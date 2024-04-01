جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة - يحفظه الله - عن اكتشاف حقول جديدة لإنتاج الغاز هي حقل "الحيران" للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمنه بمعدل 30 مليون قدم مكعب في اليوم، و1600 برميلٍ من المكثفات (المكثفات نوع من أنواع النفط الخفيف وهي عبارة عن السوائل الهيدروكربونية المتكثفة من الغاز عند انخفاض الضغط وارتفاع درجات الحرارة عند إنتاج الغاز من الممكن خلال الأنبوب والصمام الخانق في الآبار)، هذا بالإضافة إلى اكتشاف حقل "المحاكيك" للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من مكمنه بمعدل 0.85 مليون قدم مكعب في اليوم. كما اكتُشِف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقًا في المملكة، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز من مكمنه بمعدل 46 مليون قدم مكعب في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن آخر للغاز الطبيعي في حقل "شدون" غرب مركز حرض، حيث اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمنه بمعدل 15.5 مليون قدم مكعب في اليوم، مصحوباً بنحو 460 برميلاً من المكثفات، كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل "مزاليج" جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز من مكمنه بمعدل 14 مليون قدم مكعب في اليوم، مصحوبًا بنحو 4150 برميلاً يوميًا من المكثفات، إضافة إلى اكتشافات حقول أخرى هي الوضيحي وأوتاد والقصيباء جنوب غرب مدينة الهفوف بمعدل 15.7 مليون قدم مكعب في اليوم مصحوباً بنحو 57 برميلاً يوميًا من المكثفات. وهذه الاكتشافات لا شك ستُـسَـرِّع وتيرة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الفائض من تلك الحقول للأسواق العالمية عند بدء الإنتاج الفعلي لتلك الحقول المكتشفة، وفي الوقت ذاته برهنت شركة أرامكو السعودية في تصريحاتها أنها بالإضافة إلى أنها تعتبر منتجًا أساسيًا للنفط إلا أنها تهدف إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50 % عن مستويات عام 2021 بحلول عام 2030. كما أن الشركة وافقت في أواخر سبتمبر الماضي على الاستحواذ على حصة إستراتيجية في شركة الغاز الطبيعي المسال "MidOcean Energy" مقابل 500 مليون دولار لبناء محفظة الغاز الطبيعي المسال التنافسية المتنوعة المتسمة بالمرونة وانخفاض التكلفة والخلو من الكربون وذلك في إطار سعييها وتوجهها نحو الغاز الطبيعي. وقد صرح اقتصاديون لجريدة "الرياض" بأن حقول الغاز الجديدة المكتشفة في الشرقية والربع الخالي تحتوي على احتياطات ضخمة مما سيزيد بلا شك من مخزون هذه الثروة الوطنية الثمينة، خصوصًا في ظل التوقعات بأن الطلب العالمي على الغاز سيرتفع سنويا بنسبة 1,6 %، مؤكدين في الوقت ذاته بأن تلك الاكتشافات ستوفر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الفائض منه للأسواق العالمية. كما أكد أحد خبراء النفط بأن حجم الاحتياطيات المكتشفة من الغاز الطبيعي في الشرقية والربع الخالي تعد اكتشافات كبيرة وباهرة للغاية بحيث تضاف إلى حقول أخرى تم اكتشافها في الفترة السابقة ومنها حقل الجافورة، مبينًا في ذات الوقت أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي ستزيد من الاحتياطات المتاحة لدى المملكة، حيث بدأ ضخ الإنتاج من حقول الإنتاج الذي سيوفر اكتفاءً ذاتيًا، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الغاز الطبيعي للأسواق العالمية، سواءً كان على شكل غاز مسال أم على أشكال وهيئات أخرى، وهذا بلا شك سيضيف للمملكة إنجازًاً جديدًا في مجال الطاقة. وقد أضاف الخبير إلى إمكانية تصدير الغاز على هيئة سائل كما تفعله قطر وغيرها من الدول بالنسبة للغاز المسال، متوقعًا أن الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعي ستهيئ للمملكة موقعًا متقدمًا ومركزًا مرموقًا بين الدول المنتجة للغاز، بحيث لا تصبح مؤثرًا رئيسًا في صناعة النفط فحسب وإنما يضاف إليها الدخول بقوة في نادي الغاز الطبيعي، إلى جانب تصدير الغاز من الفائض للدول المجاورة من مصادر الطاقة المتجددة، مبينا أن المملكة تتجه للهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء وهما من مصادر الطاقة التي تساعد على إحداث التكامل الأفقي في صناعة النفط بالمملكة، وبالتالي تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدًا، أن أرامكو السعودية لا تكتفي بالتكامل