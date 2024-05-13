الشيء ونقيضه أميركياً، في اللحظة نفسها وفي العبارة ذاتها: الرئيس جو بايدن يعلن وقف إرسال شحنة قنابل تزن كل منها بين 250 و900 كيلوغرام إلى إسرائيل، لأنها استخدمتها طوال ستة إلى سبعة شهور في قتل فلسطينيين مدنيين. ويقول إنه سيوقف شحنات أخرى "إذا دخل الإسرائيليون إلى رفح"، مكرّراً عدم دعمه عملية عسكرية ستؤدي إلى مذبحة كبرى، ومشيراً أيضاً إلى شكاوى مصرية.

إسرائيل تغضب، تشتم وتتحدّى "بالقتال بأظافرها" كي تستكمل احتلال قطاع غزّة، وتفلت العنان لسياسييها المتطرفين ولمؤيديها من الجمهوريين، بمن فيهم دونالد ترامب، كي يُظهروا فجورهم بوسم: "بايدن يحب حماس"... إذاً فلهزيمة "حماس" لا بدّ أولاً من هزيمة بايدن. ثم يخرج ناطقه الليكودي جون كيربي ليؤكّد أن إسرائيل لديها ما تحتاجه من أسلحة وستواصل تسلّم كميات كبيرة، وأنها أكدت "محدودية" عمليتها في رفح وتبذل جهداً في إجلاء المدنيين، لكن واشنطن اقترحت عليها "بدائل" عملانية لتحقيق "الهدف المشترك بالقضاء على حماس".

يتقدّم بايدن خطوة نحو "تصحيح أخلاقي" للسياسة الأميركية، ويتراجع خطوتين عبر كيربي، ثم خطوات عبر وزير خارجيته أنطوني بلينكن الذي أظهر تقريره للكونغرس تخبّطاً في التعامل مع المعلومات كما في الحكم على سلوك إسرائيل وما إذا كانت انتهكت القوانين الأميركية والدولية. وعلى رغم إطلاق تسريبات متعمدة خلال الأسابيع الأخيرة عن انتهاكات خمس وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصّة منها "نتساح يهودا"، وعن احتمال فرض عقوبات عليها، إلا أن القرار النهائي لم يكن فقط إقصاء خيار العقوبات، بل استبعاد أن يكون الجيش الإسرائيلي انتهك شروط استخدام الأسلحة الأميركية "لعدم توفّر معلومات وأدلّة". كلّ ما استطاع التقرير قوله إن إسرائيل "ربما" استخدمت تلك الأسلحة "في انتهاك للقانون الإنساني الدولي"، ولا يدعو إلى مساءلتها.

حتى بالنسبة إلى إدخال المساعدات الإنسانية، خلص تقرير بلينكن إلى أن إسرائيل "استمعت إلى نصائحنا، وحسّنت مستوى المساعدات"، ولم يأخذ في الاعتبار أنه خرج بهذا التقويم في اليوم الخامس لإغلاق كل المعابر. وفيما كانت "الأونروا" والمنظمات الدولية كافة تشكو من عدم قدرتها على الدخول إلى أي منطقة، قدّم بلينكن إلى الكونغرس الرواية التي يحب سماعها، وأراد أن يخفف الانتقادات والضغوط على بايدن وحملته الانتخابية، أما ما يحدث في غزّة فكلّه "مسؤولية حماس".

وهكذا بدا الرئيس الأميركي كمن أطلق فقاعة ثم تولّى أعوانه تنفيسها، والخلاصة أن أحداً لا يستطيع اليوم أن يحدّد بدقّة ما هو موقف واشنطن من سلوك إسرائيل في الحرب عموماً، أو من "عملية رفح"، وهل تستطيع فعلاً وضع "ضوابط" للإسرائيليين، وهل كان لها أي تأثير في تعديل مجريات الحرب؟ حاجج الإسرائيليون بأن إعلان بايدن تجميد شحنة القنابل "يرسل رسالة خاطئة إلى حماس" وشجعها على مواصلة القتال. لكن، أيّ رسالة ترسل تناقضات المواقف الأميركي، أليست "ضوءاً أخضر" لاجتياح رفح؟ كان بايدن اعترف بأن إسرائيل استخدمت القنابل الأميركية في قتل المدنيين الفلسطينيين وجرحهم في غزّة (125 ألفاً، أكثر من 70 في المئة منهم نساء وأطفال) ودمّرت المراكز السكنية ولم "تقضِ على حماس"، وبالتالي هناك مسؤولية مؤكّدة ستلازم الولايات المتحدة عليها على الدوام. لكن تقرير بلينكن يتبنّى ادّعاء إسرائيل بأنها تواجه "تحدّياً عسكرياً استثنائياً" لأن "مقاتلي حماس يتخفّون بين المدنيين" خلال المواجهات. هذه الرواية تسقط أمام وقائع موثّقة للقصف المتعمّد للمدارس والمستشفيات وحتى مراكز الإيواء التي لجأ إليها النازحون.

