطفالك. بالنسبة للكثيرين، مثلي، غزّة هي القشة الأخيرة».

حتى لو لم يكن علماء الإحصاءات والاستطلاعات متأكدين من أن تراجع شعبية بايدن سببه سياسته إزاء غزّة، وأنها عامل رئيسي في انخفاض معدلات تأييده، فمن المؤكد أنها على الأقل محتمل يستحق بعض الذكر، وفقًا للموقع الأمريكي السالف الذكر.



وبالمقابل، يرى إن غياب وجهات النظر هذه عن الخطاب الإعلامي الشعبي ليس بالأمر الهين؛ وله عواقب سياسية هائلة. فتجاهل وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية لحقيقة تضر شعبية بايدن من دوره في تدمير غزة - ودعمه المستمر لقتل آلاف المدنيين بمن فيهم أعداد كبيرة من الأطفال، أمر مثير للدهشة، خاصة عندما يتم استنتاج هذا الجانب السلبي بسهولة من قبل كل استطلاع للرأي تقريبًا. ويؤدي ذلك إلى تضاؤل الضغط على البيت الأبيض، ويمكن لأصحاب النفوذ والسلطة أن ينظروا إلى الوضع الراهن باعتباره مستدامًا سياسيًا.



المشكلة أن يُحرم الجمهور الأمريكي من فرصة إبداء رأيه في المذبحة واسعة النطاق التي تدعمها الولايات المتحدة في أثناء وقوعها. ومن الممكن أن يخدم الاقتراع، بكل عيوبه، كآلية مفيدة للمساءلة، كما أن الشعبية (أو الافتقار إليها) من الممكن أن تدفع قرارات السياسة العامة. لكن من المستحيل تسجيل الغضب الشعبي بشأن غزة عندما لا يسأل منظمو استطلاعات الرأي عن ذلك، وتتجاهل وسائل الإعلام الأمريكية ذلك عندما تحاول حل لغز تراجع شعبية بايدن لدى قاعدة انتخابية كانت الأخلص له والأبعد عن الجمهوريين.

يقول موقع «The Real News» إنه من المؤسف أن الساسة يتأثرون بالعواقب الانتخابية أكثر من تأثرهم بالحجج الأخلاقية المقنعة أو التشهير.



إن موقف وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية أصبح لا يمكن الدفاع عنه، حسب الموقع الأمريكي، خاصة أنه مع تجاهله لتصاعد الغضب الذي يقوده الشباب الأمريكي يحاول تجنب الإعلام رصد واقع الإبادة الجماعية، وإنكار مناقشة أعداد القتلى مع تراكم الجثث بالآلاف، وإضافة لتجاهله محاولة حظر تطبيق «TikTok» المقترح بدعوى تأييده للفلسطينيين. فهناك ندرة في التغطية التي تأخذ غضب قطاع مؤثر من الرأي العام الأمريكي على محمل الجد كقوة سياسية، حتى عندما يخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع، وتنتشر أعمال احتجاجية إبداعية على نطاق مذهل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويقول الواقع إننا نشهد طفرة هائلة في التعبئة ضد الحرب، في الولايات المتحدة وخارجها، بحيث يصعب تتبعها.



أما بالنسبة للصحافة، فمن خلال الجمهور الأوسع من هذه الديناميكية الواضحة الناشئة التي تقود، جزئيًا على الأقل، استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبية بايدن، لا تساعد فقط في إخفاء الجانب السلبي لدعم القتل الجماعي في غزّة، ولكنها من المحتمل أن تمنع أي تصحيح للمسار.