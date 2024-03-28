لا تزال أساطير لورانس العرب تتوالد إلى اليوم. إنه، دون شك، أشهر اسم بين الغربيين الذين تعاطوا في شؤون العرب يوم كان الصراع في ذروته على المنطقة بين الإمبراطورية العثمانية الآفلة بعد 5 قرون، والإمبراطورية البريطانية التي تحاول أن ترث أرض المقدسات القديمة، والثروات الجديدة.

تي آي لورانس الغامض، كان شخصية مثيرة في ألوانها. البعض ذهب إلى أنه شغف بالعرب أكثر مما أحب بريطانيا. والجميع رأى أنه خلط الخيال بالحلم. ولا يزال الجدل قائماً.

لكن الحملة فشلت. قام الأتراك بإصلاح السكك الحديدية بعد كل هجوم، وأبقوها تعمل. المدينة المنورة لم تسقط أبداً في أيدي الغرب، أو الحلفاء. صمدت حاميتها حتى نهاية الحرب، وأغلقت الطريق البرية إلى فلسطين.

لذلك، فكر لورانس في خطة أخرى. بما أن فيصل لم يستطع الاستيلاء على المدينة المنورة، فقد كان يدور حولها. مثل الآخرين، لاحظ لورانس أهمية العقبة، ميناء الصيد النائم في الطرف الجنوبي من فلسطين. لكن لورانس، الذي رأى صوراً جوية لها، كان وحده يدرك أنه لا يمكن التقاطها إلّا من الخلف: من الأرض، وليس البحر. لذلك اشترى لورانس دعم شيخ بدوي – مهاجم صحراوي، ذي شهرة محلية، نفذ الخطة. عندما سقطت العقبة في يد فرقة حرب الشيخ، قام لورانس، الذي ركب معهم، بأداء مآثر التحمل والشجاعة في عبور فلسطين وسيناء، التي يسيطر عليها العدو، لإبلاغ الأخبار إلى القائد العام البريطاني الجديد، إدموند اللنبي.

كان عميلاً مزدوجاً بالفطرة، يحب الخداع، والألغاز، والتنكر. وكذلك فعل الآخرون في إنجلترا في عصره. كان عصر فريدريك رولف، الذي مرر نفسه على أنه بارون كورفو، وكتب حياةً عن سيرته الذاتية. أصبح فيه البابا هادريان السابع.

طوال حياته، روى لورانس الحكايات، ومرر اختراعاته، أو مبالغاته، على أنها الحقيقة. ولكن كذلك فعل عدد مذهل من معاصريه المتهورين. من المعروف أنه من الصعب العثور على جملة حقيقية تماماً في مذكرات ديفيد لويد جورج، رئيس الوزراء الذي خدم لورانس في عهده.

برأس كبير بشكل غير متناسب، بدا أقصر من خمسة أقدام وأربع بوصات. بابتسامته الخبيثة. وحبه للمضايقة. جعله القُصر يبدو وكأنه صبي لم يكبر أبداً. عاطفياً لم يصل إلى سن البلوغ. عادة، كان موقفه مدى الحياة تجاه الجنس الآخر هو موقف طفل يبلغ من العمر اثني عشر عاماً، يعتقد أن اشتراك الفتيات في الأنشطة يفسد المتعة.

في الجامعة «أكسفورد» وجد لورانس مرشداً في ديفيد هوغارت، الذي قاده إلى مهنة كعالم آثار في الشرق الأوسط. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، أصبح لورانس ضابطاً صغيراً، وتم إرساله إلى القاهرة كمترجم فوري، ورسام خرائط. وظهر هوغارت كملازم أول في البحرية الملكية، وشخصية رئيسية في المخابرات البريطانية في الشرق الأوسط، والذي تم تعيينه لاحقاً لرئاسة المكتب العربي. الوحدة الخاصة التي أنشئت للتعامل مع الشرق الأوسط العربي.

إلى اللقاء...