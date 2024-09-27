قام شاعر مؤخراً بالهجوم على بني أميّة، ووصفهم بـ«انعدام الشرف». ولكنه ليس الوحيد، فقد شهدنا في الفترة الماضية حملات متكررة، وقد سمعت مؤخراً أحد الدعاة يسخر من معاوية بن أبي سفيان، ويقول إنه مات بسبب البدانة المفرطة؛ حيث كان يأكل 100 دجاجة في اليوم! وقبل مدة، رفع مجموعة من المحامين في العراق دعوى على يزيد بن معاوية، رغم وفاته قبل أكثر من 1400 سنة. والمرشد خامنئي تحدث مؤخراً عن الجبهة الحسينية واليزيدية.

السؤال؛ لماذا يتكرر الهجوم على بني أميّة بطرق مختلفة؟

تاريخياً، يجوز نقدهم ونقد غيرهم، ولكن الهجوم الشخصي المتعمد له عدد من الأهداف البينة والمستترة.

أولاً: إثارة الطائفية في مجتمعات لا تزال تعيش في تاريخها القديم وكأنه حدث اليوم. إيحاء الثارات القديمة هدفه جعلها مشتعلة في النفوس واستثمارها حالياً.

ثانياً: تشويه تاريخ وشخصيات، وبالتالي نزع أي شرعية لها، والهدف هو الحاضر. ونعرف الشتائم التي وجهها سيد قطب للأمويين هدفها تشويه صورتهم، ونزع الشرعية الدينية والسياسية عنهم، وليس الشتائم بحد ذاتها.

ثالثاً: كتابة رواية مختلفة وجديدة للتاريخ.

رابعاً: الهجوم يستخدمه قائله بحثاً عن مزيد من الشهرة، وصناعة اسم في عالم التطرف وخلق مريدين له. كما تستخدمه الأنظمة لإضفاء الشرعية عليها التي لم تستطع أن تحصل عليها عبر الازدهار الاقتصادي.

هل يتوقف مثل هذا الهجوم؟ بالطبع لا، ومن حق أي شخص أن يقول ما يريد، ومع ثورة الاتصالات يصبح المنع كمن يريد منع أمواج البحر بكفيه. من الصعب أن تمنع الناس من قول ما يريدون. التاريخ كتاب مفتوح للجميع، وحتى لو عاقبتهم قانونياً، سيجدون مكاناً يعبرون فيه عما يفكرون به.

السؤال الأهم هو: كيف يُمكن أن نتجنّب ترك التاريخ مادة متفجرة بيد المتطرفين، يستخدمونها في كل مرة لإثارة الطائفية أو للشهرة أو نشر الكراهية؟ الجواب الأقرب في رؤية التاريخ والقراءة الواقعية له، من دون أن نسكب عليها مشاعر الحب المفرط أو الكراهية العميقة. رؤية الدول والشخصيات كما هي، بصعودها وهبوطها وإيجابياتها وعيوبها، بجوانبها المضيئة والمظلمة. والدولة الأموية بلا شك أنها دولة عظيمة، حكمتها شخصيات تاريخيّة قدمت إسهامات، ومن دونها من الصعب تخيُّل التوسع الكبير للحضارة العربية والإسلامية على مساحات واسعة في العالم. وكذلك الحال مع الدولة العباسية التي مرّت بأطوار متعددة، ولكنها شكّلت العصر الذهبي للعلم والثقافة والترجمة، وكما نعرف فإن المأمون كان عالماً وفيلسوفاً.

رؤية ودراسة التاريخ بواقعية من دون شحنه بالمشاعر الدينية والطائفية سيُقلل من فرص استخدامه من قبل المتطرفين لإثارة مشاعر البغضاء والكراهية بين المسلمين. رؤية التاريخ ليس من باب التناحر والانتصار والهزيمة واستخدامه بصفته ذخيرةً في صراعاتنا الحالية. ليس مبارزة بين الأمويين والعباسيين، ولكن فهمه بروح مستقلة تحاول أن تستفيد منه، وهو جزء أساسي من تشكيل الهوية. من دون أن نقوم بمثل هذه القراءة والفهم الواقعي للماضي، فإن النزاعات والخلافات الطائفية ستظل دائماً موجودة، وستنتظر فقط شخصاً مهووساً متعصباً أو باحثاً عن الشهرة وملايين المشاهدات ليُشعل عود الثقاب.

تاريخ العرب والمسلمين تاريخ ثريٌّ وعظيم؛ يضم في داخله شخصيات كبيرة قامت بتحولات سياسية وفكرية وعلمية كبيرة، ولكن الأمم التي تنتقد تاريخها ولا تقدسه هي الأمم التي تتعلّم منه، وتأخذ أفضل ما فيه، وتتجنّب الأسوأ، وتراه بأقرب صورة للحقيقة، ولا يتحول إلى محرمات لا تمس، ولا تتركه رهينة بيد الآخرين يفجرونه متى ما أردوا.