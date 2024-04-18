وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2023 ثلاثة عشر مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا تجاوز الـ16 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. كما وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت تسعة عشر مليار ريال سعودي، مسجلة بذلك ارتفاعا وقدره 16,6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات ستة عشر مليار ريال سعودي.

وأفادت النتائج أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي ستة مليار ريال سعودي، وذلك بارتفاع وقدره 17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته خمسة مليارات ريال سعودي.

يُذكر أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت، هو الآخر قد حقق نمواً بلغت نسبته 6.4% في الربع الرابع لعام 2023 على أساس سنوي، في حين حقق نمواً لكامل العام بلغت نسبته 9% مقارنة بعام 2022، والذي يعزى إلى الارتفاع في كل من تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي بنسبة 9.5% و5.7% على التوالي خلال نفس الفترة.

وقد حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ((FDI نمواً بلغت نسبته 32.2% في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، في حين حققت نمواً لكامل العام الماضي بلغت نسبته 12.1% على أساس سنوي.

وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بلغت نسبته 1.7% بنهاية الربع الرابع لعام 2023 مقارنة بالربع السابق من نفس العام ونموا بنسبة 6.1% بنهاية عام 2023 على أساس سنوي.

وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة من وزارة الاستثمار 2,884 في الربع الرابع من عام 2023، حيث شهدت نمواً بلغت نسبته 125% على أساس سنوي، كما وسجل معدل نمو التراخيص الاستثمارية لكامل العام 2023 ارتفاعا بلغت نسبته 95.8% مقارنة بعام 2022.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في وقتٍ سابق عن الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي، فقد بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 762 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2022، في حين بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 17 مليار ريال سعودي وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 105 مليارات ريال سعودي.

هذه النتائج المتميزة التي تحققت في مجال الاستثمار على وجه العموم، وبمجال الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص، تؤكد بما لا يقبل الشك، بأن المملكة العربية السعودية حققت نجاحات ملحوظة وملموسة في قدرتها على استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تستهدف أن تصل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعول على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ان تساهم بفعالية في الرفع من حجم وكفاءة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، بما يخدم أغراض الاقتصاد الوطني في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وخلق الوظائف للمواطنين السعوديين.

ودون أدنى شك أن لصندوق الاستثمارات العامة دوراً مهماً وأساسياً في استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وتنمية الاستثمارات المحلية، من خلال تأسيسه لـ94 شركة باستثمارات وإدارة أصول بلغت تقريباً 3.74 ترليونات ريال سعودي في ثلاثة عشر قطاعا حيويا واستراتيجيا، وليس ذلك فحسب، فقد تمكن الصندوق من خلق أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والمساهمة في المحتوى المحلي بنسبة 60%.