تحلّ غداً مناسبة وطنية كبرى غالية على كل سعودي وسعودية؛ إنه يوم التأسيس السعودي الذي يوافق 22 فبراير من كل عام؛ تتجلّى أهمية ‫يوم التأسيس‬ الفكرية في الرؤية الممتدة من رؤية الإمام المؤسس ‫محمد بن سعود‬ والتي كانت الوحدة، ولهذا ألهمت كل القبائل أن تتوحد خلف رؤيته، فقد كانت جزيرة العرب قبل رؤية الإمام محمد بن سعود مشتتة وغير موحدة وهي نفس أهداف ‫رؤية المملكة 2030‬ وإعادة بناء الهوية الوطنية.

لهذا يظهر الدور العظيم لرؤية 2030‬ في عملية إعادة بناء هوية وطنية من خلال تحسين وتبديل البيئة والواقع الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي سيبدل الصورة الذهنية وسيؤدي إلى ناتج مختلف في البناء الاجتماعي مع هوية وطنية تعزز الشعور بالرضا والارتباط والمسؤولية والخضوع للقانون والتعاطف والاحترام المتبادل والتعايش، وهي من أهم الأسباب الأساسية التي تعزز التفكير والإبداع والتجديد بين أنماط الإنتاج والتنمية.

لذلك يوم التأسيس السعودي هو وسام فخر على صدورنا، رمز الوحدة والتلاحم والإخلاص والتفاني، يوم بدينا في تأسيس أعظم دولة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، من عصر دولة النبوة والخلافة الراشدة، ثلاثة قرون حافلة بالبطولات والتضحيات والإنجازات وتسمو بروح الأوفياء، ثلاثة قرون من الحرية والسيادة، ثلاثة قرون من السياسة الاستثنائية، ثلاثة قرون من قيم التفاني والعطاء والولاء والثقة التي لا تقدر بثمن. نحتفي يوم 22 فبراير بذكرى تأسيس الدولة السعودية الاولى، على يد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود في فبراير من عام 1727م، يأتي هذا اليوم ليؤرخ ذكرى تاريخية واعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة، وتلاحم مواطنيها الوثيق بقادتها منذ التأسيس حتى وقتنا الحاضر، ووفاء لمن أسهم في بنائها من الأئمة والملوك، وفخر بما تحقق من الوحدة والأمن والازدهار في الجزيرة العربية، مجسدة عمق هذا التاريخ في لوحات معبرة عن فصول من الزمن، ظلت محافظة على هويتها العربية الأصيلة، ومجددة مفهوم التلاحم والوحدة الوطنية.

وتخليداً لهذه الملاحم البطولية التي خاضتها دولتنا المباركة، جاء الاحتفاء بهذه الذكرى تأكيداً من القيادة الرشيدة أن ما تشهده البلاد من المكانة والسؤدد لهو امتداد لإرث عظيم، خلفه قاده أجلاء، بنوا بالبسالة والقوة والشجاعة تاريخاً خالداً، ليكون يوم التأسيس الإرث المستمر، ووحدة سياسية وثقافية واجتماعية يعيشها السعوديون حتى عصرنا الحاضر، وتجربة خالدة، يبقى فيها الإمام محمد بن سعود علما خالدا في تاريخنا، ويبقى دوره في تأسيس الدولة حاضراً في قلب كل مواطن، وسيبقى يوم التأسيس يوما تاريخيا، وذكرى تبين عمق تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا، وتأكيداً لهويتنا ووحدتنا وانتمائنا وولائنا وفخرنا بهذا التاريخ العريق الذي تأسست عليه المملكة العربية السعودية.

"لا توجد قبيلة أو أسرة لم تشارك في توحيد المملكة"؛ بهذه الكلمات العظيمة استرجعت التاريخ في 30 مارس 2011م تحديداً، كنتُ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، كان الحدَثُ مهماً ومشوّقاً وتاريخياً، محاضرةٌ تاريخية تشرّفتُ بتقديمها، وقد كانت تحمل عنوان: (الأسس الفكرية التي قامت عليها الدولة السعودية)، أمّا المُحاضِر فقد كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-. أردتُ أن أستمع إلى الملك القارئ للتاريخ، والمطّلِع على الوثائق التي تؤرخ لتأسيس الوطن وأدوّن كل كلمة، ضمّن الملك -حفظه الله- محاضرته باستشهادات من كتب التاريخ مؤكداً على الأسس الفكرية التي بُني على أساسها هذا الوطن، الأسس الفكرية التي تحدث عنها الملك -حفظه الله- لم تكن معزولةً عن الاستشهاد التاريخي؛ بل أمتعنا برجوعه تارةً إلى مؤرخين عرب مثل المؤرخ: عثمان بن بشر، وتارةً أخرى بمؤرخين أجانب مثل استشهاده الجميل بالمؤرخ الفرنسي: فيلكس مانجان.

