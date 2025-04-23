إيلاف من لندن: أجّل كبار الدبلوماسيين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا خطةً للقاءٍ في لندن يوم الأربعاء لإجراء محادثاتٍ رفيعة المستوى حول كيفية إنهاء الحرب الروسية.

ستُجرى المناقشات بدلاً من ذلك بين كبار المسؤولين من الدول الخمس، على الرغم من أن وزير الخارجية الأوكراني لا يزال من المقرر أن يكون في لندن وسيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع ديفيد لامي، حسبما هو معلوم.

يتناقض هذا التخفيض في مستوى الدبلوماسية مع تصاعد ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه على كييف وموسكو للاتفاق على وقف إطلاق النار.

اقتراح سلام أميركي

من المقرر مناقشة اقتراح سلام أميركي في لندن، والذي من المقرر أن يشهد اعتراف الولايات المتحدة بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، وهو أمر رفضه فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء.

وتنص الخطة، التي أوردتها وسائل الإعلام الأميركية في نهاية الأسبوع، أيضًا على تجميد خطوط المواجهة كجزء من اتفاق سلام.

وأفادت التقارير أن حلفاء أوكرانيا يأملون في الحصول على ضمانات أمنية ومشاريع إعادة إعمار مقابل أي تنازلات إقليمية من هذا القبيل.

شروط بوتين

وزعمت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية أن فلاديمير بوتين عرض أيضًا وقف غزوه على طول خطوط المواجهة الحالية، مما سيترك حوالي 20% من أوكرانيا في أيدي روسيا. ومن غير الواضح ما إذا كانت كييف ستقبل بهذه الشروط.

وحذر الرئيس الأميريكي، الذي تولى منصبه مُعلنًا أنه سيُنهي الحرب الروسية في أوكرانيا بسرعة، من أنه "سيتجاهل" التوسط في محادثات السلام إذا "صعّبت" كييف وموسكو التوصل إلى اتفاق.

كما صرّح وزير خارجيته، ماركو روبيو، الأسبوع الماضي بأن واشنطن ستتخلى عن المحادثات ما لم يُحرز تقدم خلال أيام.

وكان من المقرر أن يزور السيد روبيو لندن للقاء السيد لامي ووزراء خارجية أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، ولكن ظهر يوم الثلاثاء أنه لن يسافر.

وبعد ذلك، يبدو أن باريس وبرلين أوقفتا أيضًا خطط سفر وزرائهما. ويُعتقد أن الأمل معقود على أن يُعقد الاجتماع على المستوى الوزاري قريبًا.

بدلاً من ذلك، سيشارك كيث كيلوغ، المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا، في مناقشات في لندن مع كبار المسؤولين الفرنسيين والألمان.

جهود بريطانية فرنسية

وتقود المملكة المتحدة وفرنسا جهودًا لضمان عدم تهميش أوروبا من قبل السيد ترامب في مساعي السلام في أوكرانيا.

كما تحاولان تشكيل "تحالف من الراغبين" لإرسال قوات بريطانية وفرنسية وقوات أجنبية أخرى إلى أوكرانيا في أعقاب أي وقف لإطلاق النار للمساعدة في تأمين السلام - على الرغم من أن خبراء الدفاع شككوا في مصداقية مثل هذه الخطة دون دعم الولايات المتحدة وجيشها الأكبر بكثير.

بدلاً من الاجتماع شخصيًا، أجرى السيد لامي مكالمة هاتفية مع السيد روبيو يوم الثلاثاء، وصفها بأنها "مثمرة" في منشور على موقع التواصل الاجتماعي X.

وكتب: "تعمل المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا من أجل السلام ووضع حد لغزو بوتين غير القانوني".

وقال لامي: "تستمر المحادثات بوتيرة متسارعة، وسيجتمع المسؤولون في لندن غدًا [الأربعاء]. هذه لحظة حاسمة لأوكرانيا وبريطانيا والأمن الأوروبي الأطلسي".

ونشر السيد روبيو رسالة مماثلة: "أجريتُ اليوم محادثةً مثمرة مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي وأعربتُ عن امتناني لاستضافة الوفد الأمريكي، بقيادة المبعوث الرئاسي الخاص كيث كيلوغ يتطلع فريقنا إلى اجتماعاتٍ فنيةٍ قيّمةٍ مع نظرائنا الأوكرانيين والبريطانيين.

وخلص روبيو إلى القول: وأتطلع إلى متابعة المناقشات الجارية في لندن، وإعادة جدولة رحلتي إلى المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة."