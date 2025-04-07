أحمد الشمراني



يغضبون.... يصرخون.... يحتجون ويتباكون..... ينفلتون حينما نقول الحقيقة.

لا علينا فما طالما نكتب الحقيقة ونصدح بها فلن توقفنا حكاواهم الموغلة في الشتم.

الأهلي ظُلم أمام الاتحاد ولا أحتاج إلى محلل تحكيمي لكي يقنعني.. فكرة القدم كتاب مفتوح لا يحتاج إلى مراجع بقدر ما يحتاج إلى قارئ جيد.

ضربتا جزاء وحالة طرد مررت للاتحاد وتضرر منها الأهلي فهل بعد هذا العلم علمٌ ثانٍ.

(2)

لا شيء يستحق الغضب هكذا علمتني الحياة ولا شيء يستحق الانفعال هكذا علمتني الرياضة.

في الأول والأخير أنت من يحكم ويتحكم في ميزان تعاطيك مع العالم الافتراضي، وأقول «افتراضي» من باب التأكيد على أن هناك أسماء وهمية جندت نفسها لأذية الناس.

(3)

ما ذنب جمهور الأهلي الذي يحارب في عشقه وما ذنبي آتيكم كل يوم (شاكي) من هذا الجور الذي يتعرض له الأهلي و(باكي) على حال مشروع أكبر بكثير مما يحدث على هامشه.

ومضة:

تعبنا الظلم وإجحافه.