حرص الرئيس الأميركي وإدارته على دعم كل روايات إسرائيلية، على رغم ما فيها من كذب وتلفيق وتضخيم، إذ لا يزال مقتل وجرح نحو 500 شخص في قصف المستشفى المعمداني (17.10.2023) ماثلين في الأذهان، لكن بايدن استبعد شخصياً مسؤولية إسرائيل، كما شكّك في أعداد الضحايا والمصابين عموماً، غير أنه لم يتمكّن من تحميل "حماس" مسؤولية مقتل ستة أشخاص (سابعهم فلسطيني) من العاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" (01.04.2024) وفجّر غضبه خلال مكالمة مع نتنياهو مطالباً بفتح كل المعابر وتكثيف المساعدات، ومع ذلك لم يحصل أي تقدّم بشهادة منظمات الإغاثة، لأن "التجويع" كان ولا يزال هدفاً استراتيجياً للقادة الإسرائيليين. وقبل أيام فقط بلغ دعم الروايات الإسرائيلية حدّ التلاعب بمدير "السي آي أي" وليام بيرنز والاتفاق الذي أشرف على وضعه ووافقت عليه "حماس"، إذ تردّد أنه سأل بنيامين نتنياهو لماذا يرفض اتفاقاً يستند إلى اقتراحات إسرائيلية. كان الجواب أن هذا "ليس اقتراحنا"، واستنتج بيرنز أن الإسرائيليين خدعوه.

كان سائداً في كواليس مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى أن الولايات المتحدة مارست أقصى الضغوط للحصول على اتفاق، وأنها كانت تؤيّد تمرير فكرة "إنهاء الحرب" بأي صيغة ممكنة. غير أن ضغوطها لم تفلح في تخطّي قرار نتنياهو وزمرة المتطرّفين في حكومته بمواصلة الحرب وإفشال أي اتفاق مع التشديد على استعادة الرهائن بالضغط العسكري واستسلام "حماس". هذا الخيار لم يكن واقعياً أو ممكناً في أي يوم، إلا أن البحث الإسرائيلي عن "النصر" بأي شكل وأي ثمن تكفّل بإسقاط أي هدنة. هذا ما أصبحت "حماس" متيقنة منه، وكذلك فصائل "محور الممانعة" التي تستعد لمواكبة معركة رفح وباتت تفكّر في ما بعد رفح.

يُظهر تاريخ العلاقات بين الرؤساء الأميركيين وإسرائيل أنها لم تخلُ من التوتّر بسبب سلوك الأخيرة في الحروب أو على خلفية الاستيطان، لكن الانحياز الأميركي منذ حرب 1967 ظل ثابتاً ثم تكرّس واستمرّ منذ حرب 1973. ربما كان دوايت أيزنهاور أول وآخر رئيس يجبر إسرائيل على التراجع والانسحاب من سيناء وغزّة بعدما هددها بتعليق المساعدات المالية ما لم تنهِ حرب 1956. بعده فرض رونالد ريغان حظراً لستة أعوام على بيع القنابل العنقودية لإسرائيل بعدما توصل تحقيق للكونغرس إلى أن قواتها استخدمتها في مناطق مأهولة بالسكان في لبنان (1982). جورج بوش الأب حجب ضمانات قروض بقيمة 10 مليارات دولار طلبتها إسرائيل ليضغط على إسحق شامير لحضور مؤتمر مدريد للسلام، وواصل حجبها كي تجمد إسرائيل بناء المستوطنات في أراضي 1967. غير أن فترة باراك أوباما ونائبه جو بايدن كانت الأكثر توتّراً في مواجهة نتنياهو الذي تعمّد إهانتهما، أولاً بسبب الاستيطان، ثم الاتفاق النووي مع إيران، كما أن أوباما تعمّد انتقاد عدم جدّية إسرائيل في شأن "حل الدولتين". وفي الحرب على غزّة لم تشفع "صهيونية" بايدن ودعمه المطلق لإسرائيل في إعفائه من إهانات نتنياهو.