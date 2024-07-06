تأملوا العنوان قبل أن تذهب بكم الظنون إلى ثقافة الأسئلة، وركزوا قبل أن تأخذكم الظنون إلى البحث عن الشك قبل اليقين....!!

لا أبحث عن تدليل الأهلي ولا عن كسر اللوائح من أجل خاطر عيوني...!!

هنا سأقف قليلاً على طريقة المعلق الجميل علي سعيد الكعبي، ومن ثم سأخبركم بما أريد من العنوان دونما أي خوف من استفهامه...!!

الواقع الذي أراه من خلف الستار الأخضر يقول إن هناك استخفافاً بالأهلي من قبل لائحة لا تحتاج حتى تخترقها إلا مائة ريال وزد عليها خمسة عشر ريالاً، وهذا أمرٌ مغرٍ مع ظهور أي انتخابات أن نجد قوائم لا يبحث أصحابها إلا عن الضوء ليس إلا.....!!

وما حدث اليوم هو صورة مكبرة لأمس، والمتضرر من التعطيل الأهلي....!!

من يبني فوزه على طعون فهذا يستغل اللائحة ولا عليه من الأهلي طالما النصوص تجيز ذلك.. أما الطرف الآخر الذي يغدق من المال فهو يطوع اللائحة لصالحه فدفع ثمن الجلوس على كرسي الأهلي دراهم معدودات....!!

انفض السامر ونجح الدكتور خالد العيسى في أن يرأس الأهلي للعام الثاني على التوالي، ولا نعلم ماذا يخبئ القدر للأهلي...؟ لكنني أدري أن (صديقي المفوه) لم يقدم للأهلي الموسم الماضي إلا ثمن الكرسي الذي جلس عليه،،،،،!!

الألعاب منهارة.. بل انهارت في ولايته الأولى بعد أن استلم النادي وهي محملة بالذهب....؟؟

وعدت بمفاجأة ولا نبحث يا دكتور عن المفاجآت بقدر ما نبحث عن عودة الأهلي إلى قرية أولومبية كما كان، وثق أننا مع الأهلي ولسنا ضدك...!!

قلت لك في مقال سابق؛ العلاقة مع شركة الأهلي ينبغي أن تكون كما هي الآن في الهلال والاتحاد والنصر، وما نراه من تغيير نحو الأفضل بين الناظر والمهيدب مع شركتي النصر والاتحاد بات واضحاً ومعلناً، وعلى هذا الأساس طالبنا بضرورة أن يكون الأهلي مثل الثلاثة وهذا ما كنت أعنيه...!!!