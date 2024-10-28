حضرت الوفود من دول الخليج العربي، وعلى مدى يومين أقيم لقاء مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في نسخته الثانية في العلا، والذي نظمه مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام في المملكة، حيث كان اللقاء برعاية وحضور وزير الإعلام السعودي معالي الأستاذ سلمان الدوسري وبحضور المعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.

مما لا شك فيه أن مثل هذه اللقاءات المختلفة تعمل على تبادل التجارب والخبرات الإعلامية التي من شأنها زيادة فعالية هذه المكاتب والمراكز، كما تم عرض ومناقشة الممارسات في القطاع، وتعميق المعرفة المجتمعية والثقافية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأكثر من ذلك تعمل على تعزيز العلاقات والتعاون مع مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي.

التجربة مختلفة ومميزة واستثنائية في المكان والزمان حيث العلا التي حظي بها وفود الدول الخليجية لحضور اللقاء الثاني فهو مكان طبيعي يحتوي على صخور نادرة، وأثار ومواقع تاريخية تعود إلى آلاف السنين، كما تتميز بوجود العديد من الأنشطة السياحية الأصلية، إضافة إلى منتجعات فاخرة بين الجبال، يستمتع زوار العلا بالليل الساحر تحت النجوم والنهار المميز بين الجبال الشامخة حيث الأجواء المشمسة والنسمات الباردة.

ألقى وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري كلمته في اللقاء وأكد فيها على تعزيز التعاون بين مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي في دول مجلس التعاون، وكذلك تعزيز القيم الثقافية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتفاعل والتعاون بين مؤسساتنا الإعلامية والحكومية، كما أكد على أن الأدوات اللازمة لتقديم محتوى إعلامي أكثر دقة وفاعلية من أجل بناء صورة إيجابية لدول مجلس التعاون الخليجي.. وهذه الرعاية والحضور من وزير الإعلام يؤكد على أهمية مثل هذه اللقاءات التنسيقية والتي تخدم عموم دول الخليج والمنطقة إعلامياً، وتؤكد على أنها لقاءات مهمة بين الأشقاء وتحظى بالدعم.

شارك معالي الدكتور عبدالله المغلوث مساعد وزير الإعلام التوصيات من أجل شراكة استراتيجية وهي إعداد برنامج تدريبي مشترك من جميع الدول خلال ثلاثة أشهر، إضافة إلى وضع إطار وحوكمة لتبادل الوسائط المتعددة خلال الأيام الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتخطيط لأجندة الاجتماع القادم وعقد اجتماع افتراضي لبحث البرنامج المناسب وهي توصيات تهدف إلى استمرارية الجهود من اجل تعزيز مثل هذه اللقاءات واستدامتها للعمل الجاد لتعزيز أواصر التعاون.

شهد اللقاء اتحاد الإرادة مع الرؤية والتقت الحضارة مع الإعلام كما عبر عن ذلك معالي مساعد وزير الإعلام من خلال كلمته في اللقاء وهذا رمز قوي يدل على عمق التواصل الحكومي بين الدول من أجل مستقبل شعوبها والمنطقة في ظل قياداتها الرشيدة، هناك حكاية المستقبل التي ستسرد كما عبر عن ذلك معالي وزير الإعلام من خلال كلمته في اللقاء.

إن القصص والحكايات تروى وتحكي وتسرد منذ بدأت النهضة في هذه المنطقة الغالية والمهمة من أفواه أبنائها للعالم وستستمر طالما الجهود والإنجازات والنجاحات لا تتوقف، ونحن ننتظر النسخة القادمة من هذه اللقاءات المهمة لنكمل سرد الحكاية.