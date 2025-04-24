إيلاف من واشنطن: في عددها الصادر قبل ما يقرب من 3 أسابيع، نشرت "فورين بوليسي" مقالاً صادماً للمفكر السياسي الأميركي والأستاذ الجامعي ستيفن والت، حذر خلاله من أن القيادة الفوضوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وطريقته المتعالية في التعامل مع دول العالم، وتجاهله للحلفاءمثل أوروبا مثلاً، وهجومه على المؤسسات البحثية والعلمية مثل هارفارد وغيرها، قد يؤدي إلى تقويض القوة والنفوذ العالميين للولايات المتحدة.

المقال الصادم، عاد للواجهة بقوة خلال الأيام الحالية، من أجل مقارنة ما جاء فيه بواقع يتغير في كل يوم، واللافت في الأمر أن ما يفعله ترامب يجعل من الخطوات الخمسة التدميرية التي يقوم بها ترامب، و التي رصدها ستيفين والت حقيقة تتشكل بصورة أكثر وضوحاً في كل يوم.

فقد كتب ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، أنه كثيرًا ما انتقد تصرفات الولايات المتحدة على الساحة العالمية. ويعتقد أن رئاسة جورج دبليو بوش كانت كارثة في السياسة الخارجية، وأن سنوات باراك أوباما الثماني كانت مخيبة للآمال، وأن ولاية دونالد ترامب الأولى كانت فوضى عارمة، وأن سنوات جو بايدن الأربع اتسمت بأخطاء استراتيجية وأخلاقية فادحة.



ومع ذلك، أكد أنه، للأسف، لم يستغرق ترامب سوى أقل من 3 أشهر ليتفوقوا عليهم جميعًا في تهور السياسة الخارجية. وكان هذا صحيحًا حتى قبل "فضيحة سيجنال"، التي أفادت التقارير بتسريب خطط الحرب في اليمن إلى صحفي.

أوضح والت أنه لا يعتقد أن ترامب يتصرف نيابةً عن قوة أجنبية أو يسعى عمدًا إلى جعل الولايات المتحدة أقل أمنًا أو ازدهارًا، لكن سلوكه يوحي بذلك. وحدد دليلًا من خمس خطوات يبدو أن ترامب يتبعها لتدمير أميركا وصورتها العالمية.

1) تعيين أهل الثقة وليس أهل الكفاءة.. رجال ترامب لا يعرفون "لا"

إذا كنت تريد تدمير بلد، فابدأ بضمان ألا يمنعك أحد من القيام بأعمال متهورة ومدمرة. هذا يعني تعيين أشخاص غير مؤهلين، أو موالين بطريقة عمياء، أو معتمدين كليًا على دعمك، مع إقصاء أي شخص كفؤ أو صاحب مبدأ أو فكر مستقل.

كما قال والتر ليبمان بحكمة: "عندما يفكر الجميع بنفس الطريقة، لا يفكر أحد بعمق". هذا يجعل القائد يأخذ البلاد نحو كارثة. ومن الأمثلة التاريخية سوء إدارة ستالين للاقتصاد السوفيتي، وخطة ماو "القفزة الكبرى للأمام" الكارثية، وإعلان هتلر الحرب على بقية أوروبا. في الولايات المتحدة، افتقر جورج دبليو بوش إلى معارضة داخلية قوية، مما مكنه من غزو العراق الكارثي عام 2003.

إذا كنت ترغب في إفساد السياسة الخارجية، فأحط نفسك بأتباع مطيعين وأسكت المعارضة. هذه خطوة أولى حاسمة - إذا كنت تخطط للقيام بأمور حمقاء كثيرة، فلا تريد أن يوقفك أحد.

