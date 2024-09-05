جميل الذيابي



مقولة إن السياسة تُبنى على المصالح، لا العواطف، قول صحيح، لكنه لا ينطبق على كل الحالات؛ ومنها السودان، الذي يتبادل أهله مع السعوديين المحبة، والاحترام، والتقدير الكبير. تجمع بين البلدين (السعودية والسودان) روابط وأواصر عدة تعدّ نموذجاً لعلاقات تاريخية عميقة في منطقة إستراتيجية ساخنة مهمة لأمن العالم (مياه البحر الأحمر).

ولهذا كان وقْعُ الحرب الأهلية بين الأشقاء في السودان صاعقاً على قلوب كل المُحبين المُدركين لأصالة السودانيين وبساطتهم، ومدى الأهمية الإستراتيجية لبلادهم، خصوصاً موقعها الجغرافي الواصل بين أفريقيا والعالم العربي.

حرصت السعودية منذ اندلاع الحرب على استضافة الفرقاء السودانيين للتوفيق بينهم، من خلال جولات من المفاوضات والوساطات المختلفة؛ إلا أن «شيطان» التفاصيل لا يزال يعيق التوصل إلى اتفاق.

لكن الأمل يظل باقياً إلى أن يحدث الانفراج المنشود، ويعود السلام.

بكل أسف، من يتأمل التاريخ الحديث للسودان سيجد أنه بلد لم ينعم بالاستقرار سوى سنوات معدودة منذ استقلاله عن الاستعمار البريطاني في عام 1956؛ فما إن غادرت جيوش الاحتلال محطة القطارات في الخرطوم، وبدأ تطبيق تجربة ما عُرف بـ«الحكم الذاتي» في عام 1953، حتى استيقظ السودانيون على أول انقلاب عسكري استمر حكمه من 1958 الى 1964. ونجحت ثورة أكتوبر 1964 في اقتلاع حكومة الرئيس الفريق إبراهيم عبود؛ لينعم السودانيون بخمس سنوات من الحكم المدني، شهدت أروع مؤتمر نهضوي عربي، وهو مؤتمر «اللاءات الثلاث»؛ الذي استضافته الخرطوم في عام 1967. وشهد المؤتمر توحيد الرؤية العربية للقضية الفلسطينية.

غير أن ذلك الاستقرار السوداني لم يدُمْ طويلاً، إذ استيقظ السودانيون مجدداً في 25 مايو 1969 على وقع طوابير القوات العسكرية التي نفذ بها جعفر نميري انقلابه؛ الذي بقي حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي (1985).

بعد نميري، بقي السودان ثلاث سنوات فقط تحت الحكم المدني، ليفيق السودانيون مرة أخرى في 30 يونيو 1989 على نبأ وقوع انقلاب نفذه تنظيم «الإخوان المسلمين» بقيادة عمر البشير، وحسن الترابي.

ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم، لا يزال السودانيون يعانون من أهوال حكم «تسييس» الدين، وتأجيج الخلافات، وبثِّ الفتن، وتزايد النعرات العرقية، حتى انقسم السودان إلى بلدين، واستقل الجنوب عنه.

كان لافتاً أن حكم «الإخوان» للسودان أضحى شوكة في خاصرته، من خلال انضمامه وتصدّره محور التخريب المهدّد للمنطقة. فقد سعى «إخوان السودان» إلى قضم علاقاته مع السعودية ودول الخليج، منذ وقوفهم في صف نظام الرئيس العراقي صدام حسين، غداة قيامه بغزو دولة الكويت عام 1990، ومن خلال التقارب مع إيران، واستهداف مصر، إلى درجة تنفيذ محاولة لاغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995. وسبقت ذلك استضافة زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، والزعيم الروحي للإرهاب عمر عبدالرحمن.

وفي 1998، ورّط حكم الإخوان السودان في تفجير سفارتَي أمريكا في كينيا وتنزانيا؛ وهو ما قاد بدوره لتورُّط الخرطوم في محاولة تفجير مركز التجارة العالمي بنيويورك. وكانت نتيجة ذلك فرض عقوبات أمريكية ودولية جعلت حياة السودانيين البسطاء جحيماً لا يطاق. وحينها قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدور كبير ومهم في إقناع واشنطن بإسقاط العقوبات عن السودان، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقامت الدبلوماسية السعودية بجهد كبير على مدى السنوات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019، لتقريب وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين في السودان، حتى يمكن تلافي الحرب اللعينة التي اندلعت في 15 أبريل 2023. ولا تزال المملكة تبذل كل الجهود ولا تتثاءب حتى يصل السودانيون إلى مصالحة تُعيد بلادهم إلى السلام.

الأكيد أن ثمة فئة سودانية وأطرافاً خارجية لا تزال تعرقل مساعي حلحلة الأزمة السودانية، ساعيةً إلى تحويل سواحل بورتسودان على البحر الأحمر إلى بحيرة من البوارج التابعة لقوى إقليمية ودولية لما من شأنه تهديد أمن دول المنطقة. ولكن ذلك لن يُثني السعودية وحلفاءها عن مواصلة الجهود الفاعلة والصادقة للوصول إلى الحل والسلام المنشود، لتعود «العاصمة المثلثة» إلى وضعٍ آمنٍ ومستقرٍ وسلةِ غذاءٍ لشعب السودان قبل العالم.