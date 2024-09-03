أحمد الشمراني



الصراخ بدون حجة ولا سبب يسمى عادة إزعاجاً، لكن في الرياضة له من الإيجابيات ما جعل الهلال والاتحاد والنصر يحصلون على كل شيء، وإن كان الزعيم والعميد حطما كل الأرقام، وإن دخلنا التفاصيل ربما تختل المعادلة معادلة (أسنان المشط).....!!

أين التساوي إذا سلمنا أن الأب واحد، فهل تسمون هذا الدعم المتباين عدالة...؟!!

لاعبان فقط للأهلي في ميركاتو هذا الصيف جعل كل من له علاقة بالرياضة يتساءل: لماذا هذا التجاهل؟ هل السبب من داخل النادي أم من خارجه...؟؟

لن أتهم أحداً لأن لكل كلمة ثمناً وأنا لا أملك إلا الكلمة وأسعى أن أحافظ عليها قدر المستطاع مع أنني، كما أي محب للأهلي، في داخلي جيش من العبارات الغاضبة سأحاول تهذيبها خوفاً منها وعليها.....!!!

قلت غير مرة اعطوا الأهلي نصف ما أعطيتم الاتحاد وربع ما أعطيتم الهلال وبعض بعض ما أعطيتم النصر، وهنا أتحدث عن أندية الصندوق...!!

مدرب الأهلي ماتياس هو أقل مدربي الدوري خبرة وعطاءً ومع ذلك لم نقل ما قاله الاتحاديون حتى تم تغيير مدربين والثالث عالمي...!!

هذا التمييز بين نادٍ وآخر واضح جداً ولا يمكن أن يغفله إلا جاهل...!!

الأهلي أقل نادٍ أُعطي حقه ليس على مستوى أندية الصندوق بل على مستوى أندية الدوري...!

من يدير العمل في الأهلي مدانون أمام جماهيرهم حتى يُظهِروا الحقيقة.. حقيقة لماذا الأهلي الأقل تعاقداً في دوري روشن...؟؟؟

ماتياس في تصريحات سابقة اتهم الشركة بأنها لم تلبِ طلباته، وقطعاً سيتم إعلانها في أقرب مواجهه مع الإعلام.....!!

أول الأسئلة التي ستطرح على ماتياس.. لماذا الأهلي الأقل تعاقدات في الميركاتو....؟؟

ومن وحي الإجابة سيكرر ماتياس ما ذكره عن متطلباته، ولكن هذه الوهلة أتوقع أن يكشف المستور..!!

قلت قبل أيام هنا، ظلم لكل من يعرف معنى ظلم ما يتعرض له الأهلي في ظل هذا الإغداق على جاره......!!

ظلم للتميز هذا الذي يتعرض له مدرج الأهلي ممثلاً في قائده بدر تركستاني.....!!

نبحث فقط عن سبب واحد يبرر لكم الاهتمام بالاتحاد وتجاهل الأهلي .....!!!!