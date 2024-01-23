أينما يحل السعوديون تجد الإثراء، بل تجد حالة تشعر من خلالها بقيمة المكان..!

هذه ليست فلسفة قالها فيلسوف مر من هنا، بل واقع تراه أينما يكون هناك حدث السعودي جزء منه.



في الرياض المبهرة لا صوت يعلو على صوت التميز، ولا خيار أمامك وأنت هناك إلا أخذ صورة مع طويق، وتقول بكل إعجاب من هنا بدأت الإرادة التي فجرت الطاقات..!



في الدوحة يحمل المكان إثراءً من نوع آخر فيه «من كل مدينة للأخضر جينا» رسالة حب ووفاء وإثراء لمن يريد أن يفهم هذا العشق للوطن.



ينسى أحياناً كثر الإعلام المواكب للحدث الآسيوي حوار العشب الأخضر ويذهب إلى حيث الجمهور السعودي؛ ليعيش معنى أن تفرح بكل مكوناتها.



(2)

نجوم عالميون يمثلون الرسالة الأشمل في الرياضة بكل جمالها، وفي الفن وأشياء أخرى جعلت من الرياض العاصمة الشاملة دون أن تغفل دورها المحوري كعاصمة قرار.



الأرقام التي أعلنت ضخمة، والازدحام على التذاكر في المناشط كافة يفوق الخيال، فماذا نسمي هذا؟



(3)

أعود للدوحة، وانطلق من طويق المكان وطويق الرمزية، وأقول بصوت عالٍ لا مستحيل معكم، بل أقول بكل تواضع المستحيل ليس سعودياً.

وصلنا دور الـ(16) قبل نهاية التصفيات والطموح يا منشيني أبعد.



(4)

استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب ⁧‫#مدينة_القدية ‬⁩ على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر، وسيسهم في تعزيز فلسفة القدية وإرث طويق الذي استدل به الملهم في بداية إعلان «رؤية 2030».



• ومضة:

«عندما لا يكون من نصيبك شيء اخترته، تأكد أنه سيكون من نصيبك شيء أجمل اختاره الله لك».