أول دفعة من الأفارقة، الذين تم جلبهم إلى أمريكا الشمالية كعبيد، وصلت إلى مستعمرة جيمس تاون في ولاية فرجينيا في أغسطس 1619. وتم أسر هؤلاء واستعبادهم من قِبل قراصنة برتغاليين، ثم استولى عليهم قراصنة إنكليز كانوا على متن سفينة تدعى «وايت ليون» White Lion.. وتعتبر مستعمرة جيمس تاون، التي تأسست عام 1607 أول مستعمرة إنكليزية دائمة في أمريكا الشمالية.

كانت تجارة العبيد جزءًا من النظام التجاري الثلاثي الأطراف، الذي شمل أوروبا، أفريقيا، والأمريكتين. وكانت البضائع تُشحن من أوروبا إلى أفريقيا، حيث كانت تُبادل بالعبيد، الذين كانوا يُشحنون بعد ذلك إلى الأمريكتين. ومع الوقت أصبح العبيد قوة عمل رئيسية في المزارع الكبيرة، وخاصة في زراعة التبغ، القطن، السكر، والمحاصيل الأخرى، التي كانت تعتمد بشكل كبير على العمل اليدوي.

التواجد الكبير لهؤلاء في المستعمرات الأمريكية خلق نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا عنصريًا، تميّز بالتفريق والاستغلال. ويعتبر الكثيرون أن عام 1619 كان بداية فترة مأساوية وطويلة من العبودية في الولايات المتحدة، التي استمرت حتى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، وإصدار إعلان تحرير العبيد في عام 1865، مع استمرار ذيول التفرقة حتى يومنا هذا.

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انتشر على وسائل التواصل بشكل مكثف أن الأمريكيين، المتحدرين من أصول أفريقية، قبل 400 عام، لم يكن يسمح للموهوبين منهم بالعزف على البيانو، إلا باستخدام المفاتيح السوداء، وليست البيضاء، وما عزز هذا الاعتقاد أن لحن الأغنية الكنسية الشهيرة Amazing Grace، تم وضعه بالكامل باستخدام مفاتيح البيانو السوداء، ورابط الأغنية موجود في نهاية المقال، وكلماتها كانت انعكاساً لحياة «جون نيوتن»، تاجر العبيد الذي كاد أن يموت في غرق سفينته، والذي أصبح في النهاية رجل دين، وكتب كلمات الأغنية الشهيرة «النعمة المذهلة»، لخطبته في قداسه بمناسبة رأس السنة الجديدة عام 1773 في كنيسة القديس بطرس والقديس بولس، التي كان يقود الصلوات فيها. وكان ينقل عنه قوله إن الكثيرين لا يدركون أن جميع الروحانيات السوداء تقريبًا مكتوبة على المفاتيح أو النوتات السوداء للبيانو، لأنه لم يكن مسموحًا للعبيد باستخدام المفاتيح البيضاء، وأشهرها «أميزنغ كريس» أو النعمة المذهلة.

لكن الحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح، ومجرد أسطورة، لا يمت للحقيقة التاريخية بصلة، وغير موثق في أي مكان، ومن المحتمل أن السبب يعود إلى مراحل تطور بعض الأساليب الموسيقية، التي ظهرت في المجتمعات الأمريكية الأفريقية، مثل الروحانيات والبلوز والجاز، والتي غالبًا ما تستخدم المقياس الخماسي، حيث يمكن العزف على السلم الخماسي باستخدام المفاتيح السوداء فقط على البيانو، الأمر الذي ربما ساهم في هذا الاعتقاد الخاطئ. علماً بأن الفنانيين والموسيقيين الأمريكيين، من أصل أفريقي، قاموا أثناء العبودية وبعدها، بالعزف على مجموعة واسعة من الآلات، وطوروا تراثًا موسيقيًا غنيًا، يضم العديد من المقاييس والتقنيات الموسيقية، وقصة منعهم من استخدام المفاتيح البيضاء على البيانو لا يعكس الواقع التاريخي للابتكار والتعبير الموسيقي الأمريكي الأفريقي.

https://www.youtube.com/watch?v=xKQULTTnaI8



أحمد الصراف