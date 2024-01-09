تعدّ الإمارات من أوائل الدول العربية التي وعت بخطر الإسلام السياسي عموماً، وبتنظيم «الإخوان» على وجه الخصوص. سنوات من مكافحة هذا التنظيم الإرهابي المدمّر أثمرت تقدماً كبيراً على درب التسامح ونبذ الكراهية ومحاربة التطرف، مما انعكس على الأجيال الإماراتية وأثرى مفاهيمَ التسامح والتفاهم مع الأديان والثقافات، وهذا هو المقصود الأساسي من محاربة التطرف، أي بناء أجيال تتعامل مع الآخرين بتسامح وتآلف.

يطرب كثيراً قادة «الإخوان» لطروحات «نهاية الإسلام السياسي»، لأنها تمنحهم فرصة غفلة الحكومات عن تغلغل تنظيمهم ومحاولته إعادة الانبعاث من جديد. ومقولة نهاية الإسلام السياسي تمثل فخاً وقع فيه بعض الباحثين المجتهدين مثل أوليفيه روا الذي ألف كتابه «فشل الإسلام السياسي»، وبعد هزيمة «الإخوان» في تونس والمغرب تحدّثَ عن صفحةٍ طُويت مع الإسلام السياسي. وهذا طرح خطير وفاقد للمصداقية، بدليل أن الحكومات تعثر باستمرار على خلايا سرية تحاول القيام بأعمال عنف، ومن ذلك النجاح الإماراتي القوي المتمثل في إحالة أعضاء تنظيم جلّه من «الإخوان» إلى الجهات الرسمية للتحقيق معهم ومحاسبتهم.

وكالة الأنباء الإماراتية ذكرت أن هدف هذا التنظيم الشرير يتمثل في «إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة».

هذه الضربات الاستباقية والنجاحات العالية تكشف عن أمرين، أولهما أن تنظيم «الإخوان» ما يزال يستخدم استراتيجية الكرّ والفر، فعناصره يتهجون من السطح إلى الكهف في حال تركيز الحكومات عليهم بغية تعزيز نشاطهم من جديد، ولذا فإن عدم ظهورهم على السطح أو في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية الورقية والمرئية لا يعني استسلامهم، بل لديهم وسائل أخرى من أجل لم الصفوف وإعادة تنشيط خلاياهم السرية الإرهابية.. ولهذا أدلة عديدة. وهم يستدلّون على ذلك بالمرحلتين «المكيّة» و«المدنية»، إذ في الأول يختبئون وفي الثانية يلهجون بانتماءاتهم الحزبية. أما الأمر الثاني فهو أن طروحات «نهاية الإسلام السياسي» مرحّب بها من الطرف الإخواني ويكررها هو أيضاً من جانبه، وفي تبنّي هذا الطرح تثبيط للعمل المؤسسي الحكومي المناهض لهذه الجماعة.

والهدف من الاحتفاء بهذه المقولة محاولة إلهاء الناس عن التجريم القانوني للانضمام إلى جماعة «الإخوان» وتحييدها عن تصنيفها ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وبخاصةٍ أن الخناق ضاق عليهم فوجدوا في أوروبا ملاذاً آمناً لهم، حيث تستخدمهم بعض الدول من أجل ابتزاز الحكومات المعتدلة أو استعمالهم لأهداف سياسية وأمنية، لكنه استخدام من الصعب أن يدوم طويلاً.



الخلاصة أن هذا النجاح المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في اكتشاف وضرب خلايا التنظيم السري لجماعة «الإخوان» قبل تنفيذها أعمالها الإرهابية، يعبّر عن جدية متناهية لضرب هذه الجماعة وتحييدها ولجم خططها التدميرية الإرهابية.

إن وعي القيادة الإماراتية بخطر هذه الفلول الإرهابية، مدعوماً بوعي شعبي واضح أيضاً، وبجهود أمنية عالية الكفاءة.. يجسد رغبة المجتمعات المعتدلة في الحياة والتعليم والتنمية، أي في التصدي للإرهاب والعنف كترجمة لثقافة الكراهية التي دمّرت دولا بأكملها على النحو الذي نراه في الدول الفاشلة والمتعثر في المنطقة.

*كاتب سعودي