مصطلح الفردانية يُعرف بـ"Existentialism" ويشير إلى مدرسة فلسفية تركز على الاهتمام بالوجود الفردي والحرية والمسؤولية الشخصية والمعنى والتجربة الإنسانية، وضد الفردانية هو "Essentialism"، الذي يركز على الأفكار المركزية والجوهرية والأسس الأساسية التي تحكم الوجود والطبيعة الأساسية للكائنات والأشياء، ومن الناحية العلمية؛ الفردانية هي تيار فلسفي يندرج تحت علم الفلسفة الحديثة ويهتم بمسائل الوجود والحرية والمسؤولية والمعنى، ويتناول القضايا الروحية والفلسفية التي تتعلق بالحياة الإنسانية والوجود الفردي، وهي منهجية فلسفية تركز على قيمة الفرد والحرية الشخصية والمسؤولية الفردية، وتركز على تحقيق الذات وتطوير الوعي الفردي والتواصل الأعمق مع الذات والآخرين.

هناك العديد من الكتب التي تساعد في فهم الفردانية بشكل أعمق، من أهمها كتاب "وجود وعدم وجود: مقدمة في فلسفة الوجودية" (Being and Nothingness: An Introduction to Existential Philosophy) بقلم جان بول سارتر - يعتبر من أهم الأعمال الفلسفية التي تناقش الفردانية والوجودية، ويتناول فيه قضايا مثل الحرية والمسؤولية والوجود البشري. وكتاب "الإنسان البؤساء" (Les Misérables) بقلم فيكتور هوجو - على الرغم من أن هذه الرواية ليست بشكل صريح عن الفردانية، إلا أنها تتناول قضايا الحرية والمسؤولية الشخصية وتسلط الضوء على القضايا الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالفرد.

مصطلح الذاتية يُعرف بـ"Selfhood" أو "Selfness" ويشير إلى الوعي بالذات والتفاعل مع العالم من منظور الذات، ويمكن اعتبار المرادف الشائع له هو "الهوية الذاتية" أو "الوعي الذاتي"، والضد المقابل للذاتية هو "العدمية" أو "الاندماج الذاتي" وهذه المصطلحات تشير إلى فقدان الوعي بالذات أو الانصهار في الآخرين أو البيئة المحيطة، الذاتية هي قوة داخلية يمكن للإنسان استخدامها لتحقيق ما يريده في الحياة، وليست مسألة للتفاخر بالكمال، بل هي قبولك لنفسك بكل عيوبك وقوتك وقدراتك، وهي القدرة على النمو والتطور بصدق وتوجيه حياتك بناءً على قيمك الشخصية.

من الناحية العلمية يتعلق مفهوم الذاتية بالدراسات النفسية والفلسفية، وتعريف الذاتية بأنها الوعي بالذات والتفاعل مع العالم من خلال الاعتراف بالمشاعر والتفكير والتوجهات الشخصية، فعندما يشعر الفرد بانتمائه لثقافة معينة؛ فإن ذلك يؤثر على تشكل هويته الذاتية، ويتبنى معتقدات وقيم تتوافق مع تلك الثقافة، ويشعر بالانتماء والالتزام تجاه مجموعته الثقافية، ويؤثر الجندر أيضًا على الذاتية، فالتفاعل مع الأدوار والتوقعات المرتبطة بالجنس يؤثر على تصوّر الفرد لنفسه ويشكل هويته الذاتية، ويؤثر الدين بشكل كبير على الذاتية، فالمعتقدات والقيم الدينية تشكل أساسًا لهوية الفرد وتوجهاته الشخصية، ويحدد الفرد نفسه بناءً على مهنته أو مجال عمله، فالهوية المهنية يمكن أن تؤثر على الذاتية.

هناك كتب تقدم منظورات متنوعة حول الذاتية وتوفر أدوات وتقنيات لتحقيق النمو الشخصي، ومنها كتاب "قوة الآن" لإكهارت تول الذي يستكشف قضايا الوعي الذاتي والتواجد الحاضر وكيفية التعامل مع التحديات والتفكير السلبي لتحقيق السلام الداخلي. وكتاب "الرجل البحث عن الذات" لكارل يونغ الذي يتناول فهم الذات والنمو الشخصي من خلال تحليل العقل الباطن والظواهر النفسية المختلفة.

الفردانية هي توجه فلسفي يركز على الوجود الفردي والتجربة الشخصية والحرية الفردية، والذاتية تعني التركيز على الوعي والتصوّر الذاتي وتجربة الذات كمرجعية أساسية، بالتالي؛ تركز الفردانية والذاتية على الاستكشاف الشخصي والتحرر من القيود والتحديات الخارجية لتحقيق الهوية الفردية، وهي وعي بأننا نحن من يخلق معنى الحياة وهي محاولة لفهم وجودنا ومعنى حياتنا في عالم غالبًا ما يكون غير مفهوم.. يقول (مارتن هايدغر): "الفردانية تدعونا للانغماس في تجربة الحياة بكل تعقيداتها وتناقضاتها"، ويقول (Steve Maraboli): "الذاتية ليست مجرد اكتشاف من تكون، بل هي أيضًا تحديد من ترغب في أن تصبح وتعيش بما يتوافق مع قيمك وأحلامك ورؤيتك الشخصية".