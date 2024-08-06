من الأمور الخطيرة، التي ابتليت بها مجتمعاتنا، مع انتشار استخدام وسائل التواصل، قيام الكثير من مدعي العلم والمعرفة استغلال هذا الانتشار بطرق سيئة وشريرة، وبث رسائل صوتية أو كتابية عن مختلف الأمور وأخطرها، سواء كانت أخباراً مغرضة أو نصائح طبية أو غذائية أو رياضية وغيرها. وما جعل الأمر أكثر خطورة نسبة الجهل العالية بين مستخدمي الهواتف النقالة، وميلهم شبه الفطري إلى تصديق «أي كلام»، مع عزوف واضح عن بذل ولو كان مجهوداً بسيطاً، والبحث عن مدى صحة أو حقيقة ما استمعوا إليه، أو سبق أن قرأوه!

في فيديو لأحد مدّعي المعرفة الغذائية، الذي يتابعه ربما مئات الآلاف، والذي سبق أن ادّعى حمل شهادة دكتوراه، ثم تبيّن أنها مزيفة، يقول إن ممارسة رياضة المشي لا تفيد في تقليل الوزن إلا بنسبة %1 فقط، ولا أدري من أين استقى معلوماته، علماً بأن ممارسة المشي الجيد، اليومي والسريع، يمكن أن يقلل وزن الإنسان أكثر من ذلك بكثير.

في تقرير نشر في «النيويورك تايمز»، صادر عن كلية الطب بجامعة هارفارد، ورد التالي:

في المرة المقبلة، التي ستجري فيها فحصاً طبياً، لا تتفاجأ إن أعطاك طبيبك وصفة طبية للمشي. نعم، هذا النشاط البدني البسيط، الذي كنت تقوم به منذ أن كان عمرك عامًا تقريبًا، يُوصف الآن بأنه «أقرب شيء لدينا إلى دواء عجيب»، على حد تعبير الدكتور توماس فريدن، المدير السابق لمراكز الطب ـ مكافحة الأمراض والوقاية منها.

إن أي نشاط بدني، بما في ذلك المشي، يعد بمنزلة نعمة لصحتك العامة. ولكن المشي على وجه الخصوص يأتي مع مجموعة من الفوائد. إليك قائمة بخمس منها، قد تُفاجئك:

1 ــ يقاوم تأثيرات الجينات المسببة للوزن. قام باحثون من جامعة هارفارد بفحص 32 جينًا تعزز السمنة لدى أكثر من 12000 شخص، لتحديد مقدار مساهمة هذه الجينات فعليًا في وزن الجسم. ومن بين المشاركين في الدراسة، الذين ساروا بسرعة لمدة ساعة تقريبا يوميا، انخفض تأثير تلك الجينات إلى النصف.

2 ــ يساعد المشي على ترويض الأسنان الحلوة. فقد وجدت دراستان من جامعة إكستر البريطانية أن المشي لمدة 15 دقيقة، يمكن أن يحد من الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، وحتى تقليل كمية الشوكولاتة التي تتناولها في المواقف العصيبة. وتؤكد أحدث الأبحاث أن المشي يمكن أن يقلّل من الرغبة الشديدة في تناول مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة السكرية.

3 ــ يقلل المشي من خطر الإصابة بسرطان الثدي. يعرف الباحثون بالفعل أن أي نوع من النشاط البدني يقلّل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. لكن دراسة أجرتها جمعية السرطان الأمريكية، والتي ركزت على المشي، وجدت أن النساء اللاتي مشين سبع ساعات أو أكثر في الأسبوع كان لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي بنسبة %14، مقارنة بأولئك اللاتي مشين ثلاث ساعات أو أقل في الأسبوع. وقد وفّر المشي هذه الحماية حتى للنساء اللاتي لديهن عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مثل زيادة الوزن أو استخدام الهرمونات التكميلية.

4 ــ يخفّف آلام المفاصل. لقد وجدت العديد من الدراسات أن المشي يقلل من الألم المرتبط بالتهاب المفاصل، وأن المشي لمسافة خمسة إلى ستة أميال في الأسبوع، يمكن أن يمنع ظهور التهاب المفاصل في المقام الأول، ويحمي المشي المفاصل - خاصة الركبتين والوركين، الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل العظمي - عن طريق تشحيمها وتقوية العضلات التي تدعمها.

5 ــ يعزّز المشي وظيفة المناعة. يمكن أن يساعد المشي في حمايتك أثناء موسم البرد والأنفلونزا. فقد وجدت دراسة، أجريت على أكثر من 1000 رجل وامرأة، أن أولئك الذين ساروا لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا، على الأقل 5 أيام في الأسبوع، كانت لديهم أيام مرضية أقل بنسبة %43 من أولئك، الذين مارسوا الرياضة مرة واحدة في الأسبوع أو أقل.

وإذا مرضوا، كان ذلك لمدة أقصر، وكانت أعراضهم أخف.

ونصيحتنا، توخَّ الحذر وعدم تصديق كل ما تتلقى أو تسمع أو تقرأ على وسائل التواصل، فإن الباحثين عن الشهرة، ومدّعي المعرفة، وحتى الكذبة والمرضى النفسيين، في ازدياد عظيم.



أحمد الصراف

