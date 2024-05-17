تطبيق قوانين اللغة في شكلها الخام أو شكلها الأدبي على المجتمع ليس بالأمر الجديد، فاللغة نظام والحياة الاجتماعية نظام؛ يجمعهما شكل عام في العلاقة بين عناصر كل منهما، وكذلك يجمعهما الإنسان الذي لولاه ما كان للغة ولا للحياة معنى، فهو الذي يحرك عجلة اللغة وعجلة الحياة.

لقد حاكى الإنسان الأديب في طرحه الأدبي ما حاكاه الفنان، فالأدب جزء من الفن، وجاءت محاكاة الإنسان الفنان والإنسان الأديب للحياة في صورها المتعددة إلا أن المحاكاة الأولى لم تكن للعالم من حوله كما يراه، بل جاءت محاكاة لحياة لا يراها ولكنه يتخيلها ويتشوق إلى معرفة تفاصيلها مسترشدا بما يراه لتصور ما لا يراه.

لم تكن «نظرية المحاكاة» في بدايات ظهورها تنطلق من محاكاة الفنان أو الأديب لما يحيط به من بشر وشجر، ودورة أفلاك وحركة مجتمع. لقد بدأت المحاكاة بمحاكاة الإنسان لعالم المثل الذي لا يراه ولكنه يوقن بوجوده، فالشجرة التي يراها ما هي إلا صورة بسيطة لشجرة أعظم في عالم كان يسكنه الإنسان قبل أن ينزل منه إلى الحياة الدنيا، وحتى هذا النزول احتار الإنسان في تفسيره هل هو نزول حقيقي أو نزول رمزي يشير إلى نزول في الدرجة وليس الانتقال من مكان أعلى إلى مكان أدنى مكانياً وليس معنوياً فقط.

دارت حياة الفنان والأديب حول هذا المفهوم للمحاكاة، ومع تشعب الحياة ونمو المجتمعات وكثرة التصورات تحول مفهوم المحاكاة وتطبيقها إلى تطبيق للحياة المتاح للإنسان مشاهدتها، فتعامل مع الطبيعة من حوله والمجتمع المحيط به على اعتبارهما مصدرا للإلهام، فأصبحت نظرية المحاكاة نظرية انعكاسية يكون دور الفنان الأديب فيها عكس واقعه المحيط في رسوماته وكتاباته، فالعمل الأدبي أصبح كالمرآة العاكسة لحياة المجتمع ومتجسدات الطبيعة من حوله والفُلك من فوقه.

وبما أن الإنسان واللغة يدوران في فلك الحياة فقد أخذهما هذا الدوران إلى مناطق أخرى وأشكال مختلفة وتطبيقات متعددة للمفهوم النظري، فظهرت النظرية الرمزية والتي هي في لبها شكل متطور لنظرية المحاكاة، وظهرت السريالية التي تحاكي المنظور الفلسفي للمجتمع، فجردت كل المظاهر الخارجية والقشور المعرفية واهتمت بلب الشكل ولب الفكرة ولب الشعور.

هذا ببساطة تصور للتناص بين اللغة والحياة الاجتماعية، وتصور أكثر بساطة لولادة النظرية الاجتماعية والنظرية اللغوية، وإطار عام جُمعت فيه مفاهيم عامة لحياة تحركها اللغة بالتفاعل من خلال صور اللغة المختلفة من لغة منطوقة أو مكتوبة أو متمثلة في لغة جسد أو تجسيد لغوي بطرق مختلفة، وتفاعل يديره الإنسان بصورته الفردية أو من واقع كونه جزءا من مجتمع وهذا هو الشكل الأكثر وضوحا في حركة الحياة وتطورها لغة ومجتمعا.

كما يحيل العنوان «التناص اللغوي والتناص الاجتماعي» إلى مصطلح التناص، والدال إلى عدة تصورات وطرق، منها التقليد وتأثر مجتمع بمجتمع آخر واكتساب جماعة لطرق وأساليب جماعة أخرى، وما قد يرتبط بها من تقليد أو تناص اجتماعي حد التبعية وذوبان الهوية، وهذا ما يجعلنا نرى الكثير من البرامج والمبادارت والورش المرتبطة بوزارة الثقافة تُكثف جهودها وحضورها في كل ما يرتبط بالحفاظ على الهوية السعودية وترسيخها والعمل على تعزيزها وتثقيف النشء بها، والأمر ينطبق على اللغة من تقليد وذوبان نص داخل آخر ودرجات تناص مختلفة، فالتأثر والتأثير أمر طبيعي وصحي إذا صاحبه الحفاظ على هوية كل نص والحفاظ على الحقوق الفكرية والإبداعية.