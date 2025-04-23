إيلاف من لندن: كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، أن أي علاقة تثبت بين أعضاء مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة ستخضع لإجراءات قانونية.



ووجد حزب جبهة العمل الإسلامي صاحب الـ31 مقعدا من أصل 138 مقعدا في مجلس النواب، في مواجهة العاصفة بعد قرار حظر نشاطات جماعة الإخوان المسللمين المنحلة في الأردن اليوم الأربعاء.

وقال المعايطة خلال تصريحات لإذاعة الجيش، اليوم الأربعاء، إنه في حال صدور قرار بحل حزب جبهة العمل الإسلامي فسيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وتُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقًا لقانون الانتخاب.



وأوضح أن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان الحزب على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن القانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.



وأكد المعايطة أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير النواب المتهمين، مشددًا على أن أي انتماء أو دعم لجماعة محظورة سيواجه المساءلة القانونية.



ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة. واشار إلى أن ثلاثة أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي تم تجميد عضويتهم وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.