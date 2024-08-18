في مصر، هناك جدل مُثار لدى بعض المهتمين حول الارتباط بالهوية المصرية القديمة، أو القبطية، كما هو شائع، هناك من تطرّف في ذلك، لدرجة أن «بي بي سي» العربية نشرت تحقيقاً ضافياً، لوائل جمال، بعنوان: «لسنا عرباً... مصريون يتعلمون اللغة القبطية... لإحياء هويتهم الأصلية والحفاظ عليها من الاندثار، فما القصة؟».

التحقيق نقل عن زاهي حواس، وزير الآثار السابق، وعالم الآثار المصرية الشهير، تأكيده مراراً في أكثر من لقاء أنَّ المصريين «ليسوا عرباً أو أفارقة».

كما رصد التحقيق زيادة الإقبال لدى بعض الأجيال الجديدة، خاصة على منصّات السوشيال ميديا، على «محو الأمية القبطية»، والمناداة بتدريس القبطية القديمة بالمدارس المصرية بهدف «إحياء الهوية».

عبد الحليم نور الدين، أستاذ اللغة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، في دراسته «اللغة المصرية القديمة: الخط القبطي (اللهجة الصعيدية)». يخبرنا - كما نقل التحقيق - أن:

اللغة القبطية نهضت من كبوتها في منتصف القرن الـ19، ونبغ فيها كثيرون من بينهم: عريان أفندي جرجس مفتاح (متوفى سنة 1888 ميلادياً)، والإيغومانس فيلوثاؤس، والقمص تكلا، وبرسوم أفندي الراهب في وقت البابا كيرلس الرابع (1853-1861)، الملقب بأبي الإصلاح، فوضعوا لها الكتب.

ويلفت نور الدين إلى أن «اللغة القبطية المستعملة الآن في الكنائس والأديرة ليست هي اللغة القبطية الأصلية، وذلك بسبب التغيرات التي أدخلها المعلم الأرثوذكسي عريان أفندي جرجس مفتاح (في عام 1858) على نطق اللغة القبطية».

هذه خلاصة موجزة جداً عن مضمون هذه الدعوات ومناخها...

تعليقي أن هذه الحماسة للعودة إلى الجذور المتخيّلة عاطفياً وأدبياً ليست محصورة في مصر، فنجد دعوات لذلك في بلدان عربية أخرى، في شمال أفريقيا وبلاد الهلال الخصيب وجزيرة العرب.

ما نصيب هذه الدعوات من العلم التاريخي والآثاري والأركيولوجي والأنثروبولوجي وفقه اللغة، وبقية العلوم التي تكشف ملامح الهويات القديمة، وطرق تعبير المجتمعات الأولى وطرائقها الدينية وأنماطها السياسية والاقتصادية؟

هل «الحماسات» التي يدلي بها بعض «نشطاء» السوشيال ميديا عن الهوية أو الهويات المُراد بعثها واقعية وعملية، قبل أن نسأل أصلاً عن علميتها؟

ما هو قول مَن يريد القول بفرعونية مصر المطلقة وقبطيتها الشاملة الكاملة، عن الهجرات التي لم تقف منذ فجر التاريخ لمصر من الجزيرة العربية والشام وتركيا وآسيا كما من شمال أفريقيا وأفريقيا نفسها... كما الهجرات من مصر نفسها لخارجها.

نعم، عبر العصور، تشكّلت ملامح هوية مصرية حقيقية، واضحة، هذا لا ريب فيه، ونحن نرى هذه الهوية، ونقرأ عنها عبر العصور، فهناك «أمة مصرية» واضحة المعالم، لكن ما هي روافد هذه الهوية التي تصبّ في نهرها الكبير؟

هل أحمد شوقي، مصري فرعوني بالمعنى البيولوجي مثلاً؟ وهو من جذور شركسية تركية... مصرية محليّة أيضاً؟

ما يُقال عن مصر يسري على غيرها، نعم هناك هوية وملامح واضحة، لكن العوامل التي نحتت وجهها أكثر وأكبر من حصرها بعامل واحد.