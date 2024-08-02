أعلنت مجموعة «روشن» -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- في 30 يوليو 2024م: عن إنشاء (استاد) ملعب أيقوني بمواصفات عالمية تصل سعته إلى 45.000 مقعد على مساحة إجمالية تزيد عن 450 ألف متر مربع جنوب غرب مدينة الرياض.

يأتي استاد روشن ليستكمل المشروعات الكبرى بالرياض ويشكل محورا ممتدا من الجنوب إلى الشمال على الضلع الغربي:

- إستاد روشن الرياضي.

- مشروعات القدية.

- مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

- بوابة الدرعية.

- المربع الجديد.

هذا المحور الغربي يتقاطع بمحورين غرب - شرق، هما طريقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وتقع عليهما مشاريع كبرى هي:

- المسار الرياضي.

- البرج الرياضي

- حديقة الملك عبدالعزيز.

- ملعب الملك سلمان.

- مطار الملك سلمان الدولي.

- مقر معرض أكسبو الدولي.

يضاف إلى ذلك في طريق تركي الأول البوليفار وملاعبه الرياضية والصالات والمسارح.

إذن هي مشروعات كبرى بالرياض، جاءت ضمن رؤية السعودية لتقدم سلسلة من المشروعات منها ماهو مملوك بالكامل ومن شركات صندوق الاستثمارات العامة، وبمشاركات قطاعات الدولة مثل استاد الملك سلمان، وكانت روشن نفذت مشروع الاستاد بهدف:

- تقديم مشروع رياضي عقاري ترفيهي يتميّز بتصميمه متعدد الاستخدامات الذي يضمّ مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم وأماكن الضيافة، ويتوسط المشروع ملعب رئيسي مخصص لإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية، ويربط بين مختلف مرافقه بشكلٍ انسيابي داخل تصميم مفتوح ومترابط.

- أن يُصبح هذا المشروع معلماً بارزاً في منطقة جنوب غرب الرياض.

- ينفذ بتصميم الكريستالي اللامع الذي ترتفع أطرافه لتضفي لمسة جمالية على سماء المنطقة المحيطة بالملعب.

- الانسجام مع الطراز السلماني والنسيج العمراني والسمات المعمارية للمنطقة الوسطى من المملكة.

- التوجه الإستراتيجي الذي تشهده روشن من خلال التحول إلى مطوّر عقاري متعدد الأصول.

- الاتجاه إلى خطوة عقارية جديدة في مسيرة مجموعة روشن التوسعية التي تشمل مجال تطوير المنشآت الرياضية، حيث تغطي مشاريع روشن مساحة تزيد عن 200 مليون م2 في أنحاء المملكة.

- التزام مجموعة روشن في الإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال تطبيق نهج «روشن» في التطوير العقاريّ المستدام، للإسهام في توفير تجربة رائعة لسكان مدينة الرياض، ويعزز من جاذبية المملكة لاستضافة المسابقات الدولية. وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

- سعي روشن إلى المشاركة في المناسبات الدولية مثل استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034 حيث تم تصميم «إستاد روشن» ليُلبّي جميع متطلبات استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية، بالإضافة إلى استقبال الأحداث الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

- تعزيز استخدام أحدث التقنيات مثل الطاقة الشمسية التي يتم دمجها في البنية التحتية المتكاملة للملعب، كما يساعد تصميم سقف الملعب على تعزيز حركة الهواء، ما يضمن الحصول على التهوية الكافية.