حطم الزعيم كل الأرقام القياسية في الموسم الحالي وخلال دوري روشن المحترفين والذي حسمه من دون أي هزيمة وبواقع 31 انتصارا، و3 تعادلات، وبفارق 14 نقطة عن أقرب المنافسين. و31 نقطة عن صاحب المركز الثالث.

وظهر الزعيم ومن خلال نظرة على جدول الترتيب في نهاية الدوري وكأنه كان ينافس نفسه من أجل صناعة تاريخ جديد، حيث إن التتويج بالألقاب بات لا يكفي محبيه وعشاقه الذين دائما يطلبون المزيد.

نعم كانت كتيبة المدرب البرتغالي جيسوس وابن نافل حاضرة في مواجهة نجوم بل وأساطير اللعبة الذين تجمعوا في بطولة دوري روشن العالمي هذا الموسم، لكن الشقردية استمتعوا وهم يسقطون المنافسين الواحد تلو الآخر، ليؤكدوا أنهم الأفضل على أرض الواقع وليس من خلال أسماء كانت من الماضي في حضرة الزعيم.

وما يلفت الأنظار في تتويج الزعيم بلقب الدوري هي تلك الروح العالية والأخوة الصادقة بين اللاعبين لدرجة جعلت علي البليهي يطلب من المدرب إشراك زميله متعب المفرج من أجل أن ينال الأخير شرف المشاركة في ليلة التتويج.

خلاصة القول.. الزعيم يساوي السعادة في عالم كرة القدم.

أغلى الكؤوس

ومن إنجاز لإنجاز وبطولة إلى أخرى تنتظر الزعيم مواجهة أمام النصر غدا على لقب أغلى الكؤوس كأس الملك، حيث تبدو كفة الكتيبة الزرقاء أفضل لعدة أسباب أبرزها معاناة النصر من ضغوط كبيرة بسبب ابتعاد الفريق عن أي إنجاز في الموسم الحالي رغم ما تكبدته الخزينة من أموال من أجل هذا الغرض، لكن وعلي أي حال يبقى جميع من يتواجد في مباراة الغد فائزا كونه حضرا في بطولة تحمل اسم الملك سلمان -حفظه الله ورعاه-.

الكويت يؤكد الزعامة

صادف التتويج أهله في الدوري زين الكويتي بفوز الزعيم والعميد الكويتي فريق الكويت بلقب النسخة 62 للمرة التاسعة عشرة في تاريخه وبفارق بطولتين عن أقرب المنافسين العربي والقادسية.

ومن دون أي شك فإن إنجازات الكويت في جميع الألعاب تتحدث عن نفسها وتؤكد أن الأبيض هو زعيم الرياضة في الكويت خلال الألفية الثالثة ومن دون أي منازع بقيادة رئيس مجلس الإدارة خالد علي الغانم.