حينَ وُلدت نائبةُ المبعوث الأميركي إلى لبنانَ مورغان أورتاغوس في 10 يوليو (تموز) 1982 كانَ المشهدُ كالتالي: دباباتُ الجنرال آرييل شارون تطوِّق بيروتَ من كلّ الجهات، وطائراتُه تدكُّ المدينةَ بلا رحمة. كان اسمُ جنرال المدينة ياسر عرفات بكلّ هالةِ قضيته ورمزيةِ كوفيته. جمعَ عرفات الحلقة الصغيرة حوله وطلب الاستعداد للقتال ستةَ أشهر ثم نرى. والرواية من هاني الحسن الذي كانَ مشاركاً.

وفي تلك الأيام كانَ رئيس الوزراء اللبناني شفيق الوزان يتَّصل بالملك فهد بن عبد العزيز ليتَّصلَ بدوره بالرئيس رونالد ريغان لتأمين قطرةِ ماءٍ وومضة كهرباء لأوَّلِ عاصمةٍ عربية تحاصرُها إسرائيل. لم يكن «حزب الله» قد وُلد بعدُ، وهو سيُولد بمبادرةٍ إيرانية وتسهيلٍ سوري على دويّ الغزوِ الإسرائيلي الفاحش.

وفي تلك الأيام كانَ اسمُ السيد الرئيس حافظ الأسد. الصورةُ مختلفةٌ الآن. بشار الأسد وريث والدِه حافظ يقيم في لجوئه «الإنساني» في روسيا. ويجلس على الكرسي الذي شغله آلُ الأسد في قصر الشعب رجلٌ اسمُه أحمد الشرع.

وفي تلك الأيام اكتشفتِ المدينةُ أنَّ الخيار صعبٌ ومؤلم: إمَّا طائرات شارون وحِممها وإمَّا نصائح المبعوث الأميركي اللبناني الأصل فيليب حبيب. وكانتِ اللعبةُ واضحةً. كلَّما عاندتِ المدينة تعود الطائراتُ لتأديبها ودفعِها إلى القَبول بشروط المبعوث الأميركي. في البداية ارتفعت في المدينة أصواتٌ تتحدَّث عن ستالينغراد وهانوي، لكنَّ طوفانَ النار وانكسارَ ميزان القوى لم يتركا أمام عرفات وقواتِ «منظمة التحرير» غير طريق السفن؛ فأبحرتِ القضية إلى منفى جديد.

بين ولادة أورتاغوس وزيارتِها الأخيرة إلى لبنانَ تغيَّر العالم كثيراً. غادرت إلى متاحفِ التاريخ إمبراطورية اسمُها الاتحاد السوفياتي، وخانت دولُ أوروبا الشرقية عباءةَ ستالين، ووقع العالمُ في عهدة قوةٍ عظمى وحيدة اسمُها أميركا.

وبين الولادة والزيارة، شنَّ أسامة بن لادن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، واقتُلعَ تمثالُ صدام حسين في بغداد، وتدفَّق النفوذُ الإيراني في الإقليم. وبعد نحو عَقدين، اقتُلعَ تمثالُ حافظِ الأسد في دمشقَ، واغتيلَ قادة «حماس» وبينهم مطلق «الطوفان» يحيى السنوار، واغتِيلَ حسن نصر الله وكثيرٌ من رفاقه.

حين هبطت طائرة أورتاغوس في مطار بيروتَ في زيارتها الأخيرة، كان العالمُ على الشكل الآتي: أطلق جنرال البيت الأبيض دونالد ترمب حرباً تجاريةً يعجز أبرع الخبراءِ عن التكهن بنتائجها. أوروبا المذعورة تنتقد انقلاب أميركا على حلفائها. والصين تتحسَّس هول المبارزة. والدول الصغيرة تستعدُّ لارتفاع أسعار السلع ومعدلات الفقر والاضطراب الكبير.

وفي الوقت الذي كانَ فلاديمير بوتين يستكمل بِوُدٍّ أميركي ظاهر شروطَ الاحتفال بانتصاره الأوكراني، كانتِ الطائرات الأميركية تطارد مخابئَ الصواريخ الحوثية وأنفاقها عقاباً على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وتَوهُّم أنَّ الشرطي الأميركي سيترك الممرات البحرية في عهدة الفصائل وترساناتِها الإيرانية.

