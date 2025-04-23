إيلاف من القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر لا يمكن أن تقبل تحت أي ظرف باستخفاف إسرائيل باتفاق فض الاشتباك مع سوريا وانتهاكه وتجاوزه.

وشدد وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي في العاصمة المصرية القاهرة، عشية اجتماعات وزراء الخارجية العرب المقرر غدا (الأربعاء) أن القاهرة لا تقبل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في سوريا، أو قضم إسرائيل للمزيد من الأراضي السورية والاستباحة المتكررة للتراب الوطني السوري.

وجدد عبد العاطي التأكيد على حرص مصر على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

وأعرب عبد العاطي عن إدانة مصر الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددًا على رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدًا ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701من جانب كل الأطراف دون انتقائية بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

وشدد على أن مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا على مساندة مصر للأولويات الوطنية اللبنانية الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق واستعداد مصر للعمل مع الجانب اللبناني لتحقيقها.

واستعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين، وجهود الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.