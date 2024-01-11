التغلب على الشخصية النرجسية ليس مهمة سهلة، وهناك بعض الصفات والنهج الذي له تأثير إيجابي على التعامل معها، منها استخدام أسلوب التواصل الفعال والصريح الذي يساعد في إيصال الرسائل بوضوح وبدون تحفظات، والتعبير عن الاحتياجات والحدود بطريقة صحية، حيث يحاول الشخص النرجسي تحويل الانتباه إليه وإبراز إنجازاته الخاصة؛ لأنه في حالة نفسية تتميز بالغرور والأنانية والاستغلال وعدم التعاطف، والحاجة المستمرة للإعجاب والاهتمام، ويعتقد أنه متفوق على الآخرين ويستحق معاملة خاصة؛ لذا لا بد أن يتمركز التواصل معه على الحقائق والوقائع وتجنب الانجراف إلى الجدل العاطفي، وأفضل من يقوم بهذا الدور هم أصحاب شخصية (الهيوكا).

الهيوكا (Heyoka) هو مصطلح من اللغة السيوكسية (من الثقافات الأميركية الأصلية وبالتحديد من لغة الكيتشوا) ويعني المقلوب أو المخالف أو المضحك، ويستخدم لوصف شخصية متعاطفة ومبدعة ومرحة ومتنوعة، تستطيع أن ترى الأشياء من زوايا مختلفة وتتحدى القواعد والتقاليد، ويشير إلى الأفراد الذين يتمتعون بقدرات استثنائية أو فريدة في الروحانية، ويرتبط الشخص الهيوكا بالحكمة والقوة الروحية والارتباط العميق بالطبيعة والكون، ويتمتعون بفهم عميق لترابط الأشياء، ويسعون لخدمة الآخرين بلا طمع أو انتقاد، ويتميزون بالتعاطف والرحمة والسعي للشفاء والقدرة على التوازن مع العالم الطبيعي، ويعطون الأولوية لرفاهية المجموعة.

وعلاقة الهيوكا بالنرجسي قد تكون معقدة ومتناقضة، فمن جهة قد يجذب الهيوكا النرجسي بسحره وذكائه وإبداعه وروحه المرحة، وقد يحاول النرجسي الاستفادة منه والسيطرة عليه، ومن جهة أخرى، قد يكون الهيوكا العدو الأقوى للنرجسي؛ لأنه يستطيع أن يكشف زيفه وضعفه ويتحداه بطرق غير متوقعة ومبتكرة، وقد ينفر الهيوكا من النرجسي بسبب انعدام تعاطفه واحترامه وصدقه.

الهيوكا هو شخص متعاطف ومبدع ومرح ومتنوع، يستطيع أن يرى الأشياء من زوايا مختلفة ويتحدى القواعد والتقاليد، ولكن النرجسي هو شخص مغرور وأناني واستغلالي وعديم التعاطف، يعتقد أنه متفوق على الآخرين ويستحق معاملة خاصة، والهيوكا شخص واقعي وحكيم، يتخذ القرارات الصائبة والحكم بعدل، ولكن النرجسي شخص خيالي ومخادع، يتجاهل الحقائق ويختلق المبررات ويتحدث عن الذات، والهيوكا شخص استقلالي وثقة يعيش حياته بحرية ولا يتبع الآخرين أو يخضع لضغوطهم، ولكن النرجسي هو شخص اعتمادي وضعيف، يحتاج إلى الإعجاب والاهتمام والموافقة من الآخرين.

ولكن الهيوكا والنرجسي لهما بعض الصفات المشتركة؛ فكلاهما يمتلكان قدرة على جذب الناس إليهما بطرق مختلفة، فالهيوكا يجذب الناس بذكائه وإبداعه وروحه المرحة، بينما النرجسي يجذب الناس بمظهره وثقته ومهاراته، وكلاهما يمتلكان ذكاء فطريا وحكمة عميقة تمكنهما من اتخاذ القرارات الصائبة والحكم بعدل؛ فالهيوكا يستخدم ذكاءه وحكمته لمساعدة الآخرين وتحدي القواعد والتقاليد، بينما النرجسي يستخدم ذكاءه وحكمته لتحقيق مصالحه وأهدافه. وكلاهما يتمتعان بالاستقلالية والثقة في أنفسهما وقدراتهما؛ فالهيوكا يعيش حياته بحرية ولا يتبع الآخرين أو يخضع لضغوطهم، بينما النرجسي يعتقد أنه متفوق على الآخرين ولا يحتاج إلى موافقتهم أو إعجابهم.

لا يوجد دليل علمي على أن الهيوكا يمكن أن يتحول إلى نرجسي أو العكس، فالنرجسية هي حالة نفسية تتطلب التدخل النفسي والدوائي، والهيوكا هو الشخص الذي يعيش في قلب الحكمة ويمتلك رؤية عميقة للحقيقة الروحية، ويرى الجمال في كل شيء، حتى في أصغر التفاصيل، ويعيش حياة مليئة بالتقدير والشكر، ويتعلم من تجاربه وينمو من خلالها، معتبرًا كل تحدٍ فرصة للتطور الروحي، ويعيش في الحاضر بكل تركيز، ويدرك أن السعادة الحقيقية تكمن في الاستمتاع بلحظة الآن وقبولها بكل ما فيها، ويعيش حياة بسيطة ومتوازنة، ويفهم أن الحقيقة والجمال يمكن أن يتم الوصول إليهما من خلال الداخل بدلاً من الخارج، ويعيش حياة متصالحة ومليئة بالحب، ويسعى لنشر السلام والتفاهم.

يقول (جون ويليامز): النمو الروحي يتطلب التفاعل الصحي مع الذات والآخرين، والتوازن بين الاهتمام بالذات والتواصل الاجتماعي.