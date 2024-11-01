سهوب بغدادي

سعدت خلال الأسبوع الماضي بخوض تجربة التطوع في الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي أتى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ونظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من 28 إلى 29 أكتوبر في العاصمة الرياض، إذ يمثل الملتقى منصة عالمية للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية وأطرها، بغية تعزيز التواصل بين المعنيين وتبادل الخبرات حول سياسات الاستدامة المختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ ضم الملتقى أكثر من 40 جلسة حوارية مختصة في المجال، قدمها ما يزيد على 100 خبير من 60 دولة حول العالم، فيما يعكس هذا الملتقى الفريد من نوعه جهود المملكة العربية السعودية الزاخرة في نطاق المسؤولية الاجتماعية، انطلاقًا من إيلائها الاهتمام الكبير بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تخصيصها كهدف استراتيجي ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030، الجدير بالذكر أن الملتقى ضم جهات عديدة بارزة كنيوم، وروشن، وأرامكو، ومعادن، وغيرها من الجهات التي تنتمي إلى القطاعين الحكومي والخاص، في نطاق السعي الحثيث لتحقيق وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، كما سجل مشروع سلام للتواصل الحضاري حضوره في الملتقى وتجلى دوره من خلال إحلال عدد كبير من القيادات الشابة في مهام تطوعية؛ بهدف عكس صورة إيجابية حقة عن المملكة في هذا الموضع، فسعدت بأن أكون ضمن هؤلاء الشباب والشابات في هذا العمل الجماعي والتكاملي بغرض إيصال الثقافة والهوية السعودية بأكثر من لغة لمرتادي الملتقى.

إن مثل هذه المحافل المشرفة تشكل صورة ملهمة عن وطننا الغالي سواءً كان ذلك من خلال الرسالة السامية التي يقدمها أو احترافية التنظيم وإدارة المحفل على حد سواء، فكلنا فخر ونتطلع إلى مستقبل مفعم بالالتزام والتأثير بإذن الله القدير.