الأفقي وإنما تتجه للتكامل الرأسي، من خلال استخدام النفط والغاز لإنتاج البتروكيماويات والمنتجات المكررة، موضحا، أن المملكة تعيش في مرحلة مزدهرة في صناعة الطاقة وغيرها من الصناعات الأخرى التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. إذن لا شك أن الاكتشافات الجديدة للغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي سيكون لها إضافة قوية للقطاع الصناعي بالمملكة حيث إن الصناعات البتروكيماوية ستكون من أكثر القطاعات استفادة من تلك الاكتشافات على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى إحداث قفزات واسعة وسريعة على مختلف الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي في تشغيل الحراك الإنتاجي بما فيه الصناعات التحويلية مما يعزز الاقتصاد الوطني. كما أشار خبير آخر بأن إعلان وزارة الطاقة اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي يزيد من مخزون الغاز في المملكة، خصوصا أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 30 مليون قدم مكعب يوميا من مكمن "حنيفة:، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية بمعدل 3.1 ملايين قدم مكعب يوميا من مكمن "العرب – ج" فضلاً عن 14 مليون قدم مكعب يوميا من مكمن "عنيزة ب / ج" وكذلك 11.7 مليون قدم مكعب يوميا من مكمن "الصارة"، فضلا عن 5.1 ملايين قدم مكعب يوميا من مكمن "القصيباء". لا شك أن هذه الاكتشافات الجديدة في الربع الخالي سترفع من احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي الأمر الذي سيعزز موقعها مع الدول الأخرى التي تمتلك احتياطات كبيرة في الغاز عالميًا،، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة ستدخل المملكة ضمن نادي إنتاج الغاز على المستوى العالمي، لافتا إلى أن سوق الغاز الطبيعي ينمو بشكل كبير نتيجة للطلب المتعاظم على مشتقات الغاز الطبيعي، مؤكدًا، أن الابتكارات المتوقعة لهي المحرك الأساس وراء التوجه نحو الغاز في العديد من الصناعات حيث إن أنظمة الطاقة المستخدمة في المصانع أو المنازل تعتمد على مشتقات النفط، كما أن ثمة توجه للتحول الى مشتقات الغاز عوضًا عن مشتقات النفط ولكن يتسم بالبطء، موضحا، أن الاكتشافات الجديدة في الربع الخالي تتوزع على 46 مليون قدم مكعب يوميًا في مكمن "الجله"، بالإضافة الى أن 15.5 مليون قدم مكعب يوميا في مكمن "عنيزة – أ" ، وحسب رأي خبراء النفط أن سيكون هناك ارتفاع في الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1,6 ٪ سنويًا، مؤكدًا أن الغاز سيبقى سلعة استراتيجية مهيمنة في المستقبل، مشيرًا إلى أن روسيا هي البلد الأكبر من حيث احتياطي الغاز الطبيعي تليها كل من إيران وقطر وأمريكا وبعدها تأتي السعودية في المرتبة الخامسة بنسبة 4,2 ٪ من الاحتياطيات العالمية مؤكدًا في الوقت ذاته أن النفط والغاز سيبقيان من العوامل الرئيسة الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة كونها لاعبًا رئيسًا ومؤثرًا قويًا في الاقتصاد العالمي. وأخيرًا فإن الغاز الطبيعي يعتبر مصدرًا هامًا للطاقة في العالم لمزاياه المتعددة ومنها على سبيل المثال لا الحصر أنه أحد أكثر مصادر الطاقة نظافة حيث يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الشوائب والرواسب الضارة. وعند احتراقه، ينتج ثاني أكسيد الكربون بنسبة أقل بكثير مقارنة بالنفط والفحم، مما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الكربونية وبالتالي في تقليل تأثيرات تغير المناخ وتلوث الهواء والبيئة، كذلك قابليتة للنقل والتخزين حيث يتم تخزينه في حالة مضغوطة أو مسالة، مما يسهل نقله وتوزيعه عبر الأنابيب إلى المستهلكين، وبفضل هذه المرونة والقابلية للتخزين والنقل، يمكن الوصول إلى مصادر الغاز الطبيعي في أماكن نائية وتوفيره لمناطق تفتقر إلى مصادر الطاقة، أيضًا للغاز الطبيعي دور محسوس في تعزيز الاقتصاد والتنمية إذ يوفر فرص عمل في صناعة الاستكشاف والإنتاج والتوزيع، ويسهم في تعزيز الصناعات الأخرى المرتبطة به مثل صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، كما يدعم صناعة البنى التحتية والتقنيات وفي صناعة البلاستيك والألمنيوم والزجاج والورق، كما أن التنقيب عنه واستكشاف حقوله ومكامنه يحفز الابتكار والتقدم التقني إذ تتطلب عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي تقنيات متقدمة وتحديثات مستمرة، مما يعزز التطور في صناعة الطاقة ويفتح أبوابًا لاستكشاف مصادر طاقة جديدة.

الأستاذ بجامعة الملك سعود