د.عبدالعزيز الجار الله

زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف، لمنطقة القصيم 9 أكتوبر 2024، لتدشّين عدة مشروعات في المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وحضور تدشين ملتقى شباب الصناعة في القصيم، في بريدة 10 أكتوبر 2024 الذي نظمته وزارة الصناعة، حيث تحتضن القصيم النسخة الأولى للملتقى الصناعي، واللقاء الذي جمع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بوزير الصناعة، كشف عن خريطة الصناعة في منطقة القصيم منها:

- أظهر أبناء منطقة القصيم الهمة وقدرتهم على التميز والابتكار في مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك صناعات السيارات، والطائرات المسيّرة، والصناعات التحويلية.

- تحتضن القصيم أكثر من 580 مصنعًا، وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع، والمرتبة السابعة من حيث حجم الاستثمارات التي بلغت قيمتها 41.74 مليار ريال مع نهاية الربع الثاني من عام 2024.

- إعلان أول حاضنة صناعية متخصصة بمدينة بريدة الصناعية والإعلان عن مستهدفات معسكر وبرامج التدريب المتخصصة افتراضية وحضورية طويلة وبعيدة المدى تستهدف 3000 مستفيد حتى 2027، وإعلان مبادرة «صناعيّو المستقبل» التي تستهدف 50 ألف طالب وطالبة من التعليم العام للتعرّف على المكانة الصناعية للسعودية، وإطلاق البرامج الجامعية القصيرة بالتعاون مع جامعة القصيم والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لإعلان برنامجيّ تصنيع خلايا الطاقة الشمسية ومقدمة في التصنيع الذكي.

- أن منطقة القصيم غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ للمعادن النفيسة التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والرصاص، إضافة إلى القصدير والجرانيت والتنجستين والموليبدينوم.

- القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 122.3 مليار ريال، حيث تقدّر قيمة الذهب بـ87.7 مليار ريال، ومعدن البوكسايت بـ24.6 مليار ريال، ومعدن الزنك تقدّر قيمته بـ4.7 مليارات ريال، فيما تبلغ قيمة النحاس نحو 4 مليارات ريال، ومعدن الفضة 1.4 مليار ريال.

- تضم المنطقة عددًا من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك والرصاص، كما تحوي على 8 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات، ومجمّعًا تعدينيًّا لأنشطة تعدين خام البوكسايت.

- يبلغ عدد مشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في المنطقة 32 مجمعًا تعدينيًّا، منها 17 مجمعًا للبحص، و9 مجمعات للرمل و6 مجمعات تعدينية لمواد الردميات.

- تمتلك المنطقة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 580 مصنعًا،

- تتركّز 84% من المنشآت الصناعية في أربع مدن رئيسة بالمنطقة، وهي بريدة وعنيزة والرس والبدائع.

- أبرز القطاعات الصناعية في القصيم تشمل المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة المنتجات الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى صناعة منتجات المطاط واللدائن.

- يبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم 35 ألف موظف، وتشكّل الإناث أكثر من 15% من إجمالي الأيدي العاملة.

- يتميّز موقع القصيم بمنتصف مناطق المملكة، وجاهزية البنى التحتية في المواصلات والنقل بصفتها نقطة عبور رئيسية لقطار التعدين الذي ينطلق من الشمال مرورًا بمناجم البعيثة شمال منطقة القصيم.

- تنوع اقتصاد المنطقة في مجالات استثمارية كثيرة كالصناعات التحويلية لبقايا النخيل والتمور.