رامي الخليفة العلي



منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أغنى مناطق العالم بالأعراق والأديان والمذاهب، فقد كانت مهدًا للديانات السماوية الثلاث. هذا التنوع خلق فسيفساء اجتماعية اعتادت على التعايش فيما بينها على مدى قرون. ومع ذلك، فإن المشهد الإعلامي الذي انفجر خلال السنوات الأخيرة بدأ يغير هذه الصورة، حيث تحولت بعض المنابر الإعلامية إلى أدوات شحن طائفي تسعى لزرع الفرقة والعداوة بين مكونات المجتمع. ومع ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تفاقم هذا الوضع بشكل غير مسبوق، حيث أصبح الخطاب الطائفي منفلتًا من كل عقال، ومتاحًا للجميع بلا قيود أو رقابة. إذا أضفنا إلى ذلك التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة منذ الغزو الأمريكي على العراق، وما تبعه من أحداث ما سمي الربيع العربي، وما رافقه من حرب في سوريا تدخلت بها أطراف إقليمية ودولية، يمكننا أن نرى كيف أن هذه الأحداث أجّجت النار الطائفية بشكل كبير. عمدت دول ومنظمات عديدة إلى إعطاء صبغة طائفية للصراعات في المنطقة، ليس فقط لتبرير سياساتها وأفعالها، بل أيضًا لتسهيل عملية تجنيد الأفراد والجنود وإضفاء مشروعية دينية على الصراعات، مما يجعلها أكثر تقبلًا لدى جمهورها. وهذا المنحى يمثل خطرًا كبيرًا، حيث إن الصراعات التي كانت في السابق سياسية بحتة، أصبحت تُفسر الآن على أنها صراعات دينية، مما يعمق الشرخ بين المكونات المجتمعية المختلفة. على الرغم من كل الدماء التي سُفكت في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الباب لم يُكسر بعد، وما زال بالإمكان إغلاقه إذا توفرت الإرادة السياسية والاجتماعية للوصول إلى تعايش سلمي. إن الخطورة الكبرى تكمن في تبني الشخصيات السياسية أو العامة لهذا الخطاب الطائفي، حيث يرفع هذا التبني الصراع إلى مستوى صراع وجودي، يصعب حله ويجعله ممتدًا عبر الأجيال. ومن المثير للقلق هو استدعاء الحوادث التاريخية وتوظيفها في السياق السياسي ومن ثم الحديث عن الجبهة الفلانية التي تمثل الخير المطلق والجبهة العلانية التي تمثل الشر المطلق، هذا التصور الضيق والمتطرف يقسم العالم إلى فسطاطين، كما قيل سابقًا، مما يساهم في تعميق الخلافات وتوسيع الهوة بين الأطراف المختلفة. على السياسيين أن يدركوا حجم تأثير كلماتهم وأفعالهم، وأن يتحسّسوا مواقعهم وتأثيرهم، خاصة في ظل الوضع الحسّاس الذي تمر به المنطقة. ليس هناك مصلحة لأحد في إدخال شعوب المنطقة ودولها في صراعات دامية لا طائل منها.

ليس صحيحًا أن قدر هذه المنطقة هو أن تكون في معركة لا نهاية لها، بل إن الغالبية الساحقة من شعوب الشرق الأوسط ترغب في العيش بسلام وأمان وطمأنينة. وهناك بالفعل من القادة من يدركون آمال هذه الشعوب، ويسعون لتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة تعيش في استقرار وتعاون، ويرون مستقبلها أن تكون أوروبا الجديدة. التعايش السلمي وبناء مستقبل مشترك ممكن إذا توفرت الإرادة والعزم على تجاوز الخطابات الطائفية والمصالح الضيقة.