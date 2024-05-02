كيف يفكّر نتانياهو في قرارة نفسه؟ وما العناصر الحاكمة التي تعتبر مفاتيح شخصيته، والتي تحكم قانون الفعل ورد الفعل لديه؟

من الصعب جداً الولوج في دقائق للنفس البشرية لشخصية مركّبة مثل شخصية بيبي نتانياهو.

مفهوم الخير والشر عنده هو ببساطة: «الخير هو كل ما فيه مصلحته، حتى لو انهار ودمّر بقية العالم، والشر هو كل ما يمس مصالحه، مهما كان ذلك محقاً».

الرجل ببساطة، كما يصفه معارضوه «يرى نفسه وحده، دون سواه، محور هذا الكون».

وُلِد الرجل في أكتوبر 1949، ولعائلة فوق المتوسطة، ويكون أول رئيس وزراء قد وُلِد على أرض الدولة العبرية، ولم يصل للمنصب بعد أن وُلِد في دولة مهجر.

أكبر تأثير نفسي تعرّض له، هو فقدان شقيقه الأكبر «يوناتان»، الذي قُتل في عملية «عنتيبي».

تعلّم مهارات المناورة السياسية منذ أن خدم في الكنيست كعضو منذ عام 1988، وخدمته كنائب وزير خارجية، ومنصب وزير المالية.

ويمكن القول إن هناك عدة سمات يمكن رصدها من خلال سلوك وتصرفات مثل هذه الشخصية:

1 - «الذاتية والأنانية»، وهذا سلوك ملازم له منذ الصغر، يضع فيه مصلحته الشخصية فوق أي مصلحة أخرى، مهما كان ثمن تلك التضحية بالآخر أو بالمبدأ.

2 - «الوصول إلى حافة الهاوية»، هذا هو سلوك تبعه دائماً في التصعيد الذي لا سقف له، بحيث يرغم الآخرين على الرضوخ لسقف مطالبه، خوفاً من سياسة التصعيد التي يهدد بها.

3 - الإيمان بأن «الانطباع هو الحقيقة»، وهذه الصفة تأتي من تأثره بفترة الإقامة في «بروكلين» - نيويورك، حيث تأثر بسياسة التسويق والعلاقات العامة، التي تجعلك قادراً على بيع أي فكرة زائفة، أو أي بضاعة مغشوشة. هذا «التكنيك» اتبعه في فن البيع للأدوات الكهربائية في بروكلين، حيث كان عليه أن يقنع الزبائن بصفات استثنائية في البضائع.

4 - اكذب.. اكذب.. اكذب.. حتى يصدّقك الناس، وهذه سياسة يسوّقها علماء التسويق التجاري، التي تقوم على مبدأ أن الكذب التكراري المستمر، سوف يؤثر في الطرف الآخر، نتيجة التكرار، وليس نتيجة الصدق والمصداقية والأحقية.

5 - «كن عملياً وتحرّر من أي مبدأ»، في كل مواقفه، نجد الرجل يتأرجح ما بين العلمانية والسياسية، والتحزّب السياسي الديني اليميني.

وتجد الرجل لا يأبه أبداً بمشاعر أو مصالح اليمين الصهيوني الأمريكي، أو الإدارة الديمقراطية، أو المعارضة الجمهورية في الكونغرس، مطبقاً شعار «أنا ومن بعدي الطوفان».

الرجل ببساطة، براغماتي حتى الانتهازية، وسياسي حتى الميكيافيلية، وفردي حتى الأنانية المدمّرة، وكاذب دون أي خجل، سابق أو حالي أو لاحق. هكذا أصبح الرجل أطول رئيس وزراء حكماً في تاريخ إسرائيل.