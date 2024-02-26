انطلق المرجع الرسمي الحكومي الموثوق "سعوديبيديا" وهي "الموسوعة السعودية الرقمية متعددة اللغات"، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، وإدارة لجنة توجيهية يرأسها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري بعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة.

إن رؤية منصة "سعوديبيديا" أن تكون المرجع الموثوق للمملكة عبر العالم، لتكون المنصة المختارة لتوفير المعلومات عن المملكة العربية السعودية، وحيث إن أهدافها الاستراتيجية تتمحور حول تعزيز وجود محتوى معرفي موثق عن المملكة العربية السعودية، وإنشاء مرجع موثوق يتصدر محتواه نتائج البحث، وتحسين تجربة المستخدم، واللغة العربية هي لغة الموسوعة الأساسية إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وتستهدف المنصة اللغة الروسية، واللغة الألمانية، واللغة الصينية، واللغة الفرنسية.

إن "سعوديبيديا" ستردم الفجوة المعرفية لكل محركات البحث الخاصة بالمحتوى المحلي الوطني لتكون المعلومات والبيانات دقيقة لكل عملية بحث لها صلة بالمملكة، ومن خلالها سيقوى ذلك المواقع الوطنية في محركات البحث، كما أن منصة "سعوديبيديا" تستهدف جمهوراً واسعاً من الصحفيين، والإعلاميين، ومن المهتمين بالتعرف على المملكة من السياح والزوار، والمهتمين بالقادة والشخصيات، والمهتمين بالهويات والاستكشاف، والمؤثرين الاجتماعيين، وأصحاب الأعمال، والحجاج والمعتمرين، والمهتمين بمواكبة الفعاليات والمواسم، والمهتمين بالأبحاث، وكذلك المهتمون بالثقافة والموروث الشعبي.

تستمد موثوقية منصة "سعوديبيديا" أن مصادر المعلومات هي من جهات رسمية وهي: دارة الملك عبدالعزيز، ووكالة الأنباء السعودية، والكتب والبحوث والدراسات المحكمة، النشرات والتقارير الرسمية المنشورة، والمواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية، وعليه فإن جميع المعلومات والبيانات المنشورة من خلال المنصة ذات موثوقية عالية، وسيستند عليها الباحث عن المعلومة بكل ثقة.

إن الفئات التي تشتمل عليها منصة "سعوديبيديا" هي مقالات عن الأسرة المالكة بدءا من الدولة السعودية الأولى ومروراً بالدولة السعودية الثانية وحتى عهدنا الحالي من حكام الدولة السعودية الثالثة، ومقالات عن الجهات الحكومية ومبادراتها والمؤسسات الوطنية، مقالات عن الشأن الاقتصادي والرقمي للمملكة، وبرامج الرؤية السعودية 2030 ومبادراتها، ومقالات تتعلق بالشؤون الدينية وشؤون الحج والعمرة والحرمين الشريفين والشؤون ذات الصلة، إضافة إلى المواضع التاريخية والجغرافية التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الشؤون الثقافية والآداب والموروث الثقافي للمملكة إلى جانب المبادرات والفعاليات الثقافية والمقالات المتعلقة بالمجتمع السعودي وعاداته وقيمه التي تميزه، كما تحتوى على مقالات عن الشخصيات الثقافية والتاريخية والسياسية والدينية من مديرين ودبلوماسيين، وسوف تصنف المقالات وفق ستة تصنيفات أساسية، وهي: المقالات الطويلة والقصيرة ومقالات الأسئلة والأجوبة والمقالات الاستفهامية ومقالات الخط الزمني ومقالات القوائم وكل هذا سيسهل على المستخدم الوصول إلى المعلومات والبيانات.

إن أهم مستهدفات منصة "سعوديبيديا" نشر ما يزيد على 40 ألف مقال باللغة العربية، وما يزيد على 25 ألف محتوى مرئي ومسموع، وما يزيد على 30 ألف مقال باللغة الإنجليزية، وما يزيد على 10 آلاف مقال باللغات الأخرى المستهدفة.

جهود كبيرة ومعلومات وبيانات قيمة وفرق عمل تساهم في جعل "منصة سعوديبيديا" هي وجهة كل الباحثين عن المصداقية والموثوقية بكل ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، حركوا محركات البحث نحو المنصة السعودية الأولى "منصة سعوديبيديا" من الآن ومستقبلاً.