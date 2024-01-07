يعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬AI‭) ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬حياتنا‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانياته‭ ‬الهائلة،‭ ‬تنشأ‭ ‬مسؤولية‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭. ‬لتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬والابتكار‭ ‬المسؤول،‭ ‬تلعب‭ ‬الأطُر‭ ‬القوية،‭ ‬مثل‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022،‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬المنقح‭ ‬لأنظمة‭ ‬إدارة‭ ‬أمان‭ ‬المعلومات‭ (‬ISMS‭)‬،‭ ‬دورًا‭ ‬حاسمًا‭.‬

ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬هو‭ ‬أحدث‭ ‬إصدار‭ ‬لمعيار‭ ‬ISO‭ ‬27001،‭ ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬لمعالجة‭ ‬تحديات‭ ‬وتعقيدات‭ ‬أمان‭ ‬المعلومات‭ ‬المعاصرة‭. ‬يوفر‭ ‬المعيار‭ ‬نهجًا‭ ‬منهجيًا‭ ‬لإنشاء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وصيانة‭ ‬وتحسين‭ ‬مستمر‭ ‬لنظام‭ ‬إدارة‭ ‬أمان‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاص‭ ‬بالمؤسسات‭. ‬يغطي‭ ‬المعيار‭ ‬جوانب‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وسياسات‭ ‬الأمان‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬والاستجابة‭ ‬للحوادث‭.‬

تتمثل‭ ‬إحدى‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لـ‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬نهجه‭ ‬المخصص‭ ‬لأمان‭ ‬البيانات‭. ‬يعتمد‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الديناميكي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الحساسة‭ ‬لتدريب‭ ‬واختبار‭ ‬النماذج‭. ‬يوفر‭ ‬المعيار‭ ‬إطارًا‭ ‬شاملًا‭ ‬لحماية‭ ‬هذه‭ ‬البيانات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التشفير‭ ‬وإخفاء‭ ‬الهوية‭ ‬وبروتوكولات‭ ‬الحذف‭ ‬الآمن‭. ‬وهذا‭ ‬يضمن‭ ‬خصوصية‭ ‬وسلامة‭ ‬بيانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ويعزز‭ ‬ممارسات‭ ‬معالجة‭ ‬البيانات‭ ‬المسؤولة‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وراء‭ ‬الضوابط‭ ‬التقنية،‭ ‬يعزز‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬ثقافة‭ ‬حساسية‭ ‬البيانات‭ ‬داخل‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭. ‬يمتد‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الاستباقي‭ ‬من‭ ‬المطورين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬الذين‭ ‬ينتجون‭ ‬الخوارزميات‭ ‬إلى‭ ‬محللي‭ ‬البيانات‭ ‬الذين‭ ‬يضبطون‭ ‬المعلومات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬فهم‭ ‬الجميع‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المعلومات‭ ‬الحساسة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر،‭ ‬يمكن‭ ‬لمراكز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬بأحدث‭ ‬تهديدات‭ ‬الأمان‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات‭. ‬تخلق‭ ‬هذا‭ ‬اليقظة‭ ‬التعاونية‭ ‬دفاعًا‭ ‬قويًا‭ ‬ضد‭ ‬خروقات‭ ‬الأمان‭ ‬المحتملة‭ ‬ويعزز‭ ‬التزامًا‭ ‬مشتركًا‭ ‬بتطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المسؤول‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يوفر‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬إطارًا‭ ‬هيكليًا‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬الفريدة‭ ‬المتأصلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتقييمها‭ ‬والتقليل‭ ‬منها‭. ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الحساسة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬به،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الخوارزميات‭ ‬والشفافية،‭ ‬وحماية‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬المعادية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التلاعب‭ ‬بالمخرجات‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الثغرات‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي،‭ ‬يمكن‭ ‬لمراكز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬منع‭ ‬حوادث‭ ‬الأمان‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬موثوق‭ ‬به‭.‬

وراء‭ ‬حماية‭ ‬البيانات،‭ ‬يعزز‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬أيضًا‭ ‬ممارسات‭ ‬الترميز‭ ‬الآمن‭ (‬secure‭ ‬coding‭) ‬كطبقة‭ ‬أساسية‭ ‬لتطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الآمن‭. ‬يتعرف‭ ‬هذا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الثغرات‭ ‬والتحيزات‭ ‬والعواقب‭ ‬غير‭ ‬المقصودة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنشأ‭ ‬غالبًا‭ ‬داخل‭ ‬ترميز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬AI‭ ‬code‭) ‬نفسه‭. ‬تشجع‭ ‬مبادئ‭ ‬الترميز‭ ‬الآمن،‭ ‬المضمنة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المعيار،‭ ‬المطورين‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬ترميزات‭ (‬codes‭) ‬قوية‭ ‬وشفافة‭ ‬ومقاومة‭ ‬للعبث‭. ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬ممارسات‭ ‬مثل‭ ‬تحليل‭ ‬الترميز‭ ‬الثابت‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الثغرات‭ ‬والالتزام‭ ‬بمعايير‭ ‬الترميز‭ ‬الآمن‭ ‬الخاصة‭ ‬بتطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬الترميز‭ ‬الآمن‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬يساعد‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬مراكز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬الخوارزميات،‭ ‬ومنع‭ ‬التحيز‭ ‬غير‭ ‬المقصود،‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬موثوقية‭ ‬وتطبيق‭ ‬النماذج‭ ‬الذكية‭ ‬بطريقة‭ ‬أخلاقية‭.‬

يؤكد‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الوصول،‭ ‬وهو‭ ‬جانب‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬بيئات‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬من‭ ‬يمكنه‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬الحساسة‭ ‬والخوارزميات،‭ ‬يقلل‭ ‬المعيار‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬التعديل‭ ‬أو‭ ‬الاستخدام‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬به‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المعقدة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬متعددين‭ ‬ومتعاونين‭ ‬خارجيين‭. ‬يؤدي‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضوابط‭ ‬وصول‭ ‬قوية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ومع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬الخارجيين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المسؤول‭ ‬والأخلاقي‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يعزز‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬ثقافة‭ ‬التحسن‭ ‬المستمر‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ينص‭ ‬المعيار‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مراجعات‭ ‬وتدقيقات‭ ‬منتظمة‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬أمان‭ ‬المعلومات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تكييف‭ ‬ممارسات‭ ‬الأمان‭ ‬مع‭ ‬التهديدات‭ ‬المتطورة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الناشئة‭. ‬يمكّن‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬التكراري‭ ‬مراكز‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الأحداث،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الثغرات‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬وتعزيز‭ ‬وضع‭ ‬الأمان‭ ‬العام‭ ‬لها‭.‬

أخيرًا،‭ ‬فإن‭ ‬تحقيق‭ ‬شهادة‭ ‬ISO‭ ‬27001‭: ‬2022‭ ‬يضيف‭ ‬علامة‭ ‬ثقة‭ ‬ومصداقية‭ ‬لمراكز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬إنه‭ ‬يوضح‭ ‬للعملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬التزامًا‭ ‬بتطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الآمن‭ ‬والأخلاقي‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الناشئ،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬السلامة‭ ‬والأمان‭ ‬منتشرة‭. ‬تسمح‭ ‬الشهادة‭ ‬لمراكز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالترقي‭ ‬كرواد‭ ‬مسؤولين،‭ ‬وجذب‭ ‬شراكات‭ ‬واستثمارات‭ ‬قيمة‭.‬