2) كن عدوانياً مع أكبر عدد ممكن من دول العالم

لأن السياسة الدولية تنافسية بطبيعتها، فإن الدول الناجحة تكتسب العديد من الحلفاء وتحد من أعدائها. السياسة الخارجية الذكية تبني الدعم وتقلل المعارضة. لقد نجحت الولايات المتحدة، بفضل موقعها الجغرافي الملائم، تاريخيًا في بناء تحالفات قوية عالميًا - متفوقةً على العديد من منافسيها - ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم انتهاجها سلوكًا عدوانيًا، حتى مع ممارسة نفوذ كبير.

وعلى النقيض من ذلك، فإن السلوك العدواني، كما حدث في ألمانيا الإمبراطورية، أو الصين الماوية، أو العراق في عهد صدام، كان تاريخيا سببا في توحيد الخصوم ضدهم.

ماذا فعل ترامب بدلًا من ذلك؟ في أقل من ثلاثة أشهر، أهانت إدارته حلفاءها الأوروبيين مرارًا وتكرارًا، وهددت بالاستيلاء على أراضٍ من الدنمارك، وافتعلت معارك لا داعي لها مع دول مثل كولومبيا والمكسيك وكندا وغيرها. ومارس هو ونائبه جيه دي فانس التنمر علنًا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، ومثل زعماء العصابات، واصلا الضغط على أوكرانيا للتخلي عن حقوق التعدين مقابل استمرار المساعدات الأمريكية.

لقد قامت الإدارة بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية، وأوضحت أن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بمساعدة المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم - الأمر الذي أدى في الأساس إلى تعزيز صورة الصين بالمقارنة.

في الأسبوع الماضي، متجاهلاً التحذيرات الاقتصادية واسعة النطاق، فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الغريبة على حلفائه وخصومه على حد سواء، مما أدى إلى أكبر انخفاض ليومين في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية وتفاقم المخاوف من الركود. لم يكن هذا رد فعل على أزمة، بل كان ضررًا ذاتيًا سيُفقِر الملايين، حتى أولئك الذين لا يملكون سهمًا واحدًا.

3) كن قومياً متشدداً ولا تحترم اعتزاز الآخر بقوميته

غالبًا ما يصور ترامب نفسه قوميًا متشددًا، لكنه يغفل أن دولًا أخرى لديها نزعة قومية عميقة أيضًا. عندما يُهين قادةً أجانب أو يُهدد أراضيهم، يُثير ردود فعل قومية عنيفة، وسرعان ما يُدرك سياسيو تلك الدول أن الوقوف في وجه ترامب يزيد من شعبيتهم.

محاولاته المجنونة للتنمر على كندا وإذلالها أتت بنتائج عكسية، فأثارت غضب الكنديين، وأعادت إحياء الحزب الليبرالي بقيادة قادة مثل رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو وخليفته مارك كارني. إحدى النتائج المباشرة: انخفاض عدد الكنديين الراغبين بزيارة الولايات المتحدة.

4) كسر القواعد الدولية وعدم احترام المنظمات العالمية

يدرك القادة الحكماء للدول القوية أهمية المعايير والمؤسسات والقواعد في إدارة العلاقات الدولية وكبح جماح الدول الأضعف. تتحدى القوى العظمى هذه القواعد أحيانًا، لكن الإفراط في ذلك - أو على نحو عشوائي - يُنفّر الحلفاء ويدفع الآخرين نحو شركاء أكثر موثوقية.

إن الأنظمة التي تخالف القواعد بشكل مزمن، مثل كوريا الشمالية أو العراق في عهد صدام حسين، تصبح منبوذة على المستوى العالمي.

يرى ترامب وأتباعه أن المؤسسات والأعراف تُشكّل قيودًا مُزعجة على نفوذ الولايات المتحدة. يعتقدون أن عدم القدرة على التنبؤ يُبقي الدول الأخرى غير متوازنة ويُعزز النفوذ الأمريكي. لكنهم يغفلون أن هذه الهياكل الدولية صُممت إلى حد كبير مع مراعاة المصالح الأمريكية، وأنها في الواقع تُساعد واشنطن على إدارة الشؤون العالمية.