وفي هذا الوقت الذي عجزت فيه إيرانُ عن إنقاذ أذرعها كانَ على طهرانَ أن تجيبَ عن رسالة ترمب. لا يتعلَّق الأمر فقط بالموافقة على تفكيك الحلم النووي، بل يتعداه إلى التنازل عن حلم الدولةِ الكبرى المحلية التي تفتخر بامتلاك مفاتيح الحرب والسلم في أربعِ خرائطَ. هدَّد ترمب إيران بأشياءَ سيئةٍ ما لم تسلِّم بأنَّ ترتيب شؤون المنطقة وشجونها مهمةٌ أميركية، وليست مِن حقِّ مَن تتوهَّم أنَّها «دولة كبرى محلية».

حين هبطت طائرةُ أورتاغوس في بيروت، كانت قوات بنيامين نتنياهو تتابع تقطيعَ أوصال غزة. يَا لَلهول! لم يتعذَّب شعبٌ منذ الحرب العالمية الثانية بمقدار عذابات أهل غزة. البيتُ ركام. والخيمة موعودة بالنار. وكل إقامة مؤقتة. وأوامرُ الإخلاء تتلاحق. تحتفظ «حماس» بما تبقَّى لديها من الرهائن، لكن نتنياهو حوَّل غزة بكاملها إلى رهينة تغرق في الدم والركام وانسدادِ الأفق. والمشهد شديدُ الإيلام. عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في صفقات التبادل أقلُّ بكثير من عدد القبور التي حفرها نتنياهو لأبناءِ غزة. ترسم إسرائيلُ بالنار والدم حزاماً أمنيّاً على أرض غزة. رسمت حزاماً مماثلاً بإبادة القرى اللبنانية المتاخمة لحدودها. تطالب بحزام مماثل داخل الأراضي السورية. ولا تتردَّد في تحذير تركيا من حلم المرابطة على مقربة منها.

ما أصعبَ مهمةَ جوزيف عون! وما أصعبَ مهمةَ نواف سلام! وما أقسى الأسئلةَ المطروحة على نبيه برّي! يعرف الرؤساء الثلاثة معنى عودة الحربِ إلى غزة على رغم الهدنات ووقف النار. يعرفون أيضاً حجم التفويض الذي أعطاه ترمب لنتنياهو. يدركون أنَّ الأمر يتخطَّى، هذه المرة، وضعَ ضمادات متواضعة على جروح مشتعلة. يعرفون معنى تهديدِ إسرائيل بأنَّها لن تسمحَ بعد الآن بتنامي ما تسميه الأخطار قربَ حدودها. المطلب الأميركي - الإسرائيلي واضحٌ، وهو نزع الترسانات من أيدي الفصائل وليس مجردَ إقناعها بوقفِ إطلاق النار. ويعرفون أنَّ الانتظار ليس أفضل مستشار. وأنَّ الأيام قد تحمل ما هو أدهى.

ينشغل اللبنانيون بالزائرة الأميركية. يفتّشون في تاريخها. مُعلِّقةً وناطِقةً ومُحلِّلةً. يعرف المسؤولون أنَّ استنتاجات الزائرة الجميلةِ ستمسُّ مصيرَ الوضع اللبناني. وأنَّ مطالبها القاطعة أخطرُ بكثير من الْتِماع نجمة داود في زينتها. لبنان ليس قادراً على احتمال عودة الحرب. «حزب الله» ليس قادراً على العودة إلى الحرب خصوصاً حين يلتفت إلى اليمن وسوريا. تضغط إسرائيلُ وأميركا لإخراج غزةَ من الشق العسكري في النزاع مع إسرائيل. تضغطان أيضاً لإخراج لبنانَ وسوريا من هذا النزاع.

يعرف عون وبرّي وسلام قسوةَ المشهد وفداحةَ الخلل في ميزان القوى. يعرفون أنَّ المرحلة هي مرحلة خيارات مؤلمة في غزةَ ولبنانَ وسوريا. يتذكرون أنَّه حين وُلدت أورتاغوس كانَ الخيار بين طائرات شارون وشروط فيليب حبيب. يعرفون أنَّ الخيار اليوم هو بين طائرات نتنياهو وشروط أورتاغوس. يدركون أنَّ الأخطاءَ في الحسابات قادت إلى كوارثَ هنا وهناك وهنالك. وأنَّ إسرائيلَ اليوم أكثرُ وحشيةً من أي وقت مضى. وطبيعي أنْ ينتظروا ماذا سيقولُ ترمب لزائرٍ اسمُه نتنياهو.