ما أكّدَ عليه الملك سلمان -حفظه الله- على أن تأسيس الدولة السعودية لم يبنَ على أساسٍ قبلي، أو فئوي، بل من ركائز التأسيس توحيد القبائل التي كانت أساساً متناحرة ومتحاربة فيما بينها، وكان الدين بقيمه المعززة للوحدة والاعتصام بحبل الإيمان الجامع أبرز أركان قيام الدولة السعودية، جاء في محاضرة الملك: "ورغم أن الإمام محمد بن سعود من أسرة تعود في أصولها إلى بني حنيفة تسكن في الوادي الذي يسمى باسمها، وإمارته في الدرعية التي أسسها جده مانع المريدي وأسلافه من الدروع من بني حنيفة منذ منتصف القرن التاسع الهجري، إلا أنه لم يؤسس الدولة على عصبيته أو قبيلته، بل أسسها على الدين".

وحدة المملكة العربية السعودية جاءت على أساس التوحيد بين القبائل، لا على أساس التمييز بينها، هذه النقطة محورية ومهمة كذلك في ظل تفشي النزوع العصبي والقبلي في بعض المناطق الخليجية، تعزز تلك النزعة القنوات الفضائية الباحثة عن الجماهيرية والربح، حتى ولو جاءت تلك الأهداف ضد الوحدة الوطنية والالتئام.

في المجتمعات المعاصرة برزت إشكالية الهوية، نجد الأفراد والمجتمعات قد تعيش عوالم متباينة، وحقائق مختلفة تؤمن بها، ومن ناحية أخرى المجتمعات تتشكل ويكون تركيزها على تأكيد هويتها وقد تكون على الجنس أو الدين أو السلالة أو القومية، وهذه الهويات بعكس الصورة الذهنية غير قابلة للتغيير أو التبديل في مواجهة أي تغييرات سريعة، وقد تنتج عنها صراعات عرقية أو سلوكيات مؤذية، لهذا يظهر الدور العظيم لرؤية 2030 في عملية إعادة بناء هوية وطنية من خلال تحسين وتبديل البيئة والواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي سيبدل الصورة الذهنية وسيؤدي الى ناتج مختلف في البناء الاجتماعي مع هوية وطنية تعزز الشعور بالرضا والارتباط والمسؤولية والخضوع للقانون والتعاطف والاحترام المتبادل والتعايش وهي من أهم الأسباب الأساسية التي تعزز التفكير والإبداع والتجديد بين أنماط الإنتاج والتنمية.

المملكة العربية السعودية ارتضى شعبها الوحدة مع بعضه ومع قيادته التي لم تفرض من خارجه بل كانت من وسطه، لم تطلق هذه الوحدة وهذه الدولة الشعارات والخطب الرنانة في خططها بل كانت تسير بخطوات ثابتة ومرحلية للوصول إلى الازدهار الذي تنشده، رغم الاضطرابات الاقليمية والدولية ومحاولات الزعزعة من الأعداء الذين يرون في الاستقرار السياسي والاقتصادي بل والاجتماعي خطراً يهدد مصالحهم.. يوم التأسيس هدفه التذكير بجوهر رؤية المؤسس التي هي الوحدة، والتذكير بمبادئ الدولة، والفخر والاعتزاز بقيمنا ورموزنا، والأهم إعادة التذكير بكل الذين قدموا حياتهم تضحية لأجل هذا الوطن من التأسيس إلى حرب اليمن.

إذاً فيوم التأسيس‬ أتى ليعزّز من ثقافتنا الاستراتيجية بأننا بلد لديه إرث تاريخي ضارب الجذور، وحضور على المستوى الإقليمي والدولي، ومجتمع لديه وعي بالتراكم الثقافي والتاريخي، كل هذا ينعكس على السلوك الاستراتيجي للدولة، لذا احتجنا ‫رؤية 2030‬ لنحلق بهويتنا وثقافتنا عالياً.

من هذا المنطلق تتشكّل الأهمية الفكرية لهذا الاحتفاء السنوي بذكرى يوم التأسيس والسلوك الإستراتيجي وهي الكيفية والطريقة التي تفسر وتحلل بها الدولة الاحداث والتطورات على الساحة الدولية وردة فعلها على ذلك في رسم سياساتها وإستراتيجياتها للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية يحكمها في ذلك التجربة التاريخية والقيم الوطنية.