إن انتهاك القواعد والانسحاب من المنظمات الدولية الكبرى يُسهّل على القوى الأخرى إعادة صياغة القواعد لمصلحتها الخاصة. كما أن عدم القدرة على التنبؤ يضرّ بالأعمال التجارية. فالشركات لا تستطيع التخطيط أو الاستثمار عندما تتغير السياسات بين عشية وضحاها. كما أن سمعة عدم الموثوقية تمنع الآخرين من التعاون مع الولايات المتحدة.

5) اتخاذ مواقف عدائية تجاه الكيانات الأكاديمية والبحثية

تعتمد القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والرفاهية العامة بشكل كبير على المعرفة. وقد شكلت الريادة التكنولوجية والعلمية الأميركية محور هيمنتها العالمية لعقود. إن الرئيس الذي يطمح حقًا إلى أن تكون أميركا"عظيمة" سيبذل قصارى جهده لدعم الابتكار والبحث العلمي والجامعات العريقة والمراكز البحثية، فهذه المؤسسات هي سر أميركا الأعظم.

ماذا فعل ترامب بدلًا من ذلك؟ إلى جانب تعيين شخصيات مناهضة للعلم، مثل روبرت كينيدي في مناصب رئيسية، شنت إدارته هجومًا عنيفاً على المؤسسات التي تقود التقدم العلمي في الولايات المتحدة. لم يقتصر الأمر على مهاجمة جامعات كولومبيا وهارفارد وبرينستون وبراون لأسباب مريبة في الأساس. بل أغلقت إدارته معهد السلام الأميركي، وفككت مركز ويلسون، ودمرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وشلت المؤسسة الوطنية للعلوم، وهددت بقطع مليارات الدولارات من تمويل البحوث الطبية والعلمية.

النتيجة؟ إغلاق برامج البحث، وإلغاء برامج الدكتوراه، وتناقص أعداد الباحثين المؤهلين للمستقبل. سيبحث العلماء الأجانب عن فرص أخرى، وستتضرر قدرة أميركا على استقطاب المواهب العالمية.

بل قد ينتقل بعض العلماء المقيمين في الولايات المتحدة إلى دول لا تزال تدعم أعمالهم وتحترمها. ترامب بدا وكأنه أصدر حكماً بتحطيم التفوق العلمي والبحثي الأميركي.

وليست العلوم الطبيعية أو الطب وحدها المعرضة للخطر. فالهجمات على العلوم الاجتماعية والدراسات الإقليمية والعلوم الإنسانية خطيرة أيضًا، إذ تُقدم هذه المجالات أفكارًا جديدة لمواجهة التحديات المجتمعية. تُحلل هذه التخصصات السياسات وتنتقدها، مما يسمح للمواطنين والقادة بفهم ما يُجدي وما لا يُجدي.

عندما يُسكت السياسيون الأصوات المعارضة أو يهمّشونها، تزداد احتمالية انتهاج سياسات حمقاء، ويقل احتمال تصحيحها عند فشلها. ولذلك، تستهدف الأنظمة الاستبدادية الجامعات ومصادر المعرفة المستقلة عند ترسيخ سلطتها، حتى لو أدّى ذلك إلى زيادة فقر البلاد وجهلها على المدى البعيد.

في الختام ، يجادل ستيفن والت بأن نظام ترامب ينتهك الكثير مما نعرفه عن صنع القرار السليم والسياسة العالمية. فهو يفضل التفكير الجماعي، والولاء الأعمى، ويكتم النقاش السليم. ويتجاهل سلوك التوازن الطبيعي للدول، وينفر الحلفاء، ويسيء فهم القومية الأميركية. ويرفض الرؤى التاريخية والاقتصادية، وبدلاً من استعادة عظمة أميركا، ستجعل هذه الأخطاء الولايات المتحدة أكثر فقرا وضعفا داخلياً، وتقلل من احترامها ومكانتها عالميا.



