إيلاف من واشنطن: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أحدث خططه لتجديد البيت الأبيض يوم الأربعاء، حيث أعلن أنه سيدفع ثمن عمودي علم كبيرين (ساريتان)، مشدداً على أن البيت الأبيض في حاجة إلى الساريتين منذ 200 عام، ولم يهتم أي رئيس أميركي بالفكرة، وقد حان وقت تنفيذها على يديه.

فقد خرج ترامب من مقر إقامته في الصباح لتفقد الأراضي على الجانب الشمالي، وشوهد مع حراس الأراضي، الذين كانوا يشيرون إلى مدى ضخامة الأعلام التي سيتم رفعها.

وجاءت تحركات ترامب من أجل التغيير في البيت الأبيض لتعكس شخصيته الساعية دائماً للتغيير، وبوتيرة شديدة السرعة، فهو يريد لتصوراته أن يتم تنفيذها في نفس اللحظة.

وقال ترامب في وقت لاحق للصحفيين خارج البيت الأبيض: "نحن نرفع علما أميركيا جميلاً يبلغ ارتفاعه حوالي 100 قدم (حوالي 30 متراً) على هذا الجانب وعلما آخر على الجانب الآخر، علمين، في أعلى الصف".

لا توجد حاليا أعمدة أعلام مستقلة على أراضي البيت الأبيض، ولكن هناك علم أميركي واحد يرفرف في أعلى المبنى.

وتابع ترامب :"لقد احتاجوا إلى ساريات أعلام لمدة 200 عام. وهو أمر لطالما قلته، كما تعلمون، ليس لديهم سارية علم أصلًا. لذا سنضع سارية في المكان الذي رأيتمونا فيه، وسنضع سارية أخرى على الجانب الآخر، فوق التلال. سيكونان ساريتين جميلتين".

وأضاف :"ترامب هو الذي سيدفع ثمن هذه المعدات"، مشيرا إلى أنها من المقرر أن تصل الأسبوع المقبل، مشدداً على أنه على نفقه الخاصة.

اعادة تصميم حديقة الورود

العلمان، أحدهما على الجانب الشمالي والآخر على الحديقة الجنوبية، هما أحدث التغييرات التي طرأت على أراضي البيت الأبيض. وقد أعلن بالفعل عن خطط لإعادة بناء حديقة الورود لتشمل منصة - بدلاً من العشب الحالي - لتسهيل عقد الأحداث وإلقاء الخطب مع الجمهور الحاضر على الرصيف دون الحاجة إلى الوقوف على أرض رطبة.

كما طرح ترامب فكرة بناء قاعة رقص في البيت الأبيض، تماما كما فعل في مار إيه لاغو. وقال إنه اقترح على إدارة بايدن فكرة الـ 100 مليون دولار، لكنه "لم يتلق أي رد". هذه المرة، سيقدم الاقتراح لنفسه لتوفير "مساحة أكبر" وإقامة مراسم دون الحاجة إلى خيمة كبيرة.

وإلى جانب ذلك، قام ترامب بتحويل المكتب البيضاوي ليشمل المزيد من صور الرؤساء السابقين، وقام بتبطين الجدران بالذهب، مما يذكرنا بمنزله الكبير في مار إيه لاغو. وتم تزيين القوالب على الجدران، وإطارات الصور، والأبواب والعديد من التماثيل بالذهب.

ساعد ترامب شخصيًا في غرس شجرة بديلة في الحديقة الجنوبية بعد أن تم اعتبار شجرة الماغنوليا التاريخية التي يبلغ عمرها ما يقرب من 200 عام في حالة سيئة وتشكل خطرًا على السلامة.

استخدم مجرفة ذهبية لوضع التراب للشجرة الصغيرة الجديدة التي يبلغ عمرها 12 عاما والتي يقال إنها من نسل شجرة ماغنوليا جاكسون الأصلية، والتي يعتقد أن الرئيس جاكسون زرعها.