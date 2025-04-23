إيلاف من القاهرة: محمود عباس لحماس: "يا أبناء الكلاب أطلقوا سراح الرهائن".. بهذا العنوان تفاعلت الصحافة الإسرائيلية مع الخطاب الانفعالي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي كان يقصد به أن تتحرك حماس بعقلانية ومسؤولية وطنية وإنسانية وتغلق الذرائع على اسرائيل، منة أجل وقف آلة الحرب والقتل في غزة.

وأكد عباس أن "حماس يجب أن تنهي سيطرتها على قطاع غزة وتسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست نصاً :"دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبناء الكلاب في حركة حماس إلى تسليم الرهائن في كلمة متلفزة ألقاها في المجلس المركزي للسلطة الفلسطينية يوم الأربعاء". وتعمدت الصحيفة وضع الوصف "أبناء الكلاب في السياق الطبيعي للجملة تأكيداً على اهانة حماس.

محمود عباس على الهواء في مؤتمر المجلس المركزي الفلسطيني :



ياولاد الكلب سلموا الرهائن

وخلونا نخلص . pic.twitter.com/I8aBmUZmLJ — مالك الروقي (@alrougui) April 23, 2025

وأضاف عباس أن "الحرب يجب أن تنتهي"، مشيرا إلى أن المئات يموتون كل يوم لأن "حماس لا تريد تسليم الرهائن الأميركيين . يا أبناء الكلاب سلموا الرهائن وانتهوا من الأمر".

وقال عباس إن الأهداف هي "إعادة الأسرى، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، ووقف تهجير شعبنا بالتنسيق مع الدول العربية، والدفاع عن القضية الفلسطينية". وأكد أيضاً أن " حماس يجب أن تنهي سيطرتها على قطاع غزة وتسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية".

ودعا عباس حماس أيضا إلى تحويل نفسها إلى حزب سياسي، قائلا "تحدثوا إلينا بدلا من الأميركيين".

كما أدان تصرفات إسرائيل خلال الحرب، قائلاً: "إن الانقلاب الذي نفذته حماس عام 2007 أعطى إسرائيل ذريعة لتدمير قطاع غزة. تم إبادة 2165 عائلة بالكامل، و6664 عائلة جزئيًا. دُمر أكثر من ثلثي المنازل في الحرب".

وأضاف "إننا نواجه مخاطر جدية قد تؤدي إلى نكبة جديدة".

"رؤيتنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة".