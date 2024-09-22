ترتفع اليوم أصوات لبنانيّة، كانت أكثر خوفاً وتردّداً، مطالبةً «حزب الله» بالتوقّف عن مواصلة الحرب، وبالكفّ عن تعريض المدنيّين لموت مجّانيّ. ذاك أنّ الذرائع كلّها تساقطت، ونظريّة «الحزب يحمي لبنان» صار من بالغ الصعوبة الدفاع عنها، حتّى أنّ «لبنان»، بكلّ ما هو عليه من ضعف وإضعاف، بات يملك من القدرة على «حماية الحزب» ما يفوق قدرة الحزب على «حماية» لبنان.

والاعتراف بالواقع دون مكابرة ليس ترويجاً للهزيمة، ولا انحيازاً إلى إسرائيل، بل هو رغبة في وقف الهزيمة عند حدّ، ووقف القتل والموت عند المحطّة التي بلغاها. فكلّ ما يحصل يأمر بذلك، ويحضّ على البحث عن كلّ فرصة سياسيّة لا تزال متوفّرة لمغادرة المأساة التي تتمادى.

فليس من معجزات في الأفق، وهناك توازنات قوى قد لا تعجبنا لكنْ لا بدّ من التسليم بها، وبأنّ أحداً لن يهبط من السماء لتعديلها. والحال أنّ إسرائيل تتصرّف تصرّف وحش هائج لا يثنيه أيّ اعتبار عن ارتكاب المجازر، والتقديرات كلّها تتحدّث عن تصعيد كبير على الجبهة اللبنانيّة – الإسرائيليّة، وهذا فيما بات واضحاً تماماً أنّ الردّ العسكريّ الممكن لا يستطيع وقف ذلك، تماماً كما لا يستطيع وقفه الضغط السياسيّ والدبلوماسيّ، لا في غزّة ولا في لبنان الذي فقد كلّ أوراقه في هذا الميدان. أمّا الماضون في تحميس «حزب الله» و»حماس»، وفي إدانة كلّ دعوة إلى التوقّف عن مواصلة القتال، فلا يفعلون غير التسبّب بمزيد من الدم والضحايا والمضيّ على الطريق التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه.

لقد احتلّ تعبير «الشماتة» موقعاً معتبراً في شبكة المشاعر التي أثارتها الأيّام السوداء الأخيرة المستمرّة. والشماتة، دون أدنى شكّ، شعور مريض، خصوصاً حين تطال مدنيّين صدف أنّهم كانوا هناك على مقربة من هذا التفجير أو ذاك. لكنْ ألسنا جميعاً مرضى بنتيجة هذا الوضع المزمن من تفشّي الكراهية والحقد في ما بين «الأخوة»، وهو ما فاقمته كثيراً حرب لم تسند غزّة بل صدّعت لبنان؟ وهل يمكن، لغير الملائكة، وهم قلّة، والمُداهنين، وهم كثرة، أن يستجيبوا لدعوات التضامن مع «حزب الله»، غاضّين النظر عن أنّه ساقهم إلى حرب كهذه غصباً عنهم، ولم يكن ذلك للمرّة الأولى، وهذا مع العلم أنّهم عارضوا دائماً حروبه ووقفوا ضدّها، واعتبروها أكثر ما يعطّل قيام دولتهم وما يمنع إصلاح سياستهم واجتماعهم. وقد حصل ذلك بعد تاريخ لم يعد قصيراً من العنف والاغتيال اللذين طالا لبنانيّين وسوريّين كثيرين جدّاً، ناهيك عن أفعال التشهير والتخوين وسواهما؟

واليوم، في ظلّ تحريم كلّ مراجعة وكلّ اعتراف، ما الذي يمكن قوله لرافض الحرب بوصفها حرباً إيرانيّة – إسرائيليّة حين يعلم أنّ السفير الإيرانيّ في بيروت يحمل «البايجر» الذي يحمله الكادر العسكريّ في «حزب الله»؟ وهل يُفترض باللبنانيّ «الوطنيّ والشريف» أن يتحمّس لموته في حرب إيرانيّة – إسرائيليّة؟ وما الذي يقال لأهل الضحايا منذ 14 شباط (فبراير) 2005 حتّى تفجير مرفأ بيروت وما تلاه، ممّن طُمس التحقيق في جرائم موتهم، حين يعلن زعيم «حزب الله» أنّ التحقيقات بصدد ضحايا وسائل الاتّصال على وشك أن تنتهي؟ وماذا يقال للسوريّ الذي لا يقرأ سيرة قائد عسكريّ من الحزب إلاّ ويكتشف أنّه شرب دم أخيه السوريّ؟ وهل يكفي لرأب هذه الصدوع كلّها وقوفنا «في وجه العدوّ الصهيونيّ» كما لو أنّ هذا الشعار طاقة سحريّة تُسلَّط على شعوب مسحورة؟

لكنْ رغم كلّ شيء، وكلّ ما يحصل، لا تزال حرارة التشهير والتخوين حتّى اليوم تنافس حرارة السلاح. ذاك أنّ المطلوب هو أن يقال ما تقوله الآلة الحربيّة وتوابعها بحذافيره. فإذا استمرّت الأمور العسكريّة في التدحرج نحو الأسوأ لن يتبقّى لنا سوى أن نودّع العقل نهائيّاً، فنعلن مثلاً أنّنا ننهزم لكثرة ما انتصرنا، وأنّنا نتراجع لشدّة ما تقدّمنا! وبهذا فقط نكون «وطنيّين شرفاء»!

وأغلب الظنّ أنّ عمليّة قضم العقل هذه يُراد لها أن تتوّج كلّ مسارات القضم التي سبقتها وطالت سائر مستويات الوجودين الخاصّ والعامّ. وهذا إنّما يصدر عن تقليد عريق في ديارنا يمكن تسميته بالسيناريو القياميّ المعكوس. فبحسب الرواية الناصريّة مثلاً، حصلت هزيمة حزيران (يونيو) 1967 فيما كانت تتفجّر الإنجازات والمكاسب التي كان التشكيك بها يرقى إلى خيانة موصوفة، وبعد أن استعرضت سوريّا عبقريّة فذّة عبّر عنها ذكاء حافظ الأسد، إذا بسوريّا نفسها تتفسّخ وتنهار...

لكنْ بغضّ النظر عمّا تنتهي إليه هذه الكارثة المطنطنة، المغلّفة بالانتصارات المؤزّرة، يبقى شيء واحد: فلربّما بدا ذات مرّة أنّ اللبنانيّين مرشّحون لأن يغدوا شعباً واحداً، لكنّ المؤكّد أنّ هذه الحرب قتلت ما تبقّى من أمل بذلك. ولسوء الحظّ بات المرجّح بعدها أنّهم لن يغدوا.