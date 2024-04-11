كل مرة أكتب فيها، مثلما فعلت الأسبوع الماضي، أنني لا أعتقد أن معاداة الصهيونية هي بالضرورة معاداة للسامية، أتلقى رسائل بالبريد الإلكتروني من قرّاء يهود غاضبين أو محبطين أو حائرين أحياناً. وجاء في إحدى الرسائل مؤخراً: «إسرائيل كيان سياسي يمارس من خلاله الشعب اليهودي حقه الطبيعي في تقرير مصيره والتحكم في قدره. كيف لا يكون التحدث عن الشعب اليهودي بشكل منعزل منفصل لحرمانه من تلك الحقوق، معاداةً للسامية؟».

تتطلب الإجابة عن هذا السؤال بشكل كامل ووافٍ كتابة أكثر من عمود واحد، لكنني أريد أن أقدم محاولة موجزة لأنه في الآونة الأخيرة، رداً على المعاناة البشعة في قطاع غزة، ازدادت قوة توجهين قبيحين متشابكين. تم تلطيخ سمعة معارضين حسني النيات للهوية اليهودية، بعضهم من اليهود، بشكل خاطئ بوصفهم معادين للسامية. وفي الوقت ذاته تختبئ معاداة السامية داخل عباءة معاداة الصهيونية، حيث يتداول الناس كلمة «صهيوني» عندما ما يعنيه حقاً هو «يهودي».

إن آرائي عن الصهيونية متأرجحة ومتضاربة، وأعتقد أن فكرة إسرائيل ككيان استعماري سوف يتفكك وينهار في نهاية المطاف هي محض خيال، فأكثر اليهود ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، لكنني أقرّ في الوقت ذاته بأنه لا يمكن الفصل بين كيان الدولة وحرمان الفلسطينيين من الأرض.

صحيح أنه كما يوضح الصهاينة، لم يكن الفلسطينيون الشعب الوحيد الذي أصبح أفراده من اللاجئين مع إعادة رسم الخريطة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. بعد إقامة دولة إسرائيل، كان عدد اليهود، الذين تم اجتثاثهم من دول عربية وإسلامية، أكبر من العرب الذين طُردوا من منازلهم في فلسطين التاريخية. ليس خطأ إسرائيل أن بعض دول الجوار جعلت الفلسطينيين النازحين لاجئين بلا دولة عوضاً عن دمجهم بوصفهم مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة بالكامل. مع ذلك لا يمكنني الإلقاء باللائمة على فلسطيني لاعتقاده أنه من الظلم البيّن أن يكون لليهودي حق «العودة» إلى بلد لا تربطه به أي صلات عائلية، في حين لا يحق للفلسطينيين، الذين فقدوا منازلهم عام 1948، ذلك. كذلك أفهم السبب الذي يدفع كثيراً من اليهود، الذين نجوا من آلاف المحاولات لتدميرهم كشعب، إلى إعلاء حاجتهم إلى حق تقرير المصير الوطني على أي قيم أخرى متعارضة. مع ذلك لا يجب على المرء أن يكره اليهود لتقديم حسابات أخلاقية مختلفة.

لقد فرضت الزيادة المستمرة للمستوطنات حالياً في الضفة الغربية واقع الدولة الواحدة على الأرض، وإن كانت دولة يتمتع فيها شعبها بحقوق وحريات مختلفة على أساس خلفيتهم العرقية والدينية. هناك أشخاص ذوو نيات حسنة يعتقدون أن المَخرج من هذا الوضع الذي لا يُحتمَل يكمن في النضال من أجل حقوق ديمقراطية متكافئة في دولة واحدة لجميع من يعيش على أرضها الممتدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. كتب بيتر بينارت في مجلة «جويش كارنتس» عام 2020: «لقد آن الأوان ليتخلى الصهاينة الليبراليون عن هدف الفصل اليهودي - الفلسطيني، ويتبنوا هدف المساواة بين اليهود والفلسطينيين».

