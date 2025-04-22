عبدالرحمن العكيمي



قبل نهاية الموسم الرياضي بجولات قليلة نصب فريق نادي نيوم نفسه بطلاً لدوري يلو (دوري الدرجة الأولى) بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق النجمة، وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث، ويحتاج فقط للحصول على ثلاث نقاط؛ كي يضمن الصعود لدوري المحترفين، وتكاد تكون شبة مضمونة إن شاء الله..

يأتي نيوم ضيفاً جديداً على دوري روشن، وليست هي المرة الأولى التي يتواجد فيها فريق من منطقة تبوك، فقد سبق أن تواجد فريق النادي الوطني من تبوك في دوري المحترفين في العام 2005 م لمدة موسمين رياضيين فقط ثم غادر الأضواء منذ ذلك الحين إلى اليوم.. لكن نيوم يبدو مختلفاً في كل شيء متجاوزاً جميع أندية تبوك ومناطق الشمال الأخرى عموماً.. فهو نادٍ قادم من عمل مؤسسي جاد، وكيان جديد يتكئ على رؤية المملكة 2030م..في ظل وجود دعم مادي غير مسبوق ورعاية كاملة من شركة نيوم العالمية.

وبنظرة سريعة نجد أن العمل الفني للفريق بقيادة المدرب البرازيلي شاموسكا يبدو رائعاً ويقف خلفه عمل إداري هو الأكثر تحقيقاً للفوز والانتصارات في دوري يلو هذا الموسم، وتبدو أرقام الفريق عالية؛ إذ فاز في 20 مباراة من أصل 29 وسجل لاعبوه 38 هدفاً كأعلى نسبة تهديف في دوري يلو حتى الآن.. وشكلت التعاقدات الأخيرة مع لاعبين نجوم إضافة كبيرة للفريق.. وينتظر الفريق بعد التتويج ببطولة يلو والصعود لدوري المحترفين تعاقدات مهمة تجعله منافسا لأندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي والشباب والقادسية والتعاون والاتفاق وبقية أندية دوري روشن، مما يضفي على المنافسة شكلاً جديداً وإثارة ومتعة تستحق المشاهدة والمتابعة والاحتفاء.. وهنا نراهن وقبلها نتفاءل بأن نيوم سيكون ظاهرة جديدة للمشهد الرياضي في بلادنا إن شاء الله.