لكل زمن أعضاؤه وحواسه وقدراته، وقفزاته وكبواته. زماننا الذي نعيشه اليوم، له خصوصية لم يشهدها ما سبقه من القرون البعيدة والقريبة. فيه عواصف من الطموح التي لا حدود لها، ويحمل في تحركه في الوقت ذاته، خوفاً يجتاح المليارات من البشر فوق الأرض. يبدع العلماء الأدوية التي أنهت أمراضاً كانت تلتهم الملايين. لم يعد للطاعون والجدري والحصباء، وغيرها من الأمراض الرهيبة وجود، إلا في جيوب قليلة بين بعض الشعوب المتخلفة. لكن في أماكن أخرى، يسهر علماء على اختراع أسلحة وتطويرها، لها قدرة تدميرية رهيبة، قادرة على قتل الآلاف، بل الملايين من البشر. التقنية التي لا تتوقف عن تطوير قدراتها الذاتية، تشعل ومضات الطموح الإنساني في المزيد من التقدم، وصناعة عالم خالٍ من الأمراض والفقر، وهي ذاتها التي تصنع حطب نيران حروب الإبادة والدمار غير المسبوقة.

لكل زمن صانعوه منذ الخليقة. العلماء والفلاسفة والساسة ورجال الدين. نعيش الآن زمناً يتحرك بسرعة، لا نكاد نستوعب ما تحقق من تغير فوق الأرض، حتى نجد أنفسنا أمام مستجدات فيها الكثير مما يبشر بزمن فيه ما يزف بشائر للناس في مجالات عدة، وأهمها القضاء على الأمراض التي تضرب الحياة. لكن في الوقت ذاته تتدفق المعلومات المرعبة، عن التقدم المخيف في اختراع أسلحة الدمار، التي لم يتخيلها أحد في سنوات قليلة عبرت.

هذا القرن الذي تمخر عبابه مراكب البشرية، له أعضاء وحواس وحركة، تختلف عن كل ما سبقه. عولمة متجددة، يُضاف إليها باستمرار ومن دون توقف، تكوينات جديدة. الحروب التي تشتعل في بقع صغيرة أو كبيرة من العالم، دخلت إلى كل بيت، بل إلى كل رأس. لم يشاهد البشر جميع الحروب السابقة، مباشرة على الهواء، أما الآن فكل المعارك تنقلها الفضائيات التلفزيونية، والهواتف النقالة مباشرة إلى الآفاق. الحربان العالميتان الأولى والثانية التي قُتل فيهما عشرات الملايين، وكذلك حرب أميركا في فيتنام، والحروب العربية - الإسرائيلية، وحرب بريطانيا والأرجنتين في جزر الفوكلاند، لم يشاهدها العالم. وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، جعلت من كل الحروب كبيرها وصغيرها، حروباً عالمية إنسانية. الهجرة النظامية وغير النظامية، تخلق عالماً جديداً بإنسان جديد. معادلة غريبة في زمننا هذا وهي، كلما زادت الثروة واتسعت دوائر الرفاهية، قلَّت معدلات الولادة، في حين تحافظ نسبة الولادات المرتفعة على مؤشرها في المجتمعات الفقيرة المتخلفة. المهاجرون يغامرون بحياتهم وهم يعبرون البحر الأبيض المتوسط، نحو الأنوار التي ترفرف كالطيور المهاجرة القادمة من أوروبا، وتشعل خيالهم الجائع، ويندفعون نحو الوجود الأسطوري، حيث العمل والطعام والصحة والأمن. بلدان المقصد الأوروبية. المحركات نفسها تدفع شباب أميركا اللاتينية للتدفق نحو الولايات المتحدة الأميركية. هذه الدول المستقبلة للمهاجرين غير النظاميين، ينطبق عليها المثل الليبي الذي يقول «لا نَبيك ولا نصبر عليك»، أي لا أريدك، ولكنني في حاجة إليك. هناك نقص متزايد في اليد العاملة، في أغلب الدول الأوروبية، وخاصة في قطاع الزراعة والأعمال اليدوية التي لا يُقبِل عليها شباب هذه الدول. في أغلب محطات الوقود، ونظافة الشوارع، والمطاعم والمقاهي، وحتى في أجهزة الشرطة، نرى الآلاف من الشباب الأفريقي والآسيوي، وقد صار لهم وجود كبير في العديد من دول أوروبا الغربية، وفي البرلمانات الأوروبية أصبح للمهاجرين وجود ظاهر. هؤلاء سيكون لهم تأثير كبير على تشكل النسيج الاجتماعي وحتى السياسي لهذه البلدان في المستقبل. عولمة متحركة لها ضلوع بشرية تفعل فعلها في صناعة الزمن التالي. الإرهاب بأقنعته المختلفة، أصبح الوباء المسلح الذي لا يغيب في بقع كثيرة من خريطة العالم. هذا الزمن المتحرك، له مصانع تصبّ ما تنتجه في رؤوس البسطاء الحائرين، الذين يبحثون عن تأكيد وتحقيق ذاتهم عبر الفعل العنيف، لتشكيل عالم آخر من إبداعهم.

هذا الزمن يتداخل فيه الطموح والخوف. العلم لا يتوقف عن الدفع بمخترعات جديدة، آخرها الذكاء الاصطناعي، وما سيقدمه للبشرية من إضافات للقضاء على الأمراض، والمساعدة على المزيد من الإنتاج، وتوفير الجهد البشري في الكثير من المجالات، لكن الخوف بل الرعب، صار صنواً لكل قادم جديد في مجال التقنية. ماذا لو تمكّن الإرهابيون من تصنيع الطائرات المسيّرة، والصواريخ الذكية، وغيرها من الأسلحة القادرة على القتل الجماعي، ونشر الخوف في أصقاع الدنيا؟

رغم كل ما يعيشه العالم من أحداث وتطورات تدعو إلى التوجس وحتى الخوف، رغم كل ذلك، تبقى أضواء الأمل تنير. الرباعي الذي صنع التحولات الكبيرة، وهم العلماء والمفكرون والساسة ورجال الدين، في كل أنحاء العالم، لهم القدرة على صناعة الزمن التالي، مثلما كان في كل حلقات الزمن بكل ما فيها، من نهوض وكبوات. زمن الأمل له صانعوه.