تتوافق فكرة دولة ذات قوميتين مع إيماني بالديمقراطية وتعدد الثقافات، لكن من الناحية العملية أخشى أن تكون كارثة تتحول إلى حرب أهلية مريعة. مع ذلك ما دام الوضع الراهن غير محتمل، وظل حل الدولتين، الذي يفضّله الليبراليون من أمثالي، بعيد المنال، من المفهوم أن يتحسس المثاليون بديلاً. ولا يمكن أيضاً اعتبار اليهود، الذين يرون في تصاعد شيطنة الصهيونية إعادة عرض لقصة قديمة مروعة، مخطئين؛ ففي النهاية لا تعد معاداة الصهيونية بالضرورة معاداة للسامية، وإن كانت كذلك في بعض الأحيان. يبدو أن بعض المعارضين لإسرائيل في الوقت الحالي يحاولون إثبات أن المجتمع اليهودي العام مُحقّ في دمجهم.

سوف يقسم الكثير من اليساريين أنهم لا يكونون معادين للسامية عندما يستخدمون كلمة «صهيوني» صفةً تنمّ عن ازدراء.

ومع ذلك لا يتفق أغلبية اليهود مع هذا الطرح، ويتشابك الشوق للعودة إلى إسرائيل بشكل عميق مع الممارسة الدينية اليهودية، حيث يتم اختتام الطقوس في أهم عيدين يهوديين، وهما عيد الفصح ويوم «كيبور» (عيد الغفران)، بكلمات «العام المقبل في القدس». هناك تاريخ طويل من يهود تم اشتراط استئصالهم لما يرون أنه يمثل أجزاء جوهرية من هويتهم لتقبلهم ودمجهم. وهناك تاريخ طويل أيضاً من سرعة زوال ذلك القبول، إذا ما تم بالأساس.

وبينما أنا أكتب هذه السطور، تنهار مجلة «غيرنيكا» الأدبية على خلفية مقال بحثي كتبته جوانا تشين، مترجمة بريطانية - إسرائيلية للشعر العبري والعربي، عن محاولة «المشي على مسار التعاطف، والشعور بالألم تجاه الطرفين» بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. والعثور على معنى في نقل أطفال فلسطينيين إلى مستشفيات إسرائيلية. لا يوجد فيما كتبتْ تشين أي شيء سوى الحديث عن هول المذبحة التي راح ضحيتها مدنيون في غزة، لكن تَسبّب المقال في استقالات جماعية من فريق العمل المتطوع في المجلة، ووصف الناشر المشارك السابق للمجلة ذلك بأنه «اعتذار قلبي للصهيونية».

وفي حركة تنمّ عن جبن، سحبت مجلة «غيرنيكا» المقال، وعبّرت عن ندمها على نشره. في بعض أجزاء تيار اليسار، وفي هذه اللحظة المانوية المتعصبة، يتم منح اليهود، بخاصة الإسرائيليين، إنسانيتهم فقط إذا أبدوا استعدادهم لرفض الإجماع صراحةً. وتتعرض بعض الشعوب الأخرى لتوقعات مماثلة.

لا يوجد خطأ في معارضة سلطة القانون الديني، أو انتقاد طريقة تطبيق الشريعة في بعض أجزاء من العالم الإسلامي. مع ذلك تعبر معاملة المسلمين كمشتبه بهم إذا لم يتخلوا عن تقاليدهم بوضوح عن رهاب الإسلام.

بعد سنوات من القول إن النية وراء الكلمات المهينة أقل أهمية من آثارها، ينبغي أن يحرص اليساريون على الكياسة والحساسية في المناقشات المتعلقة باليهود والصهيونية. لن يساعد رفض القيام بذلك الفلسطينيين، بل سيقنع الكثير من اليهود بأن المطالبة بحرية الفلسطينيين تمثل تهديداً.

* خدمة «نيويورك تايمز»