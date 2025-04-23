ضربت 3 زلازل أرضية مدينة إسطنبول في تركيا، الأربعاء، أشدها كان بقوة 6.2 درجات في بحر مرمرة قرب الضواحي الغربية للمدينة.

وشعر السكان في كل أنحاء المدينة الأكبر في تركيا بالزلزال، فيما هرع الناس إلى الشوارع، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر منصة إكس إنّ "زلزالاً بقوة 6.2 درجات ضرب منطقة سيلفري على بحر مرمرة في إسطنبول"، مضيفاً أن السكان شعروا به في المحافظات المحيطة.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن مركز الزلزال الرئيسي يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

وفي التفاصيل، ضرب في البداية زلزال بقوة 3.9 درجات، بعد ظهيرة الأربعاء بالتوقيت المحلي، تبعه زلزال آخر بقوة 6.2 بعد نحو نصف ساعة، ثم زلزال ثالث بعد نحو دقيقتين بقوة 4.4.

وأفادت مراسلة بي بي سي في إسطنبول، أن الناس في المدينة تجمعوا خارج المباني، وقد بدت عليهم علامات الصدمة، فيما لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

وصرح مسؤولون في إسطنبول بأنهم لم يتلقوا أي بلاغات عن أضرار ناجمة عن الزلزال حتى الآن.

فيما طلبت السلطات من السكّان عدم الاقتراب من المباني التي قد تكون متضررة.

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وتُقاس الزلازل بمقياس يُسمى درجة العزم. وقد حلّ هذا المقياس محل مقياس ريختر الأكثر شهرة، والذي يُعتبر الآن قديماً وأقل دقة.

ويعبّر الرقم الذي يقيس شدّة الزلزال عن المسافة التي تحركها خط الصدع الذي وقع عنده الزلزال، والقوة التي حركت خط الصدع.

لا يمكن في العادة الشعور بالهزات الأرضية التي تقل قوتها عن 2.5 درجة، ولكن يمكن رصدها عبر الأجهزة، أما الزلازل التي تزيد قوتها على خمس درجات، فيمكن الشعور بها.

فيما تُعد الزلازل التي تزيد قوتها على ست درجات قوية ويمكن أن تسبب أضراراً بالغة.

وتتسبب الزلازل التي تتجاوز قوتها ثماني درجات في أضرار كارثية.