> ‬خرج فيلم مها الحاج «... ما بعد» الذي كنا استعرضناه على هذه الصفحة قبل أسبوعين، من أمس لوكارنو الذي طوى دورته السابعة والسبعين قبل يومين بجائزة «أفضل فيلم قصير»، (مدته ساعة)، أما جائزة أفضل فيلم طويل فذهبت إلى الدراما الليتوانية «Toxic» لسووَل بيلوڤاليتا.

‫>‬ المخرج الفلسطيني إيليا سليمان مُنح هذا العام جائزة مهرجان «ساراييڤو» التقديرية (تنتهي دورته الثلاثون اليوم) وتحدّث في مؤتمره الصحافي عن معنى أن تكون مخرجاً فلسطينياً وسط رحى الحرب في غزّة.

‫>‬ إلى مهرجان «سان سيباستيان» ينطلق جوني دَب مصطحباً فيلمه الجديد (Three Days on the Wings of Madness) «ثلاثة أيام على أجنحة الجنون». يعقد المهرجان الإسباني دورته الثانية والسبعين ما بين 20 و28 سبتمبر (أيلول).

‫> بدأ مهرجان القاهرة، تحت إدارة رئيسه حسين فهمي، بإرسال دعواته باكراً هذا العام (عوض دعوات آخر لحظة التي تعتمدها مهرجانات عربية أخرى). لم يُفصح المهرجان بعد عن أي من أفلامه المقبلة لكن السّعي لدورة متميّزة تحت إدارة مديره الفني الجديد عاصم زكريا بات واضحاً.

‫> مهرجان «طشقند» سيقام في 19 من الشهر المقبل، أي بعد خمسة أيام من انتهاء مهرجان «ڤينيسيا»، والأغلب أنه سيستقبل فيلم المخرج الجزائري الأصل حميد بن عمرة وعنوانه «الصف الثاني» (استعرضناه هنا أيضاً) داخل إحدى مسابقاته. وفي أكتوبر (تشرين الأول) نستقبل مهرجان «لندن» الدولي ومهرجان «مرسيليا» المعروف بـ«سينمد».