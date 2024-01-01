اليوم الاثنين الأول من يناير لعام 2024 إعلان بداية عام جديد يطل على العالم بالأمل والتفاؤل وبالطبع مع كثير من الخيبات في ظل الحقائق والأرقام، إذ مع بداية هذا العام سيبلغ عدد سكان الكرة الأرضيّة أكثر من 8 مليارات نسمة بينهم 2.3 مليار شخص (29.6 % من سكان العالم) لا يحصلون على الغذاء الكافي، وفي عالم يسيطر شماله الغني على معظم الموارد والثروات يموت قرابة 9 ملايين شخص كل عام لأسباب مرتبطة بالجوع؛ والعديد منهم من الأطفال دون سن الخامسة.

وفي الصراعات العالميّة أظهر مؤشر السلام العالمي السنوي في بداية 2023 أن أكثر من 238 ألف شخص لقوا حتفهم في الصراعات العالميّة العام الماضي، بزيادة هائلة بنسبة 96 في المئة عن سنة الأساس 2008، ويظهر هذا الرقم المأساوي، بشكل خاص تأثير حربين مميتتين للغاية: في إثيوبيا وأوكرانيا، وذكر المؤشر أن عدد الدول المنخرطة في صراعات خارجيّة ارتفع من 58 دولة في عام 2008 إلى 91 في عام 2022، ومع بداية السنة الجديدة وعلى أرض غزة الجريحة وخلال قرابة ثمانين يومًا من العدوان يستقبل العرب والعالم عام 2024 وقد بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي أكثر من 20 ألف نفس بريئة نصفهم على الأقل من الأطفال والنساء.

وفي مجالات عدم التوازن في الحقوق والامتيازات بين الرجل والمرأة وتغير الأنماط الاجتماعيّة يستقبل العالم عام 2024 وأحوال الأسرة ليست في أفضل حال مع وجود تطورات هناك وهناك، ويكفي أن نعرف أن هناك (حاليًا) امرأة أو فتاة تُقتل على يد أحد أفراد أسرتها كل 11 دقيقة على مستوى العالم. ويحذّر تقرير "The Gender Snapshot 2023" من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحاليّة في نمط الأسرة والحياة (44 مليون عمليّة إجهاض عام 2023)، فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة - ما يقدر بنحو 8 في المئة من الإناث في العالم - سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030. وهذا يعطي مؤشرًا على مدى تدني إشارات التقدم في تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزّز ذلك نتائج تقرير نشرته هيئة الأمم المتحدة في سبتمبر 2022، الذي خلُص إلى أن العالم - بمعدلات التقدم الحالي - قد يستغرق ما يقرب من 300 عام لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

وفي مجال الصحة تقول تقارير "اليونيسف" إن هناك طفلا دون سن الخامسة يموت كل ثانيتين بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، وفي المجمل تقول إحصاءات عام 2023 العالميّة إن وَفَيَات الأمراض المعدية هذا العام تقترب من 13 مليون وفاة، وأن المصابين بفيروس نقص المناعة / الإيدز يتجاوزون 131 مليون شخص يموت منهم سنويًا أكثر من مليون وست مئة ألف ضحيّة. ويأتي عام 2024 والماريجوانا تباع (قانونا) بشكل أو بآخر في حوالي 30 بلدا حول العالم، ومعها رقم مماثل تقريبًا من الولايات الأميركيّة، ويباشر العام وقد اكتملت دائرة أخرى، إذ تجيز (تقريبًا) كل الولايات المتحدة الخمسين (قانونيًا) زواج الشواذ (المثليين) إنفاذا لحكم من المحكمة العليا، وحذو القذّة بالقذّة يوجد معها حاليًا 34 دولة تسمح بزواج الشواذ قانونا.

قال ومضى:

المقدمات تكشف عمّا هو آت..