بشرى فيصل السباعي

(عن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله -يعني: خدمة أهله-). رواه البخاري، وفي رواية (قلت لعائشة: يا أم المؤمنين أي شيء كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: ما يفعل أحدكم في مهنة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلوه) صحيح ابن حبان. وعلق الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح هذا الحديث «من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته في خدمة أهله، يخدم، يحلب الشّاة، يخصف النّعل، يخدمهم في بيته، لأن عائشة سُئلت ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: (كان في مهنة أهله): يعني في خدمتهم عليه الصلاة والسلام، فمثلاً الإنسان في بيته من السنّة أنه مثلاً يسوّي الشاي لنفسه، ويطبخ إذا كان يعرف، ويغسل ما يحتاج إلى غسله كلّ هذا من السنة، أنت إذا فعلته تثاب عليه ثواب سنّة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعاً، ولأن هذا يوجب المحبة بينك وبين أهلك، إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك، وازدادت قيمتك عندهم فيكون في هذا مصلحة كبيرة». شرح رياض الصالحين (ج 3 ص 529). والسؤال لماذا لا أحد يحث الرجال على اتباع سنّة النبي عليه الصلاة والسلام في مساعدة الزوجة والأهل عموماً؟ وهذا ما جعلها سنّة مهجورة منسية مع أهميتها مقابل التركيز على السنن الشكلية المتعلقة بالتشبه بهيئة النبي عليه الصلاة والسلام، السبب هو أن هذه السنّة تتناقض مع المبالغة في نرجسية تضخيم مكانة الزوج، مقابل المبالغة في تحقير مكانة الزوجة حتى تم تشبيهها في كتب الفقه بالعبد والأسير، وهذا الخلل في ميزان الثقافة الزوجية هو سبب كثرة الطلاق لدينا؛ لأن غالب النساء ما عدن يقبلن بمظالمه ويفضلن الطلاق أو الخلع على الاستمرار بعلاقة لا تقوم على المساواة والشراكة اللازمة لتحقيق الإشباع المعنوي، مع العلم أن جمهور الفقهاء في كل المذاهب أجمعوا على عدم وجوب خدمة المرأة في بيت زوجها أي القيام بمهام التنظيف والطبخ وما شابه ووجوب أن يوفر لها الزوج من يقوم بخدمتها وممن قال بهذا الرأي من المعاصرين الشيخ السلفي عثمان الخميس، وهذه حقيقة يجهلها غالب المسلمين والسبب هو غلبة العصبية الذكورية على حملة العلم الشرعي، ولذا يكتمون كل ما ينصف النساء من أحكام الدين مهما كانت قوة أدلته، ويركزون على نشر وترسيخ كل ما يضخم من مكانة الذكر على حساب الإناث وحقوقهن بأدلة غالبها ضعيف وموضوع، وهنا تبرز أهمية مشاركة النساء في الخطاب الديني لتصحيح الخطاب الديني السلبي تجاه المرأة وحقوقها والذي أدى لشيوع تنفر النساء عن الدين وإلحادهن، واللوم الأكبر في غياب النساء عن الخطاب الديني يقع على النساء المتخصصات في العلوم الشرعية؛ لأن مواقع التواصل تتيح لهن تقديم فكرهن المنصف للنساء والذي يصحح الأعراف السائدة والخطاب الديني التقليدي الذي يظلم النساء، وهذا سيقدمهن للمجتمع ومن ثم سيصلن لوسائل الإعلام والصحافة على أمل أن يتم إشراك النساء في هيئات الفتوى والمحافل الفقهية، وهذا سيساهم في تصحيح الخطاب الديني فيما يخص النساء وحقوقهن، وبالتالي سيحسّن من وضع النساء المسلمات في العالم بخاصة المجتمعات التي بلغ فيها طغيان نرجسية الذكورية السامة لدرجة حبس النساء في البيوت ومنعهن من التعليم والعمل والكلام خارج المنزل والخروج من المنزل بدون محرم كما في أفغانستان.